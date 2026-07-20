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Văn Phú khởi công khu nhà ở xã hội quy mô gần 1.000 căn tại Khu đô thị Vlasta – Thủy Nguyên

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 18/07/2026, tại Khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng khu căn hộ cao tầng nhà ở xã hội. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 26.000 m², gồm 4 tòa chung cư, cung cấp gần 1.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân.
Đại diện chủ đầu tư dự án Vlasta – Thủy Nguyên phát biểu
Đại diện chủ đầu tư dự án Vlasta – Thủy Nguyên phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công ty Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú cho biết, dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung nhà ở cho người dân trên địa bàn. Chủ đầu tư cũng cam kết tập trung đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án theo đúng quy hoạch và tiến độ đã đề ra, bảo đảm chất lượng xây dựng, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội. Trong quá trình thi công, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng dự kiến triển khai khoảng 37.698 căn hộ nhà ở xã hội. Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương tích cực triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân và người lao động, đồng thời hướng tới hình thành các khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tiện ích đô thị.

Việc khởi công khu nhà ở xã hội đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện Khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị bền vững, gia tăng nguồn cung nhà ở chất lượng và đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Văn Phú khởi công khu nhà ở xã hội quy mô gần 1.000 căn tại Khu đô thị Vlasta – Thủy Nguyên ảnh 1

Lễ khởi công xây dựng khu căn hộ cao tầng nhà ở xã hội diễn ra vào sáng ngày 18/07 tại dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên

Dự án với gần 1.000 căn hộ cao tầng không chỉ hoàn thiện cơ cấu sản phẩm của khu đô thị mà còn dự kiến cung cấp chỗ ở cho khoảng hơn 2200 cư dân, nâng quy mô dân số tương lai của Vlasta - Thủy Nguyên lên khoảng 10.000 người. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ nội khu, gia tăng sức sống cho toàn khu đô thị

Nằm trên trục đại lộ 359C, Vlasta - Thủy Nguyên có khả năng kết nối thuận lợi tới nhiều đầu mối hạ tầng quan trọng của thành phố như Trung tâm Chính trị - Hành chính mới Hải Phòng, Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, bến xe phía Bắc cùng các tuyến giao thông kết nối tới trung tâm thành phố, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và hệ thống cảng biển. Hệ thống kết nối này góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, làm việc cũng như tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của cư dân.

Văn Phú khởi công khu nhà ở xã hội quy mô gần 1.000 căn tại Khu đô thị Vlasta – Thủy Nguyên ảnh 2

Khu nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên dự kiến cung ứng gần 1.000 căn hộ

Bên cạnh lợi thế về vị trí, không gian sống tại Vlasta - Thủy Nguyên được phát triển theo định hướng hiện đại, cân bằng giữa tiện nghi và trải nghiệm cộng đồng. Hệ thống tiện ích nổi bật gồm công viên trung tâm rộng 1.500 m², phố đi bộ Ánh Sao, trường học liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu thể thao cùng nhiều không gian sinh hoạt chung, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ cư dân.

Lễ khởi công khu nhà ở xã hội thuộc dự án Vlasta - Thủy Nguyên đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong quá trình phát triển khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển đô thị bền vững của thành phố Hải Phòng.

PV
Văn Phú nhà ở xã hội Vlasta – Thủy Nguyên Hải Phòng

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