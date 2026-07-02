Dòng vốn đầu tư miền Bắc đang "Nam tiến", đâu là tiêu chí lựa chọn tài sản trong chu kỳ mới?

(Ngày Nay) -Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, dòng tiền ưu tiên chảy vào các tài sản có giá trị thực, rõ ràng về hạ tầng và đã hiện hữu. Xu hướng này đang thúc đẩy một làn sóng dịch chuyển vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư miền Bắc vào trung tâm mới TP.HCM – cực tăng trưởng năng động nhất của thành phố.

Sau giai đoạn biến động, khẩu vị của giới đầu tư đã thay đổi đáng kể. Yếu tố được đặt lên hàng đầu hiện nay là chất lượng tài sản, pháp lý minh bạch và tiềm năng khai thác dài hạn, thay vì các sản phẩm đầu cơ tăng giá nhanh theo chu kỳ.

Trung tâm mới TP.HCM tiếp tục là tâm điểm hút dòng vốn khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn hoàn thiện, từ nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, hệ thống Metro, đường Vành đai 3 cho đến sân bay quốc tế Long Thành. Tất cả đang thiết lập một nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản khu vực.

Trung tâm mới TP.HCM: động lực tăng trưởng từ hạ tầng

Năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề khi các công trình giao thông trọng điểm tại trung tâm mới TP. HCM đồng loạt chuyển từ bản vẽ sang thực tế.

Cùng với việc các dự án hạ tầng trọng điểm như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, đường Nguyễn Thị Định và Vành đai 3 TP.HCM được đẩy nhanh tiến độ, mạng lưới kết nối của Nam Rạch Chiếc ngày càng hoàn thiện. Từ đây, khu vực có thể kết nối nhanh đến trung tâm hiện hữu, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Khu Công nghệ cao cũng như sân bay quốc tế Long Thành và các trung tâm công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế và gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Song hành với hạ tầng, các quy định mới của Luật Đất đai 2024 và hệ thống chính sách vừa đi vào thực tiễn đã nâng cao tính minh bạch của toàn thị trường. Khi môi trường pháp lý ngày càng nghiêm ngặt, những dự án có hồ sơ thương mại rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế và chủ đầu tư uy tín tự động trở thành giải pháp phòng thủ tài sản tối ưu. Trung tâm mới TP.HCM lúc này không chỉ đơn thuần là một địa bàn hưởng lợi từ hạ tầng, mà đang khẳng định vị thế của một cực phát triển mới, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu an cư chất lượng cao lẫn tích lũy tài sản dài hạn.

Làn sóng "Nam tiến" và tiêu chuẩn khắt khe của dòng tiền phía Bắc

Cùng với sự chuyển động của thị trường phía Nam, cách tiếp cận của nhà đầu tư miền Bắc cũng đang có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, chiến lược phổ biến là "mua - giữ - bán lại" để đón sóng tăng giá, người mua hiện nay dành nhiều thời gian đánh giá nền tảng dự án, từ vị trí, quy hoạch cho đến dư địa tăng trưởng dài hạn.

Xu hướng này được ghi nhận rõ ở nhóm khách hàng đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và nhiều địa phương phía Bắc khi tìm hiểu thị trường TP.HCM. Thay vì tập trung vào các cơ hội ngắn hạn, phần lớn nhà đầu tư hướng tới những tài sản có khả năng đồng hành cùng quá trình phát triển của đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu tích lũy tài sản, vừa kỳ vọng gia tăng giá trị khi hạ tầng và cộng đồng cư dân ngày càng hoàn thiện.

Theo ghi nhận từ INDOCHINE – đại lý chiến lược phân phối The Privé tại thị trường miền Bắc, lượng khách hàng từ các tỉnh, thành phía Bắc tìm hiểu dự án có xu hướng gia tăng rõ rệt. Đại diện đơn vị này cho biết, các cuộc trao đổi hiện không còn xoay quanh câu hỏi "giá sẽ tăng bao nhiêu", mà tập trung vào tiến độ hạ tầng của trung tâm mới TP. HCM, chất lượng quy hoạch, pháp lý dự án và tiềm năng khai thác trong 5 đến 10 năm tới.

The Privé: Điểm sáng từ quỹ đất khan hiếm tại Nam Rạch Chiếc

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu những bất động sản gắn với chất lượng sống ngày càng gia tăng, The Privé do BLUEMARQ Development phát triển, tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, thu hút sự quan tâm nhờ hội tụ các yếu tố về vị trí, quy hoạch và hệ tiện ích. Sở hữu vị trí đắc địa với diện tích khoảng 6,7 ha ngay trục đường Song Hành, dự án sở hữu một trong những quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm mới TP.HCM, nơi có kết nối giao thông hoàn hảo và ba mặt giáp sông thoáng đãng.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%, phần lớn diện tích dự án dành cho cảnh quan, mặt nước và hệ tiện ích nội khu. Điểm nhấn là tổ hợp hơn 99 tiện ích được bố trí xuyên suốt toàn dự án, trong đó có cụm hồ bơi điện phân muối rộng hơn 3.000 m², cung đường chạy bộ ven sông dài khoảng 1.000 m, hệ thống fine dining lounge, phòng golf 3D, phòng gym, khu BBQ cùng nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng được phát triển theo mô hình resort đô thị.

Bức tranh của The Privé tiếp tục được hoàn thiện với Cloud9 Tower - tòa tháp bên sông lấy cảm hứng từ khái niệm "On Cloud Nine", biểu tượng cho trạng thái viên mãn và trọn vẹn. Sở hữu tầm nhìn panorama hướng sông, thiết kế tối ưu khả năng đón sáng, đón gió tự nhiên cùng chuẩn bàn giao hạng sang, Cloud9 Tower đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là nhóm khách hàng tinh hoa đang săn tìm một không gian sống chất lượng tại trung tâm TP.HCM.

Khi mặt bằng giá bất động sản trung tâm TP.HCM liên tục được định giá lại theo tiến độ hạ tầng, những dự án sở hữu pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản như The Privé được xem là nhóm tài sản có biên độ an toàn và dư địa tăng trưởng vượt trội.

Theo ghi nhận từ các sự kiện giới thiệu dự án do Đại lý INDOCHINE tổ chức tại thị trường miền Bắc, lượng khách hàng quan tâm và giao dịch thành công đạt kết quả tích cực. Điều này cho thấy The Privé đang thu hút sự chú ý của nhóm nhà đầu tư phía Bắc trong bối cảnh dòng vốn có xu hướng tìm đến các dự án hưởng lợi từ hạ tầng và quy hoạch của trung tâm mới TP.HCM.