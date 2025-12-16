Skyled Sài Gòn rực sáng gọi tên Mason Nguyễn: món quà quy mô bậc nhất từ người hâm mộ sau chung kết Anh Trai Say Hi 2025

(Ngày Nay) - Một ngày sau khi ánh đèn sân khấu của đêm chung kết Anh Trai Say Hi 2025 tắt, đã có thứ ánh sáng khác bừng lên giữa trời đêm trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trên hệ thống SKYLED ven sông Bạch Đằng - màn hình LED ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á - cái tên Mason Nguyễn đã xuất hiện rực rỡ, đánh dấu một cột mốc đặc biệt không chỉ với cá nhân nam nghệ sĩ trẻ, mà còn với cộng đồng Cổ Đông, tên gọi người hâm mộ của anh chàng.

Toàn cảnh món quà trong màn đêm dành cho Mason Nguyễn nhìn từ flycam.

Đây được xem là một trong những món quà có quy mô lớn bậc nhất từng được fan dành tặng cho một thí sinh Anh Trai Say Hi, và Mason Nguyễn (sn 2000, tên thật Nguyễn Xuân Bách) cũng là Anh Trai đầu tiên của mùa 2025 nhận được món quà như thế.

Thục Hiền, lead FC Cổ Đông Thủ đô cho biết việc món quà đến ngay sau đêm chung kết mang một ý nghĩa đặc biệt, là một lời ngợi khen cho hành trình nỗ lực của Mason, cũng là động viên dành cho cộng đồng fan hâm mộ đã không ngừng nỗ lực stream nhạc, bình chọn cho anh tại đêm chung kết.

Khi bầu trời đêm “gọi tên” Mason Nguyễn

Trước đó, vào ngày 10/12, fanpage FC Cổ Đông của Mason đã hé lộ dự án với thông điệp đầy ẩn dụ: “THE FINAL CURTAIN CALL: Khi bầu trời đêm gọi tên Mason Nguyễn”. Không sân khấu, không cúp, không danh hiệu, fandom lựa chọn “cả một chân trời” – đúng nghĩa đen.

Món quà là bảng LED SKYLED ven sông Bạch Đằng, tọa lạc tại vị trí “kim cương” đối diện công viên Bến Bạch Đằng, nơi giao thoa của những tuyến giao thông huyết mạch và được xem là biểu tượng mới của không gian đô thị TP.HCM. Với diện tích hơn 4.600 m², tầm nhìn trên 1.000 mét và lưu lượng tiếp cận lên đến 1,6 triệu lượt người/phương tiện mỗi ngày, SKYLED không chỉ là màn hình quảng cáo, mà là một “phông nền ánh sáng” của cả thành phố.

Thục Hiền tiết lộ, bảng LED được phát sóng 10 giây/lần, chạy vòng lặp 6 phút, trong khung giờ 16h–24h, với chi phí khoảng 50 triệu đồng. Con số không chỉ nói lên giá trị vật chất, mà còn cho thấy sự đầu tư, quyết tâm và tình cảm tập thể mà fandom dành cho Mason Nguyễn.

Một “bản tri ân viết bằng ánh sáng”

Không đơn thuần là hình ảnh chúc mừng, nội dung trình chiếu trên SKYLED được FC xây dựng như một “bản tiểu sử ánh sáng” của Mason tại Anh Trai Say Hi 2025. Từ các phần trình diễn nhóm với "Độc Nhất Vô Nhị" phóng khoáng, "Hermosa" – mở màn đầy kiêu hãnh, "Crazy" – liều lĩnh và bản năng, "Sớm Muộn Thì" – khoảng lặng soi chiếu nội tâm, đến "Trực giác", "Thức" và khoảnh khắc tỏa sáng một mình cùng bài trình diễn solo chung kết "Bí Mật Nhỏ".

Tất cả những mảnh ghép ấy tạo nên một Mason Nguyễn "độc nhất vô nhị". Thục Hiền kể lại, quá trình thực hiện dự án diễn ra trong điều kiện “chạy deadline siêu gấp”: từ thiết kế, dựng hình, cắt suộc, đến việc vừa set up LED vừa tham gia vote cho Mason tại đêm chung kết. “Gần như ngày nào cũng phải "ốp" nhau, team design thức trắng nhiều đêm. Nhưng ai cũng tin đây sẽ là điểm sáng hiếm có, đáng tự hào và nhiều ý nghĩa, nhất là khi diễn ra ngay sau đêm chung kết", cô cười.

Món quà từ một “Cổ Đông” đặc biệt ở Mỹ

Được biết, dự án SKYLED dành cho Mason không thể thành hiện thực nếu thiếu đi sự ủng hộ đến từ K., (sn 1990) - một fan nữ của anh chàng đang sinh sống tại Mỹ. Thục Hiền cũng gửi lời cám ơn đến K.: "Cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành đến chị K. vì đã tin tưởng và rót vốn để FC có thể triển khai dự án lần này cho Mason. Sự đồng hành của chị là nền tảng quan trọng để tụi em có thể biến những ý tưởng ban đầu thành hành động cụ thể, và từ đó tạo nên những kết quả trọn vẹn hơn."

Trả lời phỏng vấn, K. chia sẻ cô biết đến Mason sau khi xem Anh Trai Say Hi 2025, trước đó K. không theo dõi các nghệ sĩ nói chung, và cũng không đặc biệt hứng thú với thể loại rap. Thế nhưng, “cách nói chuyện và tư duy của Mason đã chinh phục em”, K. nói. Từ tò mò về những clip trò chuyện trên mạng của Mason Nguyễn, cô bắt đầu nghe nhạc và dần yêu thích con đường âm nhạc của anh.

Ý tưởng tặng SKYLED xuất phát từ mong muốn mang lại niềm vui cho Mason và cho cả cộng đồng Cổ Đông - những người đã ngày đêm bình chọn cho anh trong đêm chung kết. K. hoàn toàn tin tưởng và ủy thác FC hiện thực hóa dự án, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng mình không có nhu cầu công khai danh tính. “Em chỉ ủng hộ vì tình yêu dành cho Mason”, cô nói.

K. cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Mason sẽ ra thêm nhiều sản phẩm âm nhạc, tham gia nhiều gameshow hơn, và đặc biệt là tổ chức fanmeeting. “Có fanmeeting là em bay về liền”, K. nói chắc nịch.

Tuy là đơn vị trực tiếp thực hiện nghiên cứu và thiết kế dự án SKYLED, nhưng do khoảng cách xa xôi, team FC Thủ đô cũng không thể có mặt đầy đủ tại TP. Hồ Chí Minh. Thay vào đó, FC Cổ Đông Sài Thành (đầu cầu TP. Hồ Chí Minh) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chủ động khảo sát thực tế, sắp xếp vị trí, hỗ trợ các bạn fan, phát banner và giữ cho mọi hoạt động được vận hành trật tự, chỉn chu.

Thục Hiền cảm kích: "Chính sự tận tâm và trách nhiệm của các bạn ấy đã góp phần quan trọng để dự án diễn ra an toàn và trọn vẹn. Có lẽ, điều tụi em trân trọng nhất không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng của đêm chung kết, mà là cảm giác Cổ Đông chúng mình luôn có nhau - dù ở gần hay ở xa, mỗi người một vai trò, nhưng cùng chung một tinh thần và một mục tiêu khi đồng hành cùng Mason. Dù không trực tiếp có mặt tại địa điểm, tụi em vẫn thật sự hạnh phúc và tự hào vì đã được góp phần trong hành trình này."

Lời cảm ơn từ Mason và một hành trình được ghi nhận

Trên trang cá nhân, Mason Nguyễn đã gửi lời cảm ơn đầy xúc động tới K. và toàn bộ Cổ Đông: “Món quà này lớn quá, lớn về cả kích thước, giá trị vật chất cũng như giá trị tinh thần. Cám ơn chị và các Cổ Đông hôm nay rất rất nhiều.”

Tại Anh Trai Say Hi 2025, Mason Nguyễn khép lại hành trình bằng một chuỗi thành tích ấn tượng: Top 10 chung cuộc, The Best Performance Group cùng Hermosa và The Best Hit với Sớm Muộn Thì, liên tục đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng Anh Trai Của Tuần và Anh Trai có độ thảo luận cao nhất chương trình. Nhưng hơn cả danh hiệu và những thành tích, thứ Mason nhận được sau ánh đèn sân khấu là sự công nhận từ khán giả – thứ ánh sáng không dễ dàng đo đếm.

Khi màn hình SKYLED ven sông Bạch Đằng rực sáng tên Mason Nguyễn, đó không chỉ là một khoảnh khắc thị giác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa thần tượng hiện đại: nơi tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành của fan có thể biến thành những dấu mốc rất thật, rất lớn - và rất đáng tự hào.