Vì sao “bánh kem thành tựu” bỗng lên ngôi trong mùa tổng kết của giới trẻ?

(Ngày Nay) - Những ngày cuối năm 2025, trào lưu “bánh kem thành tựu” bất ngờ lan rộng trên mạng xã hội. Không nhằm phô trương thành công lớn, mỗi chiếc bánh trở thành cách người trẻ nhìn lại một năm đã qua và tự ghi nhận nỗ lực của chính mình.

Khi bánh kem không chỉ để ăn mà còn kể “thành tựu”

Cuối năm 2025, mạng xã hội bước vào “mùa tổng kết” quen thuộc với những video nhìn lại một năm làm việc, học tập và trưởng thành. Giữa hàng loạt nội dung truyền cảm hứng, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến trào lưu “bánh kem thành tựu” - nơi chiếc bánh kem không chỉ là món ăn, mà còn là nơi lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ của mỗi người trong suốt một năm.

Theo đó, mỗi chiếc bánh được trang trí đơn giản, trên mặt bánh cắm nến hoặc những que tăm nhỏ kèm theo mẩu giấy ghi lại từng thành tựu trong năm. Đó có thể là vượt qua một cuộc phẫu thuật lớn, thi đậu kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, sáng tác được vài bài hát, mua được chiếc ôtô đầu tiên, hay đơn giản là "vẫn sống ổn sau một năm nhiều áp lực”.

Những hình ảnh, video về bánh kem thành tựu được lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, Instagram, Facebook, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z. Sự thu hút của trào lưu không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở cảm xúc chân thật, gần gũi. Nhiều người chia sẻ rằng, chỉ đến khi viết từng mẩu giấy cắm lên bánh, họ mới nhận ra năm qua không “tệ” như bản thân từng nghĩ.

Lý giải về sức hút của hiện tượng này, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng đây là một hình thức "tự chữa lành” hiệu quả. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ: "Việc tự tay ghi lại những nỗ lực thầm lặng lên chiếc bánh kem chính là cách người trẻ học cách nhìn nhận giá trị của chính mình. Giữa áp lực phải thành công trên mạng xã hội, những mẩu giấy ghi thành tựu giúp họ cảm thấy được an ủi và ghi nhận, từ đó bảo vệ sức khỏe tinh thần sau một năm dài”.

Cũng chính vì thế, bánh kem thành tựu được nhiều người xem như một cách tổng kết năm cũ nhẹ nhàng hơn, giúp họ nhìn lại hành trình đã qua mà không tạo thêm áp lực cho bản thân.

Trân trọng những điều bình dị

Nếu trước đây, hai chữ “thành tựu” thường bị đóng khung trong những cột mốc hào nhoáng như thăng chức, mua nhà hay những giải thưởng danh giá, thì với Gen Z năm 2025, thành công đã được đưa về những định nghĩa nguyên bản và gần gũi hơn. Những dòng chữ trên bánh hay lời nhắn nhủ như: “Sống sót qua năm 2025”, “Tự hào vì không bỏ cuộc” hay “Ăn ngon ngủ yên là giỏi” không hướng về những hào quang xa lạ, mà xoáy sâu vào nội lực của mỗi cá nhân. Bởi lẽ, việc kiên cường tiếp bước và giữ vẹn nguyên trái tim mình giữa cuộc đời, tự thân nó đã là một chương chiến thắng xứng đáng được ăn mừng.

Thế hệ trẻ đang dần học cách trân trọng hành trình, nhìn thấy giá trị trong từng bước đi chậm rãi của mình. Ở góc độ tích cực, trào lưu này dường như là cách phản ứng lại “văn hóa hối hả” (hustle culture) từng khiến nhiều người kiệt sức. Giữ được sức khỏe tinh thần ổn định, vẫn tin vào bản thân sau những lần vấp ngã, hay đơn giản là “vẫn ổn” khi năm cũ khép lại đều được nhìn nhận là thành tựu.

Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ mang vị ngọt của kem, mà còn mang vị ngọt của sự hài lòng, sự ghi nhận bản thân. Bằng cách trân trọng những điều bình dị, giới trẻ gửi đi thông điệp ý nghĩa: Mỗi người đều có những chiến tích của riêng mình, và chỉ cần bạn không dừng lại, mọi nỗ lực đều là xứng đáng.