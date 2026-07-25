Núi Bà Đen tặng vé cáp treo cho thương, bệnh binh nhân 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa cùng nhiều chính sách đặc biệt dành cho người có công với cách mạng sẽ diễn ra tại núi Bà Đen (Tây Ninh), mang đến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa trên ngọn núi thiêng Nam Bộ.

Tặng vé cáp treo cho thương, bệnh binh

Nằm ở độ cao 986m, núi Bà Đen không chỉ là ngọn núi cao nhất Nam Bộ mà còn là một "địa chỉ đỏ" gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc. Ngày 27/7 hàng năm, không chỉ có các cựu chiến binh, rất nhiều người dân lại tìm đến núi Bà Đen để tưởng nhớ các chiến sĩ đã từng chiến đấu quả cảm và hi sinh máu xương để giằng co từng mỏm đá, từng gốc cây nơi đây. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ dâng hương, tỏ lòng tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), từ ngày 25 đến 27/7/2026, Sun World Ba Den Mountain tặng vé cáp treo combo Đỉnh – Chùa cho các thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Các thương, bệnh binh chỉ cần xuất trình quyết định hoặc giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao), đồng thời mang theo CCCD, VNeID hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để xác minh tại phòng vé và cổng soát vé.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7 là lễ dâng đăng tối thứ Bảy, ngày 25/7 tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Khi màn đêm buông xuống trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, hàng nghìn ngọn đăng sẽ được các cựu chiến binh, Phật tử và du khách cùng thắp sáng, gửi gắm lời cầu nguyện cho hòa bình và tưởng nhớ các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Là một nghi lễ được tổ chức vào mỗi tối thứ Bảy tại núi Bà Đen, lễ dâng đăng trong dịp 27/7 càng mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành nơi kết nối nhiều thế hệ cùng hướng về quá khứ, tri ân những người đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Bên cạnh chính sách tặng vé cáp cho cựu chiến binh, dịp này khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cũng giới thiệu combo "Hoàng hôn 986m" nhằm gia tăng trải nghiệm vào buổi tối cho du khách. Combo gồm vé cáp treo và ẩm thực có giá 400.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em. Nghĩa là, khi mua vé cáp treo, du khách chỉ cần thêm 100.000 đồng là có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc 3 miền Việt Nam và tận hưởng không gian nghệ thuật tại đỉnh núi Bà Đen. Combo gồm nhiều món đặc sản như bánh canh Trảng Bàng, phở Hà Nội, bún chả Hà Nội, các món BBQ cùng bia tươi và đồ uống, mang đến lựa chọn thuận tiện để du khách thưởng thức ẩm thực khi tham gia các trải nghiệm buổi tối trên đỉnh núi.

Núi Bà Đen - từ chiến trường thành điểm đến tâm linh nổi tiếng

Từ một chiến trường khốc liệt năm xưa, núi Bà Đen hôm nay đã trở thành điểm hành hương của hàng triệu du khách mỗi năm với quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi. Nổi bật là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, từ lâu đã trở thành biểu tượng tâm linh của Tây Ninh; tôn tượng Đức Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, mang nụ cười hoan hỷ, biểu trưng cho niềm an vui, hỷ xả và viên mãn; cùng tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an tọa giữa hồ sen vàng và Thác Ưu Đàm trên đỉnh "nóc nhà Nam Bộ", biểu tượng của trí tuệ và tài lộc.

Theo dòng lịch sử, trước khi trở thành điểm đến văn hóa tâm linh nổi tiếng của Nam Bộ, núi Bà Đen từng là một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ. Ở độ cao 986m, ngọn núi được ví như "con mắt thần", nơi hứng chịu mật độ bom đạn dày đặc suốt nhiều năm chiến tranh. Hệ thống hang động nơi đây từng là căn cứ hoạt động của lực lượng cách mạng, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ và anh dũng hy sinh để bảo vệ từng mỏm đá, từng cánh rừng trên ngọn núi thiêng.

Ngày nay, hành trình về nguồn tại núi Bà Đen vẫn được tiếp nối qua những địa danh lịch sử còn lưu giữ dấu ấn chiến tranh. Từ chân núi, du khách có thể đến động Kim Quang, nơi từng là căn cứ của Huyện ủy và Huyện đội Tòa Thánh trong kháng chiến chống Mỹ, để dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trên lưng chừng núi là chùa Hang, nơi gắn với trận chiến giải phóng núi Bà Đen ngày 6/1/1975, khi 181 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Không chỉ là điểm đến tâm linh linh thiêng, chùa Hang còn là nơi nhiều cựu chiến binh và người dân tìm về mỗi dịp tháng Bảy để tưởng nhớ đồng đội và những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Giữa dòng người hành hương và khung cảnh thanh bình ấy, những dấu tích lịch sử vẫn hiện hữu như lời nhắc nhở về sự hy sinh của biết bao thế hệ để đổi lấy nền hòa bình hôm nay. Bởi vậy, mỗi chuyến đi đến núi Bà Đen trong tháng Bảy không chỉ là hành trình tìm về chốn linh thiêng, mà còn là hành trình tri ân, để lịch sử được nhắc nhớ bằng sự biết ơn và lòng thành kính.