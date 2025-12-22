Năng lượng bùng nổ: 6 tiếng khán giả hò reo không ngớt trong buổi fan meeting của T1 tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Sự xuất hiện của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) giàu thành tích nhất thế giới khiến cả cầu trường sự kiện “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” vỡ òa. Lần đầu tiên tại Việt Nam, người hâm mộ Việt được xem toàn bộ 5 thành viên của T1 thi đấu và có màn giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

16h ngày 21/12, T1 và Faker chính thức xuất hiện buổi fan meeting đầu tiên của đội tại Đông Nam Á - gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Sự xuất hiện của đội tuyển LMHT 6 lần vô địch thế giới và người chơi thành công nhất lịch sử khiến khán giả hò reo không ngớt.

Lời đầu tiên Faker nói với người hâm mộ Việt Nam bằng tiếng Việt. “Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker”đã khiến khán phòng 10000 khán giả vỡ oà. Anh cho biết đã 6 năm mới có cơ hội trở lại Việt Nam và rất trân trọng tình cảm của người hâm mộ đã dành cho mình. Để đưa T1 đến với khán giả trong nước, VPBank cũng đã đã mất 2 năm thương thảo để biến ước mơ của các fan LMHT thành hiện thực.

Ngoài Faker, các tuyển thủ ngôi sao như Doran, Oner, Peyz và Keria cũng nhận được tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn khán có mặt ở trung tâm hội nghị VEC. Không khí sôi động diễn ra trong suốt gần 6 tiếng T1 thi đấu và giao lưu với người hâm mộ.

Phần đầu tiên của buổi fan meeting, T1 có trận thi đấu BO3 với đội All-Star Việt Nam, gồm Levi, SofM, Archie, Kiaya và Thầy Giáo Ba. Ở ván đấu đầu tiên, đội tuyển đến từ Việt Nam vươn lên dẫn trước khi có tổng cộng 109 mạng hạ gục - một trong những ván đấu không thể hấp dẫn hơn mà T1 cũng như All-Star Vietnam mang đến.

Sau khi được trả về những vai trò sở trường ở ván showmatch thứ 2, dù phải thi đấu những vị tướng do All-Star Vietnam chỉ định nhưng 3 ngôi sao của T1 là Faker, Oner và Peyz thi đấu quá "bay" và cân bằng tỉ số 1-1.

Ở ván đấu cuối cùng, thể thức 10 xạ thủ đã mang đến một trận showmatch mãn nhãn và đội chủ nhà đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Trận giao hữu thuần chất "rank Việt" chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với T1, All-Star Vietnam cùng hàng triệu fan hâm mộ theo dõi trực tiếp và trên các nền tảng trực tuyến.

Sau trận đấu, T1 có màn giao lưu gần gũi và thân thiện với người hâm mộ Việt. Đây là lần đầu tiên T1 tổ chức fan meeting tại Đông Nam Á, và lần đầu tiên toàn bộ thành viên T1 có mặt đông đủ tại Việt Nam.

MC "cây nhà lá vườn" của T1 Lee Sung-hoon từ Hàn Quốc sang tham dự, khuấy động không khí khiến buổi gặp gỡ trở nên hào hứng, ấm áp. Faker và đồng đội có nhiều câu trả lời khiến khán giả bật cười như: “Món ăn Việt Nam tôi thích nhất là phở”, và Faker ấp ủ dự định “ăn phở với kim chi”.

Khoảnh khắc bất ngờ diễn ra khi các fan T1 tổ chức sinh nhật cho Oner trên sân khấu fan meeting. Đây có lẽ là một trong những buổi sinh nhật đáng nhớ nhất của “siêu sao đi rừng” trước khán giả yêu quý.

Ngoài gần 1 vạn khán giả phủ kín khán phòng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sự kiện thu hút 1,3 triệu người xem cùng lúc qua livestream và tổng 15 triệu người xem chương trình trên các nền tảng trực tiếp FPT Play, fanpage VPBank.

Trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện, cộng đồng LMHT Việt đã được sống trong không khí lễ hội thật sự. Từ cosplay diễu hành, fan meeting, đến showmatch rực lửa, mỗi khoảnh khắc đều đọng lại dấu ấn. Lần đầu tiên, T1 mang cả 5 cúp vô địch và linh vật ATI xuất ngoại - đến Việt Nam - minh chứng cho sự trân trọng đặc biệt với người hâm mộ.

Giới chuyên gia nhìn nhận, việc VPBank tổ chức thành công ngày hội eSport lớn nhất trong năm VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled, thu hút sự quan tâm theo dõi của cộng đồng 30 triệu người hâm mộ LMHT Việt Nam, cho thấy sức ảnh hưởng của eSport tới văn hóa đại chúng, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận tổ chức các giải đấu lớn quốc tế.

Sự kiện cũng cho thấy “tâm” và “tầm” của VPBank khi dành trọn tâm huyết, huy động toàn bộ nguồn lực tài chính và nhân lực để mang đến một sự kiện đỉnh cao ngay tại Việt Nam, với nhiều đặc quyền chưa từng có để chiều lòng người hâm mộ và ghi dấu trong lòng cộng đồng eSports.

Trung tâm triển lãm VEC cũng ghi dấu ấn lớn khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức một trong những lễ hội eSport lớn nhất tại Việt Nam. Chia sẻ thêm về kế hoạch của VEC trong việc kết nối với các đối tác quốc tế để mang nhiều sự kiện, triển lãm quốc tế về Việt Nam, ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam VEC cho biết "Tầm nhìn của VEC không dừng lại ở việc là một địa điểm cho thuê mặt bằng hay tổ chức sự kiện đơn thuần, mà là đưa Việt Nam lên bản đồ sự kiện thế giới đồng thời kích hoạt nền kinh tế Expo của Việt Nam. Với sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành điểm đến triển lãm hàng đầu châu Á, sánh ngang với các trung tâm triển lãm lớn trong khu vực, VEC đã xây dựng một trung tâm triển lãm đạt chuẩn quốc tế cùng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời chủ động tạo ra các thương hiệu triển lãm quốc tế để mang Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến Việt Nam.