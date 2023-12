"Nước rút" hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

(Ngày Nay) - Trong các ngày 12 và 13/12, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/12 thông tin cho biết: Hội thảo ASEAN-Nhật Bản về bình đẳng giới sẽ diễn ra từ ngày 9-12/1/2024 tại Hà Nội với chủ đề “Tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới trong và thông qua thể thao” (Comprehensive approach for gender equality in and through sports).