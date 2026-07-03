Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Ngày 02/07/2026, Phú Long và Keppel chính thức khởi công dự án Estiva Charm, mở đầu hành trình hiện thực hoá phân khu Estiva tại Mailand Hanoi City.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị triển khai dự án thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Keppel
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị triển khai dự án thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Keppel

Tọa lạc trong tổng thể khu đô thị Mailand Hanoi City, Estiva là một trong những phân khu trọng điểm có quy mô hơn 14 ha do Phú Long và Keppel hợp tác phát triển nhằm kiến tạo một cộng đồng sống chuẩn quốc tế phía Tây Hà Nội.

Trong đó, Estiva Charm là dự án thành phần đầu tiên được triển khai trên quỹ đất 2,86 ha, đánh dấu sự hội tụ giữa tầm nhìn phát triển đô thị bền vững, tinh thần sáng tạo của Hà Nội và các chuẩn mực sống quốc tế.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo ảnh 1

Ông Loh Chin Hua – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Keppel chia sẻ tầm nhìn và kỳ vọng dành cho Estiva Charm – dự án mở đầu cho hành trình hợp tác chiến lược với Phú Long tại Hà Nội. Ảnh: Keppel

Lấy cảm hứng từ những đô thị đáng sống trên thế giới, Estiva Charm giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 109 căn nhà phố thương mại hai mặt tiền; đáp ứng linh hoạt các nhu cầu an cư, đầu tư và khai thác thương mại trong một không gian sống đề cao tính đẳng cấp, riêng tư và giàu bản sắc. Ngoài ra, dự án còn sở hữu hơn 20 tiện ích nội khu như clubhouse, hồ bơi muối khoáng, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em…; đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng, cảnh quan và tiện ích hiện hữu tại Mailand Hanoi City.

Đặc biệt, sự tham gia của Land Sculptor, BYG và Ong & Ong không chỉ bảo chứng cho chất lượng quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan Estiva Charm, mà còn góp phần xác lập một biểu tượng sống mới – nơi nhịp sống đô thị hiện đại hài hòa cùng thiên nhiên, văn hóa và chiều sâu di sản Thăng Long.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Keppel

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá việc khởi công Estiva Charm là bước đi phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đô thị và thị trường bất động sản theo hướng bền vững, đồng bộ và lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm. Thứ trưởng nhấn mạnh, các dự án nhà ở cần được phát triển theo nhu cầu thực của người dân, gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm hình thành những không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận năng lực, kinh nghiệm của Phú Long và Keppel trong phát triển bất động sản cũng như kỳ vọng Estiva Charm sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị xanh, văn minh và bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo ảnh 3

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long khẳng định niềm tin vào giá trị bền vững của Estiva Charm. Ảnh: Keppel

Đại diện Phú Long, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Anh Tú chia sẻ: “Mailand Hanoi City hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn của Phú Long tại Hà Nội, với tầm nhìn trở thành Thành phố Sáng tạo. Trong tổng thể đó, Estiva là một trong những phân khu trọng điểm, còn Estiva Charm là dự án đầu tiên được triển khai, mở đầu cho hành trình hợp tác giữa Phú Long và Keppel tại Thủ đô. Phú Long kỳ vọng dự án sẽ trở thành bản tuyên ngôn về một phong cách sống mới dành cho thế hệ công dân toàn cầu, gia tăng sức sống cho Mailand Hanoi City, mang đến giá trị lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư và đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những không gian sống chất lượng theo định hướng phát triển của Thành phố.”

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo ảnh 4

Ông Lee Leong Seng, đại diện Keppel định hướng tầm nhìn phát triển của tập đoàn. Ảnh: Keppel

Trong khi đó, ông Lee Leong Seng, Giám Đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà ở, Bộ Phận Bất Động Sản, Keppel tại Việt Nam, cho biết Estiva Charm không chỉ là dự án mở đầu cho sự hợp tác với Phú Long tại Hà Nội mà còn phản ánh sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển giữa hai doanh nghiệp.“Estiva Charm đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định sự hiện diện bền vững của Keppel tại Việt Nam, đồng thời mở ra một chương hợp tác sâu rộng hơn với Phú Long tại Thủ đô Hà Nội. Là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu, Keppel không ngừng phát huy năng lực cốt lõi trong đầu tư, phát triển và vận hành để mang đến những dự án chất lượng cao, mang lại giá trị trường tồn cho cư dân, đối tác và nhà đầu tư. Cộng hưởng cùng sự am hiểu thị trường sâu sắc và những thành tựu đã được minh chứng qua thời gian của Phú Long, chúng tôi kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một cộng đồng sống văn minh, năng động, đóng góp vào bức tranh đô thị hóa không ngừng vươn mình của Hà Nội”, ông Lee Leong Seng nhấn mạnh.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo ảnh 5

Estiva Charm – biểu tượng phong cách sống mới tại phía Tây Hà Nội. Ảnh: Keppel

Sau dấu ấn hợp tác tại Khu đô thị CELESTA ở TP.HCM, Estiva Charm là cột mốc "Bắc tiến" đầu tiên của Phú Long và Keppel tại Hà Nội. Không chỉ mở rộng dấu ấn hợp tác giữa hai doanh nghiệp, dự án còn thể hiện tầm nhìn chung về phát triển các khu đô thị cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, mang lại giá trị trường tồn cho cư dân, đồng thời góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo ảnh 6

Lãnh đạo Phú Long và Keppel tham quan sa bàn Khu đô thị Mailand Hanoi City – nơi phát triển phân khu Estiva và dự án Estiva Charm.
PV
Phú Long Keppel Estiva Charm Mailand Hanoi City

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
(Ngày Nay) - Nhắc đến cửa sổ kính màu trong các nhà thờ phương Tây, nhiều người thường hình dung những ô cửa rực rỡ tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh. Tuy nhiên, cuốn Louis Comfort Tiffany at The Metropolitan Museum of Art do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) xuất bản lại cho thấy một góc nhìn thú vị hơn về sự phát triển của nghệ thuật kính màu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
(Ngày Nay) - Bảo tàng National Geographic Museum of Exploration trị giá 300 triệu USD vừa chính thức mở cửa tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo về khám phá, khoa học, thiên nhiên và bảo tồn thông qua hàng nghìn bức ảnh động vật, các cuộc thám hiểm nổi tiếng cùng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại.
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong việc trao quyền tự chủ, phân quyền và xây dựng các cơ chế vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự thảo Luật đã đề cập đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch đô thị và các khu phát triển thương mại - văn hóa. Đây là hướng tiếp cận cần thiết đối với một đô thị trung tâm có vai trò quốc gia và quốc tế.
Ảnh minh họa
Nghiên cứu mới bác bỏ quan niệm lâu nay về "phơi nắng an toàn"
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Australia cho thấy ngay cả việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn vào những thời điểm cường độ nắng yếu, vốn lâu nay được coi là "an toàn", vẫn có thể gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nghiên cứu được công bố trên trên tạp chí khoa học Photochemistry and Photobiology.
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
(Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng mạnh lên thành một sự kiện cường độ cao trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Nagoya phối hợp với Đại học Hokkaido và Đại học Kumamoto (Nhật Bản) đã phát hiện một cơ chế mới trong não bộ có thể lý giải vì sao con người đôi khi không thể nhớ lại những thông tin vốn đã biết, cho thấy hiện tượng "quên tạm thời" có thể bắt nguồn từ trạng thái hoạt động của não chứ không phải do ký ức bị mất đi.