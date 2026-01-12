Sky Mansions Gathering: 25 sản phẩm đầu tiên tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đến tay khách hàng

(Ngày Nay) - Sự kiện Sky Mansions Gathering vừa diễn ra đã ghi nhận 25 sản phẩm đầu tiên (tương đương 850 tỷ tiền hàng) được khớp căn thành công tại dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Đây được xem là tín hiệu tích cực của thị trường đối với một dự án cao cấp theo đuổi chuẩn sống khác biệt, nơi tầm nhìn và trải nghiệm sống được đặt làm trọng tâm.

Không đơn thuần là một sự kiện giới thiệu sản phẩm, Sky Mansions Gathering được tổ chức như một không gian gặp gỡ, trải nghiệm dành cho những khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm Sky Mansions – dinh thự trên cao tại dự án. Việc các sản phẩm đầu tiên nhanh chóng tìm được chủ nhân cho thấy nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng cao cấp đối với những không gian sống hội tụ đầy đủ giá trị về cảnh quan, sức khỏe và chất lượng lâu dài.

Tầm nhìn “song nhã” Hồ Tây và sông Hồng: giá trị cốt lõi tạo sức hút

Một trong những yếu tố nổi bật của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là tầm nhìn “song nhã” hiếm có hướng ra Hồ Tây và sông Hồng. Tại Hà Nội, nơi không gian mặt nước ngày càng thu hẹp, việc một dự án đồng thời sở hữu hai hướng nhìn lớn được xem là giá trị khó tái tạo.

Hồ Tây từ lâu đã được coi là biểu tượng sinh thái và văn hóa của Thủ đô, mang lại không gian sống trong lành và cân bằng. Trong khi đó, sông Hồng gắn liền với dòng chảy lịch sử, mở ra không gian rộng lớn và thông thoáng. Sự song hành của hai mặt nước không chỉ tạo nên tầm nhìn đẹp về mặt thị giác, mà còn góp phần hình thành môi trường sống giàu cảm xúc.

Với nhiều khách hàng tham dự Sky Mansions Gathering, tầm nhìn này chính là yếu tố đầu tiên tạo ấn tượng để đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm.

Tầm nhìn song nhã không chỉ được xem như lợi thế vị trí, mà còn được tối ưu hóa trong thiết kế kiến trúc của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Không gian sống được thiết kế để đón ánh sáng tự nhiên và luồng gió từ Hồ Tây, sông Hồng. Nhờ đó, mỗi căn hộ không chỉ là nơi ở, mà trở thành một “khung cảnh sống”, nơi thiên nhiên hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Hệ thống cấp khí tươi mang đến không khí trong lành

Bên cạnh yếu tố cảnh quan, chất lượng không khí cũng là một trong những điểm được nhiều khách hàng quan tâm tại dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc, vấn đề không khí trong không gian sống trở thành tiêu chí quan trọng đối với nhóm khách hàng cao cấp.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được tích hợp hệ thống cấp khí tươi, vận hành song song với hệ thống điều hòa, nhằm đảm bảo luồng không khí sạch và lưu thông liên tục trong căn hộ. Khác với hệ thống điều hòa chủ yếu làm mát và tuần hoàn lại không khí trong phòng, hệ thống cấp khí tươi có chức năng đưa luồng không khí sạch từ bên ngoài vào không gian sống sau khi đã được lọc và xử lý. Nhờ đó, không khí trong căn hộ luôn được làm mới liên tục.

Không khí được cấp qua hệ thống khí tươi đạt độ trong lành, ổn định, góp phần cải thiện sức khỏe hô hấp, tăng cảm giác dễ chịu và nâng cao chất lượng sống cho cư dân, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Đây là tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều dự án cao cấp trên thế giới, nhưng vẫn còn tương đối hiếm tại thị trường nội đô Hà Nội. Việc đưa hệ thống này vào vận hành cho thấy dự án chú trọng đến giá trị sử dụng lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở tiện nghi bề mặt.

Tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, tầm nhìn song nhã và hệ thống khí tươi không tồn tại riêng lẻ, mà bổ trợ cho nhau để hình thành một chuẩn sống cân bằng. Cảnh quan mặt nước mang lại cảm xúc và sự thư thái, trong khi giải pháp công nghệ đảm bảo môi trường sống an toàn và bền vững.

Sự giao thoa này tạo nên khác biệt của dự án trong phân khúc cao cấp, khi chất lượng sống được nhìn nhận một cách toàn diện – từ thị giác, cảm xúc đến sức khỏe thể chất.

Tín hiệu khởi đầu cho chuẩn sống “song nhã” tại Thủ đô

Việc 25 sản phẩm Sky Mansions được tới tay khách hàng ngay trong sự kiện khớp giỏ hàng đầu tiên được xem là phản hồi rõ nét từ thị trường. Điều này cho thấy nhóm khách hàng cao cấp ngày càng ưu tiên những dự án có giá trị thực, một tín hiệu tích cực cho chặng đường tiếp theo của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Với lợi thế tầm nhìn Hồ Tây, sông Hồng, cùng giải pháp sống hướng đến sức khỏe và trải nghiệm dài hạn, dự án đang từng bước khẳng định vị thế trong phân khúc bất động sản cao cấp tại Hà Nội.

Sự quan tâm và lựa chọn của khách hàng ngay từ giai đoạn đầu cho thấy, những dự án đặt chất lượng sống làm giá trị cốt lõi vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng và có yêu cầu cao hơn đối với không gian sống của mình.