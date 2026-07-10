MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy

(Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.

Các khu đô thị Forestia được phát triển từ mong muốn tiếp nối những giá trị văn hóa của từng vùng đất bằng một cách thể hiện phù hợp với cuộc sống hiện đại.

“Điều quan trọng là làm thế nào để những giá trị cũ, những nếp sống, bản sắc và câu chuyện của một vùng đất được lưu giữ, nhưng được kể lại bằng một ngôn ngữ đương đại. Khi xây dựng những khu đô thị mới, chúng tôi mong muốn những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục hiện diện trong không gian sống hôm nay”, đại diện MIK Group chia sẻ.

Những hình ảnh đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt như cây đa, giếng nước, sân đình, đường làng hay chợ phiên trở thành chất liệu để MIK Group xây dựng bộ nguyên tắc thiết kế cho Forestia. Thay vì tái hiện những biểu tượng quen thuộc theo cách hoài niệm, doanh nghiệp lựa chọn chắt lọc tinh thần văn hóa bản địa và chuyển hóa thành ngôn ngữ quy hoạch, kiến trúc đương đại, làm nền tảng cho quá trình phát triển các khu đô thị trong tương lai.

Giếng nước và ao làng được phát triển thành hồ trung tâm cùng hệ không gian công cộng - trái tim của khu đô thị. Sân đình trở thành quảng trường cộng đồng, nơi cư dân gặp gỡ và tổ chức các hoạt động chung. Hiên nhà, ngõ nhỏ hay cổng làng được phát triển thành những lớp không gian chuyển tiếp, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Trong khi đó, chợ phiên được tiếp nối bằng các tuyến phố thương mại hiện đại, góp phần tạo nên sức sống và nhịp điệu cho toàn khu đô thị.

Xuyên suốt tư duy thiết kế ấy là “nguyên lý Canopy” (nguyên lý tán cây). Theo đó, ý tưởng về một không gian đô thị lấy cảm hứng từ hình ảnh cây đa trong văn hóa Việt, được hình thành từ mong muốn kiến tạo một nhịp sống gắn kết và bền vững dưới những tán cây - nơi con người cảm nhận được sự dễ chịu, thư thái và kết nối trong từng trải nghiệm thường nhật. Với định hướng đặt trải nghiệm cư dân và giá trị an cư dài lâu làm trọng tâm, MIK Group tổ chức không gian đô thị như một hệ tán cây nhiều lớp - nơi kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng hưởng hài hòa để tạo nên một môi trường sống cân bằng, đủ riêng tư để nghỉ ngơi, đủ kết nối để cộng đồng cùng phát triển theo thời gian.

Trên nền tảng ấy, Forestia được định hình theo mô hình khu đô thị tích hợp cân bằng với thông điệp “nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc dưới những tán cây”. Nhà ở, mặt nước, cảnh quan, tiện ích và không gian công cộng được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu để bổ trợ cho nhau, thay vì phát triển riêng lẻ. Theo MIK Group, giá trị của một khu đô thị không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách mọi yếu tố cùng vận hành hài hòa để mang đến chất lượng sống bền vững, giúp cư dân gắn bó lâu dài và từng bước hình thành một cộng đồng được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Từ cách tiếp cận đó, Forestia hướng đến những khu đô thị nơi thiên nhiên và con người cùng phát triển trong sự cân bằng; các thành phần tiện ích của khu đô thị được tổ chức đồng bộ; các không gian được kết nối để khuyến khích sự gặp gỡ và gắn bó giữa cư dân; đồng thời hướng đến những giá trị bền vững được vun đắp cùng cộng đồng theo thời gian.

Forestia cũng là bước phát triển mới trong chiến lược kinh doanh của MIK Group, đánh dấu việc doanh nghiệp mở rộng sang phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn. Trong giai đoạn tới, các khu đô thị Forestia sẽ được nghiên cứu và phát triển tại những khu vực có dư địa tăng trưởng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế, đặc biệt là những địa phương được hưởng lợi từ các tuyến giao thông huyết mạch và mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

MIK Group cho rằng, việc lựa chọn mỗi vùng đất không chỉ dựa trên quy mô quỹ đất hay tiềm năng thị trường, mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn về sự phát triển của hạ tầng và quá trình mở rộng đô thị. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ từng bước phát triển các khu đô thị mang thương hiệu Forestia tại Phố Nối (Hưng Yên), Mê Linh (Hà Nội) cùng nhiều thị trường trọng điểm khác.

Đồng hành cùng MIK Group trong quá trình hiện thực hóa chiến lược phát triển các khu đô thị là các đối tác quốc tế hàng đầu như Gensler (Hoa Kỳ), Design Worldwide Partnership (Australia), COEN Design International (Singapore), Turner International (Hoa Kỳ),… cùng nhiều đơn vị tư vấn quốc tế khác. Theo doanh nghiệp, kinh nghiệm và tiêu chuẩn phát triển toàn cầu sẽ được kết hợp với sự thấu hiểu văn hóa và điều kiện bản địa, nhằm kiến tạo những khu đô thị vừa hiện đại vừa mang dấu ấn riêng.