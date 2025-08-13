Phát huy vai trò cầu nối trong phản biện chính sách và tư vấn chiến lược phát triển bền vững BĐS công nghiệp

(Ngày Nay) -Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, thống nhất phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Cơ hội lớn, thách thức cao

Tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã trình bày báo cáo “Thực trạng - Chiến lược Phát triển bất động sản công nghiệp Việt Nam; Định hướng hoạt động của Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (VIREA)”.

Phân tích bối cảnh hiện tại của bất động sản công nghiệp Việt Nam, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh, trên bình diện quốc tế, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng các yêu cầu ngày càng khắt khe về ESG, chuyển đổi số… đang mở ra cả cơ hội và thách thức.

“Căng thẳng thương mại và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra một cơ hội vàng cho Việt Nam trong việc đón làn sóng dịch chuyển nhà máy từ các nền kinh tế lớn”, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Nguyễn Toan, tiêu chuẩn ESG và yêu cầu “xanh hóa” công trình đang trở thành yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh. “Nếu chúng ta đáp ứng tốt, lợi thế sẽ gia tăng rõ rệt; nhưng nếu chậm xanh hóa, cơ hội sẽ nhanh chóng rơi vào tay các quốc gia khác”, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh đồng thời lưu ý rằng cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện đồng bộ hạ tầng, nguồn nhân lực và chính sách.

Từ góc độ chính sách trong nước, nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho biết, “bộ tứ” chiến lược gồm Nghị quyết 57-NQ/TW (2024), Nghị quyết 59-NQ/TW (2025), Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) và Nghị quyết 68 - NQ/TW (2025); các Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đang tạo khung chính sách vững chắc cho phát triển công nghiệp bền vững. Cùng với đó, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, rút ngắn thủ tục cấp phép, áp dụng “một cửa tại chỗ” và chuyển đổi số để tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, thu hút FDI chất lượng cao.

Tiếp nối những cải cách mạnh mẽ về chính sách và môi trường đầu tư, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhìn nhận Việt Nam cũng đang tích cực triển khai các chiến lược mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và công nghiệp hiện đại. Trong đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành 3 trụ cột cốt lõi định hình tương lai của bất động sản công nghiệp.

Nhận định về cơ hội phát triển bất động sản công nghiệp, ông Phạm Nguyễn Toan cho biết Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước thu hút nhiều FDI nhất trong khối các nước đang phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 21,5 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ 2009. Vốn FDI thực hiện cũng đạt trên 11,7 tỷ USD, tăng 8,1%, ghi nhận kỷ lục giai đoạn 2021 - 2025. Công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, khẳng định vị thế Việt Nam như “công xưởng” hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế.

“Làn sóng FDI vào các ngành mũi nhọn tạo “cơ hội vàng” cho bất động sản công nghiệp khi nhu cầu đất chất lượng cao tăng cao, giá trị gia tăng và hoạt động M&A sôi động, công nghiệp phụ trợ cùng doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam cần chuẩn bị quỹ đất, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện chính sách để biến dòng vốn FDI thành động lực phát triển bền vững”, ông Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh.

Bên cạnh cơ hội lớn, bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức cần vượt qua. Về vấn đề ESG và môi trường, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhìn nhận, tiêu chuẩn này ngày càng trở thành “giấy thông hành” để thu hút đầu tư, song việc triển khai tại các khu công nghiệp vẫn chậm, chủ yếu do chi phí cao, tư duy quản trị chưa dịch chuyển sang hướng bền vững, nguồn nhân lực và công nghệ còn thiếu hụt, trong khi chính sách chưa bao phủ tới nhà máy công nghiệp.

Về hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối vẫn chưa đồng bộ; một số khu công nghiệp ở xa cảng biển và cao tốc làm tăng chi phí logistics. Nguy cơ thiếu điện, hệ thống xử lý nước thải quá tải hoặc không đạt chuẩn, cùng với dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp còn thiếu hoặc kém chất lượng, đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và phúc lợi lao động.

Trên bình diện khu vực, Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh từ Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, đây đều là những quốc gia có chính sách ưu đãi đầu tư mạnh, nguồn lao động dồi dào và lợi thế ở một số ngành sản xuất mũi nhọn. Nhà báo Phạm Nguyễn Toan chỉ rõ: “Nếu không cải thiện chính sách, chúng ta sẽ dễ mất lợi thế, nhất là ở các ngành chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng”.

Về thể chế, theo nhà báo Phạm Nguyễn Toan, các luật điều chỉnh bất động sản công nghiệp vẫn còn chồng chéo, quy trình phê duyệt dự án kéo dài, thiếu cơ chế thử nghiệm cho mô hình mới.

“Dù đã phân cấp, nhưng nhiều địa phương chưa đủ năng lực xử lý nhanh, đồng thời vẫn thiếu chính sách ưu tiên riêng cho lĩnh vực chiến lược. Cộng thêm biến động kinh tế toàn cầu, đây là những rào cản có thể làm chậm lại dòng vốn FDI”, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhìn nhận.

Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam: Phát huy vai trò cầu nối trong phản biện chính sách và tư vấn chiến lược phát triển bền vững

Trình bày định hướng hoạt động của Liên Chi hội, ông Phạm Nguyễn Toan cho rằng, trong nhiệm kỳ I (2024 - 2029), Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam đã xác lập phương châm hoạt động “Đoàn kết - Sáng tạo - Bền vững” như kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trên tinh thần đó, giai đoạn 2025 - 2026 được xác định là bước đột phá, với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và phát triển hội viên, đồng thời củng cố tổ chức vững mạnh để tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Trước hết, Liên Chi hội tập trung phát triển mạng lưới hội viên, đặt mục tiêu thu hút 500 hội viên vào năm 2028 - 2029, tăng trưởng 20 - 30% mỗi năm, với đa dạng thành phần gồm chủ đầu tư KCN, doanh nghiệp sản xuất, logistics, ngân hàng và quỹ đầu tư. Song song đó, Liên Chi hội xây dựng bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, củng cố Văn phòng với đội ngũ nhân sự chuyên trách, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hội viên và minh bạch tài chính. Công tác đào tạo, hội thảo về quản lý KCN, tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi số và pháp luật cũng được chú trọng nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực hội viên.

Bên cạnh đó, nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho rằng, Liên Chi hội chủ trì thiết lập các diễn đàn chuyên đề quan trọng như diễn đàn ESG nhằm xây dựng chiến lược phát triển khu công nghiệp xanh, thúc đẩy nhận thức và hành động về phát triển bền vững, cùng diễn đàn chuyển đổi số tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành KCN. Ngoài ra, Liên Chi hội tổ chức các diễn đàn chuyên sâu khác theo nhu cầu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngành.

Song song, Liên Chi hội đang phát triển cổng thông tin điện tử chuyên biệt dành cho bất động sản công nghiệp, cung cấp dữ liệu toàn diện về khu công nghiệp, bản đồ tương tác, tin tức thị trường, văn bản pháp luật và diễn đàn hỏi đáp trực tuyến hỗ trợ hội viên. Một chương trình xếp hạng khu công nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu cũng được triển khai nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và tôn vinh những thành tích xuất sắc trong ngành.

Về chính sách, Liên Chi hội thành lập Ban Pháp chế & Chính sách với các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu, phản biện dự thảo luật, tổ chức tọa đàm đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn. Hội đồng chuyên gia tư vấn chiến lược được thành lập để hỗ trợ hội viên trong các hoạt động chuyển đổi xanh và số hóa, đảm bảo quyền lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Liên Chi hội tích cực xúc tiến đầu tư, phối hợp với địa phương và các trung tâm xúc tiến tổ chức nhiều chương trình trong và ngoài nước, hướng tới các thị trường nguồn vốn lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ. Đồng thời, việc thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến M&A và đăng cai các sự kiện quốc tế được xem là bước đi quan trọng để nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ bất động sản công nghiệp toàn cầu.

Để bất động sản công nghiệp bứt phá trong giai đoạn tới, Liên Chi hội đề xuất một số kiến nghị chính sách và giải pháp đột phá như hoàn thiện thể chế, chính sách cho bất động sản khu công nghiệp (KCN); nâng cấp hạ tầng số và quản trị thông minh; xây dựng cơ chế thu hút FDI thế hệ mới; phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam; tổ chức diễn đàn ESG chuyên sâu; xúc tiến đầu tư quốc tế trọng điểm; phát triển mô hình KCN tích hợp đô thị - dịch vụ; định vị thương hiệu quốc gia và chiến lược phát triển bền vững cho bất động sản công nghiệp.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho biết, Liên Chi hội đã xây dựng kế hoạch hành động chi tiết giai đoạn 2025 - 2026 với các mốc quan trọng và hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Hội phấn đấu trở thành đối tác tư vấn tin cậy của Chính phủ, đóng góp tích cực vào mọi chính sách lớn về KCN.

“Với sự hậu thuẫn của bối cảnh thuận lợi (dòng vốn FDI, đổi mới thể chế, chính sách…) cũng như nỗ lực đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành bệ phóng đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững trong thập kỷ tới. Liên Chi hội cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và hội viên, phát huy vai trò cầu nối, biến tầm nhìn thành hiện thực, góp phần đưa Việt Nam sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045”, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam chia sẻ.

Tại Hội nghị, các thành viên Liên Chi hội đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm hoàn thiện định hướng hoạt động và thúc đẩy sự phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam.

TS. Nguyễn Văn Khôi cho biết Liên Chi hội sẽ sớm có văn bản gửi đến các hiệp hội thành viên để lấy ý kiến trong xây dựng và phản biện chính sách, pháp luật, tập trung đề xuất các vấn đề then chốt để tháo gỡ, đặc biệt là với các khu, cụm công nghiệp. Chủ tịch VNREA cũng chỉ rõ thực trạng, hiện tỷ lệ lấp đầy tại nhiều khu, cụm công nghiệp còn dưới 85%, chỉ một số địa phương đạt trên 95%. Vướng mắc vẫn tồn tại như thuế đối ứng 20% của Hoa Kỳ, cùng khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng. “Những nội dung này Hiệp hội đã nắm rõ và đang đề xuất cụ thể với Chính phủ, các bộ ngành. Ngoài bất động sản công nghiệp, chúng tôi còn góp ý nhiều vấn đề khác ảnh hưởng doanh nghiệp, như thuế thu nhập doanh nghiệp…”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

Về chính sách, TS. Nguyễn Văn Khôi đề nghị cần nghiên cứu Nghị định số 87/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024 để kiến nghị về chính sách miễn giảm tiền thuê đất 30% năm 2024, do hồ sơ đã hết hạn 31/7. Hiệp hội kiến nghị tiếp tục giảm tiền thuê đất trong giai đoạn 2026 - 2027 vì doanh nghiệp còn khó khăn. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế thuê đất dài hạn 70 - 99 năm. Vấn đề gia hạn thuê đất hiện còn phức tạp, thủ tục rườm rà, cần kiến nghị cụ thể. “Văn phòng Hiệp hội sẽ mở kênh trao đổi trực tuyến để các hội viên Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp, Du lịch... cùng cập nhật và chia sẻ. Các chuyên gia cao cấp, đại biểu Quốc hội tham gia đều đóng góp thẳng thắn, giúp tăng sức nặng cho tiếng nói chung của Hiệp hội”, TS. Nguyễn Văn Khôi thông tin thêm.

“Tôi mong các đồng chí mạnh dạn kiến nghị các vấn đề đang gặp phải. Cùng đồng hành, thống nhất tiếng nói vì lợi ích hội viên và cộng đồng doanh nghiệp, dựa trên “bộ tứ” nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về đổi mới pháp luật, và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Như Tổng Bí thư đã chỉ đạo, cần chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “phục vụ”. Hiệp hội và Liên Chi hội hoạt động vì hội viên và doanh nghiệp”. TS. Nguyễn Văn Khôi kết luận.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của TS. Nguyễn Văn Khôi cùng những đóng góp của hội viên tại Hội nghị, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh: “Thay mặt Ban Thường vụ và Ban Chấp hành, tôi xin tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sát của TS. Nguyễn Văn Khôi. Ngay sau Hội nghị hôm nay, chúng tôi sẽ nhanh chóng xây dựng bản dự thảo kế hoạch hành động, xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu, gửi tới toàn thể hội viên để lấy ý kiến đóng góp”.

Nhà báo Phạm Nguyễn cho biết, Ban Chấp hành sẽ sớm họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đến các ủy viên, đồng thời xây dựng bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Đặc biệt, Liên Chi hội sẽ duy trì việc lấy ý kiến thường xuyên từ cộng đồng doanh nghiệp BĐS công nghiệp, thông qua các tọa đàm chuyên đề, nhất là với các ban pháp chế của doanh nghiệp, nhằm ghi nhận trực tiếp kiến nghị và đề xuất góp phần hoàn thiện thể chế liên quan đến khu công nghiệp. Ông Phạm Nguyễn Toan khẳng định: “Tôi cam kết làm việc với tất cả tâm huyết, đoàn kết, chia sẻ với anh chị em hội viên; luôn giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp”.