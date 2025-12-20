Mai Phương ra mắt MV "Gown & Sneaker", kết hợp cùng rapper SIXTYUPTOWN sau album debut

(Ngày Nay) - Sau hơn một tháng ra mắt album debut A Beautiful Mess cùng MV QUEENERGY, ca sĩ Mai Phương tiếp tục giới thiệu đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới mang tên Gown & Sneaker. Ca khúc từng xuất hiện trong album nay được phát triển với phiên bản đặc biệt, đánh dấu màn kết hợp lần đầu giữa Mai Phương và rapper SIXTYUPTOWN.

Gown & Sneaker – Tinh thần tự do trong phong cách của Mai Phương

Sau hơn một tháng ra mắt album debut A Beautiful Mess, Mai Phương tiếp tục giới thiệu MV Gown & Sneaker vào 21h ngày 19/12. Ca khúc được phát triển từ bản gốc trong album, lần này mang màu sắc mới với sự tham gia của rapper SIXTYUPTOWN.

Trong MV lần này, Mai Phương xuất hiện trong bộ outfit năng động với tùng váy dài thướt tha cùng đôi sneaker năng động. Hình tượng trong trẻo, trẻ trung lần này của Mai Phương tạo nên một nét đối lập thú vị so với sự cá tính, quyến rũ và quyền lực mà khán giả từng thấy trong MV QUEENERGY trước đó.

Lấy cảm hứng từ sự đối lập giữa chiếc đầm dạ hội và đôi sneaker, Gown & Sneaker được xây dựng như một câu chuyện về sự tự do trong cách người trẻ thể hiện phong cách sống của mình.

Thông qua hình ảnh người con gái hiện đại, ca khúc truyền tải tinh thần chủ động, tập trung vào bản thân, biết yêu chiều chính mình và không ngần ngại trau chuốt ngoại hình bằng những điều thực sự yêu thích. Việc làm đẹp trong Gown & Sneaker không xuất phát từ ánh nhìn hay sự đánh giá của người khác, mà là hành trình tự chăm sóc, tự hoàn thiện và tận hưởng cảm giác tự tin từ bên trong.

Thông điệp này được thể hiện xuyên suốt qua tinh thần tích cực và sự ủng hộ lẫn nhau giữa các nhân vật nữ. Gown & Sneaker không đặt ra bất kỳ khuôn mẫu nào cho cái đẹp, mà khẳng định rằng phong cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự thoải mái, niềm vui và sự tin tưởng vào chính mình.

Về mặt âm nhạc, Gown & Sneaker sở hữu giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động và hiện đại. Cấu trúc bài hát được xây dựng theo hướng trẻ trung, giàu năng lượng, tạo cảm giác vui tươi. Phần rap của SIXTYUPTOWN đóng vai trò như một điểm nhấn, mang đến sự phóng khoáng và góp phần làm mới ca khúc so với phiên bản đã phát hành trước đó.

Cá tính âm nhạc riêng biệt của SIXTYUPTOWN hòa quyện cùng sự ngọt ngào, năng động từ Mai Phương đã tạo nên một phiên bản Gown & Sneaker hoàn chỉnh. Sự cộng hưởng này giúp ca khúc vừa giữ được nét mềm mại vốn có, vừa có thêm những điểm nhấn mới mẻ.

Chia sẻ về MV lần này, Mai Phương cho biết: “Gown & Sneaker là dự án phản ánh rất rõ tinh thần mà Mai Phương muốn theo đuổi ở giai đoạn hiện tại: sự tự do, thoải mái và làm những điều mình yêu. Tôi mong mọi người có thể tìm thấy sự tự tin của riêng mình, dù là trong những khoảnh khắc rất đời thường.”

Mai Phương và hành trình âm nhạc đang dần rõ nét sau debut

Việc lựa chọn debut bằng một album là hướng đi không phổ biến với nhiều tân binh V-pop, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, định hướng rõ ràng và nguồn lực đầu tư nghiêm túc ngay từ điểm khởi đầu. Ra mắt với album A Beautiful Mess và MV QUEENERGY, Mai Phương đã cho thấy mình không chọn cách ra mắt an toàn, mà đặt nền móng cho hành trình âm nhạc bằng một cấu trúc sản phẩm bài bản và có chủ đích.

Và với MV Gown & Sneaker lần này, Mai Phương tiếp tục cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong âm nhạc và hình ảnh. Đồng thời, sản phẩm vẫn giữ được sự nhất quán với tổng thể hình tượng mà cô theo đuổi từ đầu – một nghệ sĩ trẻ không ngại thử nghiệm, đề cao cá tính và tinh thần tự do trong sáng tạo.

Sau khi debut với album A Beautiful Mess, chỉ trong vòng một tháng, Mai Phương liên tục xuất hiện và trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang và sự kiện quy mô như CEM Fashion Show, sân khấu Chung kết cuộc thi quốc tế - Miss Charm và Bán kết cuộc thi quốc tế Miss Cosmo… Mỗi lần góp mặt, nữ ca sĩ đều ghi điểm bởi sự chỉn chu trong trang phục, phong thái tự tin và phong cách trình diễn ngày càng tiến bộ.

Chuỗi dự án từ album A Beautiful Mess, MV QUEENERGY đến Gown & Sneaker cho thấy Huỳnh Nguyễn Mai Phương đang từng bước định hình hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có tư duy nghệ thuật rõ ràng, làm nghề nghiêm túc và không ngại đi vào những vùng sáng tạo “khó”. Định hướng này được xây dựng trên sự đồng hành và dẫn dắt của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP trong vai trò music director công ty quản lý VMAS, góp phần định hình một hình ảnh nghệ sĩ nhất quán từ âm nhạc, hình ảnh đến tinh thần thể hiện.

Từ một nàng hậu bước ra ánh đèn sân khấu quen thuộc, Mai Phương đã dần chứng minh được khả năng thích nghi và sự nghiêm túc của mình trên lĩnh vực mới. Những bước đi đầu tiên vừa qua sẽ là nền tảng cô tiếp tục khai phá những khía cạnh khác, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả trong thời gian tới.