Anh Trai “Say Hi” 2025: Hành trình trưởng thành của Negav - Quán quân Anh Trai “Say Hi” 2025

(Ngày Nay) - Tại Đêm Chung kết Công bố và Trao giải Anh Trai “Say Hi“ 2025, Anh Trai Negav chính thức trở thành Quán quân Anh Trai “Say Hi” 2025 do khán giả bình chọn, ghi nhận nỗ lực không ngừng của anh và sự ủng hộ bền bỉ từ cộng đồng fan.

Hành trình trưởng thành qua từng sân khấu

Trở lại Anh Trai “Say Hi” 2025, Anh Trai Negav xuất hiện với hình ảnh trầm tính hơn, chủ động hơn trong tư duy nghề nghiệp. Với nam rapper, chương trình không chỉ là sân chơi để tạo dấu ấn mà còn là cơ hội nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện bản thân sau những chặng đường đã qua. Anh bước vào cuộc thi với chiến lược rõ ràng: theo đuổi những sản phẩm âm nhạc dễ nghe, có khả năng lan tỏa rộng rãi và tạo xu hướng, đồng thời giữ được sự cân bằng giữa cá tính nghệ thuật riêng và thị hiếu đại chúng.

Mỗi sân khấu mà Negav tham gia là một lát cắt cảm xúc riêng: khi lắng đọng, nội tâm với Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, lúc lại mạnh mẽ, bứt phá cùng BOUNCE. Thông qua thử thách liên tục, Anh Trai Negav không chỉ tìm kiếm và khẳng định tiếng nói cá nhân mà còn khéo léo kết nối cảm xúc, đưa khán giả bước vào câu chuyện âm nhạc mà anh muốn kể.

Với ca khúc Đa Nghi, khi Negav được bình chọn làm đội trưởng - sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng loạt video dance cover được chia sẻ rộng rãi. Song song với hiệu ứng truyền thông, Anh Trai Negav cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, không chỉ ở khả năng biểu diễn mà còn trong tư duy sản xuất âm nhạc, từ cách xây dựng cấu trúc ca khúc đến việc định hình màu sắc phù hợp với nhóm khán giả trẻ.

Chiến lược nhất quán đã giúp Anh Trai Negav trở thành nghệ sĩ có ba ca khúc liên tiếp trên BXH Billboard Vietnam Hot 100, đồng thời tạo dấu ấn đậm nét ở vòng solo với It’s Gon’ Be Alright.

Sự gắn kết và tinh thần đồng đội

Anh Trai Negav cũng ghi điểm bởi sự chân thành, tinh thần đồng đội và cách anh trân trọng từng trải nghiệm cùng 29 Anh Trai khác. Suốt hành trình, anh luôn xuất hiện như một mảnh ghép quan trọng, hòa hợp trong tập thể nhưng vẫn giữ được màu sắc cá nhân. Chính tinh thần gắn kết và sự đồng hành này giúp nam idol trở thành một phần đặc biệt của đại gia đình “Say Hi”, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ với các đồng đội cũng như khán giả.

Hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025 còn giúp Anh Trai Negav gắn kết sâu sắc hơn với khán giả - những người đã đồng hành, cảm nhận và yêu thương anh qua từng chặng đường. Trên fanpage cá nhân, Anh Trai Negav đã gửi lời cảm ơn và chia sẻ những cảm xúc đáng nhớ khi lần đầu chạm đến cột mốc mà anh từng chưa dám nghĩ tới. Khép lại một chặng đường nhiều ý nghĩa, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn còn nguyên dư âm sau đêm diễn, xem đây là dấu mốc quan trọng tiếp thêm động lực cho hành trình phía trước. Anh Trai Negav bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến DatVietVAC Group Holdings, cộng đồng fan Embes và đặc biệt là 29 Anh Trai đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Từ tinh thần được gửi gắm trong It’s Gon’ Be Alright, nam rapper khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và tiếp tục mang đến những giá trị tích cực cho khán giả thông qua âm nhạc.

Thành tích âm nhạc ấn tượng

Trong suốt hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025, Anh Trai Negav là một trong những gương mặt nghệ sĩ nổi bật với nhiều tiết mục tạo dấu ấn. Các màn trình diễn của anh liên tục nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội và các nền tảng âm nhạc, góp phần mở rộng tệp khán giả và đưa tên tuổi Negav đến gần công chúng hơn. Những thành tích đáng chú ý có thể kể đến:

Liên Quân 2 - Độc Nhất Vô Nhị: #1 Zing MP3 Realtime, #2 BXH Nhạc Mới, #1 YouTube Charts

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn: #1 YouTube Charts, #1 iTunes Việt Nam, #1 Apple Music, #2 Spotify

Đa Nghi: #9 Videos Trending Việt Nam, #3 YouTube Charts, #1 iTunes Việt Nam

Đoạn Kịch Câm: #1 iTunes Việt Nam, #3 Videos Trending Việt Nam, #3 YouTube Charts

Can I Get Your Love: #3 YouTube Charts

It’s Gon’ Be Alright: #1 Videos Trending Việt Nam, #1 YouTube Charts, #1 iTunes Việt Nam, #3 BXH Nhạc Mới

Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của Anh Trai Negav mà còn minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của các phần trình diễn anh mang đến, từ những bản ballad nhẹ nhàng đến những tiết mục bùng nổ, đầy năng lượng.

Trở thành Quán quân Anh Trai “Say Hi” 2025 - giải thưởng do khán giả bình chọn - không chỉ là sự ghi nhận từ khán giả, mà còn là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của nam idol. Với danh hiệu này, Anh Trai Negav hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá, mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn cá nhân trong chặng đường phía trước gửi đến cho khán giả của mình.