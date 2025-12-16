Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
(Ngày Nay) - Tối 14/12/2025, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 đã diễn ra trong không khí sôi động, trở thành điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thương hiệu mì Hảo Hảo đồng hành cùng người Việt. 
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long

Là trạm dừng tiếp theo sau TP.HCM, đêm nhạc tại Hà Nội thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô. Trong không gian giàu dấu ấn lịch sử – văn hóa, chương trình mang đến một “chuyến tàu cảm xúc” được dàn dựng liền mạch: mở đầu bùng nổ như lễ hội, chuyển sang những khoảnh khắc lắng đọng, để rồi khép lại bằng cảm giác tự hào và gắn kết.

Người tham dự có dịp theo dõi hành trình 25 năm của Hảo Hảo qua hệ thống mô hình và bảng hiệu minh họa được dàn dựng bắt mắt, lấy tông hồng chủ đạo – gam màu gắn liền với nhận diện bao bì của thương hiệu. Giữa tiết trời đầu đông se lạnh của Hà Nội, không khí náo nhiệt, tươi vui từ dòng người yêu nhạc đổ về concert hòa quyện cùng hương thơm lan tỏa từ những bát mì nóng hổi, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn và đầy cảm xúc cho khán giả.

Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 1
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 2
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 3

Mỗi “trạm dừng” trên sân khấu là một câu chuyện gắn với hành trình 25 năm của Hảo Hảo: từ ký ức tuổi trẻ, hình ảnh gia đình Việt, sắc màu văn hóa vùng miền đến tinh thần vươn lên của thế hệ mới. Thông điệp “Hảo mọi lúc – Hảo mọi sự” được lan tỏa xuyên suốt, kết nối cảm xúc khán giả từ Nam ra Bắc.

Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 4
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 5
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 6

Việc Hảo Hảo mời Dalab, Hoàng Dũng, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam và Soobin Hoàng Sơn tham gia concert kỷ niệm 25 năm được xem là lựa chọn phù hợp với chiến lược trẻ hóa và mở rộng độ lan tỏa của thương hiệu. Đây đều là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn trong giới trẻ, sở hữu hình ảnh tích cực, âm nhạc gần gũi và khả năng tạo xu hướng trên các nền tảng số. Thông qua sức ảnh hưởng của các gương mặt này, thông điệp “Hảo mọi lúc – Hảo mọi sự” được truyền tải tự nhiên hơn, giúp Hảo Hảo tiếp cận thế hệ người tiêu dùng trẻ, đồng thời củng cố vị thế một thương hiệu quốc dân đã quen thuộc suốt 25 năm nhưng vẫn giữ được tinh thần tươi mới, năng động và gắn bó với đời sống hiện đại.

Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 7
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 8
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 9
Ảnh: Minh Thư
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 10
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 11
Ảnh: Minh Thư
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 12
Ảnh: Minh Thư
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 13
Ảnh: Minh Thư
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25 bùng nổ tại Hoàng Thành Thăng Long ảnh 14

Thông qua Hảo Hảo Concert, Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo cho thấy bước chuyển mình trong cách kể câu chuyện thương hiệu, lựa chọn âm nhạc và trải nghiệm làm “ngôn ngữ” kết nối người tiêu dùng. Không chỉ là hoạt động kỷ niệm hay tri ân, sự kiện còn phản ánh hành trình Hảo Hảo đồng hành cùng đời sống người Việt – từ bữa ăn thường ngày đến những khoảnh khắc sẻ chia của cộng đồng – khẳng định vị thế một thương hiệu Việt gắn bó với nhiều thế hệ.

