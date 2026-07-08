Nhiều bộ phim hay được chiếu rạp miễn phí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(Ngày Nay) - Từ ngày 21 đến 28/7/2026, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) trên phạm vi cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân người có công với cách mạng...

Điểm nhấn của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên 190 cụm rạp trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí. Theo Trung tâm Chiếu phim quốc gia, đến nay đã có 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim tham gia chương trình gồm: CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio.

Trong các ngày 22, 23 và 24/7, các cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ các đối tượng ưu tiên là: cựu chiến binh, người có công và thân nhân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng người dân.

Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, hoạt động chiếu phim còn được triển khai trên hệ thống rạp nhà nước, các đội chiếu phim lưu động tại địa phương và nền tảng số TV360. Cùng với đó, các đơn vị trong quân đội cũng tổ chức những đợt chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần lan tỏa ý nghĩa tri ân đến nhiều đối tượng công chúng.

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây là những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim "Đừng đốt" được lựa chọn trình chiếu mở màn. Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giao lưu với đạo diễn, diễn viên, nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, góp phần mang đến những câu chuyện chân thực về một thời kỳ hào hùng của dân tộc.

Tiếp nối các hoạt động của Tuần phim, tối ngày 23/7, Lễ khai mạc khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim "Thanh âm vượt đại dương" với cựu chiến binh, người có công với cách mạng... Một ngày sau, đoàn nghệ sĩ, diễn viên sẽ tiếp tục tham gia Chương trình chiếu phim và giao lưu tại tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại 2 lễ Khai mạc ở Hà Nội và Hà Tĩnh.

Tuần phim mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Lịch chiếu phim và Hình thức phát vé xem phim miễn phí tại các cụm rạp:

Lịch chiếu phim: Lịch chiếu phim được bố trí theo từng cụm rạp khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức và lựa chọn của khán giả, bảo đảm hiệu quả khai thác suất chiếu.

Hình thức phát vé xem phim: vé xem phim phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày, khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế cho các đối tượng Cựu chiến binh, gia đình chính sách... đến xem trực tiếp mà không cần phải lấy vé từ trước.