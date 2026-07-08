Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Sài Gòn Group phân phối giỏ hàng độc quyền tại Cloud9 Tower The Privé

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc dòng tiền, những sản phẩm sở hữu vị trí bên sông, pháp lý minh bạch và nguồn cung giới hạn ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Sài Gòn Group phân phối giỏ hàng độc quyền tại Cloud9 Tower The Privé

Cloud9 Tower – biểu tượng khan hiếm trong tổng thể The Privé

Trong tổng thể khu compound bên sông The Privé, Cloud9 Tower (Tháp 9) được xem là một trong những tòa tháp sở hữu giá trị khác biệt nhờ vị trí nội khu đắc địa và yếu tố khan hiếm nguồn cung.

Cloud9 Tower được bao bọc bởi hệ sinh thái mặt nước gồm dòng sông Giồng Ông Tố và hồ bơi Palm Breeze, tạo nên cấu trúc không gian sống đặc trưng với ba mặt sông bao quanh – yếu tố ngày càng hiếm trong các dự án đô thị trung tâm TP.HCM.

Thiết kế tòa tháp được tối ưu theo hướng mở, hạn chế che chắn tầm nhìn, giúp phần lớn căn hộ sở hữu góc nhìn hướng sông hoặc cảnh quan nội khu. Đồng thời, hệ thống ban công và mặt đứng được nghiên cứu nhằm tăng khả năng đón gió tự nhiên và ánh sáng, mang lại không gian sống thông thoáng và riêng tư hơn cho cư dân.

Không chỉ mang giá trị về kiến trúc và cảnh quan, Cloud9 Tower còn thừa hưởng hệ tiện ích đa tầng của toàn dự án The Privé, bao gồm hồ bơi Palm Breeze, quảng trường bên sông, khu thể thao, phòng gym, không gian thư giãn và chuỗi tiện ích nội khu được tổ chức theo mô hình compound khép kín.

Trong bối cảnh quỹ đất bên sông tại trung tâm mới của TP.HCM ngày càng hạn chế, Cloud9 Tower nổi bật nhờ lợi thế khan hiếm, đồng thời đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn tích lũy tài sản dài hạn.

Sài Gòn Group phân phối giỏ hàng độc quyền tại Cloud9 Tower The Privé ảnh 1

Cloud9 Tower – biểu tượng khan hiếm trong tổng thể The Privé.

Sài Gòn Group – đơn vị phân phối độc quyền giỏ hàng Tháp 9 The Privé.

Đồng hành cùng The Privé trong giai đoạn ra mắt thị trường, Sài Gòn Group được công bố là đơn vị phân phối giỏ hàng độc quyền Cloud9 Tower, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phân phối các sản phẩm bất động sản hạng sang tại trung tâm mới TP.HCM.

Việc sở hữu giỏ hàng độc quyền giúp Sài Gòn Group chủ động phân bổ nguồn sản phẩm theo từng thời điểm thị trường, đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận sớm các căn hộ có vị trí đẹp, tầm nhìn thoáng và mức giá theo chính sách giai đoạn đầu từ chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa mạnh giữa các sản phẩm đại trà và sản phẩm có giá trị thực, yếu tố “giỏ hàng độc quyền – nguồn cung giới hạn – vị trí đẹp” đang trở thành điểm then chốt tạo nên sự khác biệt trong quyết định đầu tư của khách hàng.

Sài Gòn Group phân phối giỏ hàng độc quyền tại Cloud9 Tower The Privé ảnh 2
Sài Gòn Group – đơn vị phân phối độc quyền giỏ hàng Tháp 9 The Privé.

Sài Gòn Group – năng lực phân phối bất động sản hạng sang

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản, Sài Gòn Group hiện là một trong những đơn vị có hệ thống phân phối quy mô lớn tại thị trường Việt Nam, với đội ngũ hơn 200 chuyên viên kinh doanh tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối sản phẩm, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình đầu tư, từ giai đoạn tiếp cận thông tin, phân tích sản phẩm, tư vấn tài chính đến hỗ trợ giao dịch và hậu bán hàng.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Sài Gòn Group định hướng tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, qua đó góp phần đưa những sản phẩm bất động sản chất lượng đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Sài Gòn Group – Đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam

Trụ sở chính: 10 Lương Định Của, phường An Khánh, TP.HCM

Hotline: 092.401.5566

Website: sggroup.com.vn

Fanpage: facebook.com/bdssaigongroup

Hà An
Cloud9 Tower The Privé Sài Gòn Group BLUEMARQ Development

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
(Ngày Nay) - Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 7/7, nước này đã thành công đưa vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo, nhằm mục đích tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.