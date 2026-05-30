Vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” tiếp tục “thăng cấp” tại sân chơi quốc tế

(Ngày Nay) -Tiếp nối thành công tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần XII vào cuối năm 2025, vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tiếp tục gặt hái 6 giải thưởng xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 (lần III) diễn ra từ ngày 25 đến 30/5 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cột mốc tự hào của sân khấu thể nghiệm Việt

Liên hoan năm nay quy tụ sự tham gia của khoảng 20 quốc gia (Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Indonesia…) giới thiệu đa dạng loại hình sân khấu (kịch nói, ca kịch, nhạc kịch…). Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM là đại diện Việt Nam duy nhất dự Liên hoan.

Nhật thực với sức cuốn hút của nghệ thuật cải lương và câu chuyện về nỗi niềm người nghệ sĩ vượt qua rào cản ngôn ngữ đã nhận được 6 giải thưởng xuất sắc. Gồm có: giải Vở diễn xuất sắc nhất, giải Đạo diễn xuất sắc (NSƯT Lê Nguyên Đạt), giải Nhạc sĩ xuất sắc (nhạc sĩ Thanh Liêm) và 3 giải Diễn viên xuất sắc (NSƯT Lê Trung Thảo, nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ - biên đạo Lê Hải).

Trước đó, ban tổ chức liên hoan tại Vân Nam đã trực tiếp gửi lời mời đích danh đến ê-kíp sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng với 4 giải vàng của vở tại Nam Ninh vào năm ngoái.

Sự sáng tạo không ngừng qua 9 phiên bản

Được NSƯT Lê Nguyên Đạt dàn dựng từ năm 2019 dựa trên việc chuyển thể vở kịch thể nghiệm Diễn kịch một mình của tác giả Lê Duy Hạnh (chuyển thể cải lương: Nguyên Phương), Nhật thực là một tác phẩm có sức sống đặc biệt. Qua 7 năm, đạo diễn Nguyên Đạt đã không ngừng biến tấu, điều chỉnh để mỗi lần bước lên sân khấu là một diện mạo mới.

Đến với Vân Nam năm 2026, tác phẩm đã bước sang phiên bản tái sáng tạo lần thứ 9. Thay vì để NSƯT Lê Trung Thảo “diễn cải lương một mình”, vở có thêm các nhân vật cùng kể câu chuyện về sự kết nối và trao truyền giữa các thế hệ nghệ sĩ cải lương từ quá khứ đến tương lai. Ba diễn viên chính Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Lê Hải cùng hai phụ diễn Ngọc Cương, Phượng Hằng đã có những màn hóa thân tinh luyện để mang đến phần trình diễn tinh hoa và mới mẻ nhất.

Khẳng định bản sắc cải lương trên bản đồ quốc tế

Tham gia Liên hoan, NSƯT Lê Nguyên Đạt còn được mời phát biểu chính thức tại Hội thảo Sân khấu quốc tế 2026. Trong bài tham luận của mình, ông khẳng định:

“Với Việt Nam, cải lương bước vào không gian giao lưu khu vực bằng chính bản sắc của mình: giàu nhạc tính, giàu chất trữ tình, tinh tế trong biểu đạt tâm lý và đậm chiều sâu nhân văn. Tính hiện đại không phải là rời bỏ bản sắc, mà là làm cho bản sắc ấy được biểu đạt bằng tư duy và ngôn ngữ biểu diễn mới”.

Thành công liên tiếp tại các sân chơi quốc tế khẳng định hướng đi đúng đắn của đạo diễn Nguyên Đạt trong việc phát huy tính dân tộc và tính hiện đại của nghệ thuật cải lương qua hình thức thể nghiệm.

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết, anh sẽ tiếp tục tham gia một liên hoan sân khấu quốc tế tại Hàn Quốc trong năm 2026 – dự án tạm thời chưa thể tiết lộ.