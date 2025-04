PV GAS CA MAU - Vững bước cùng dòng khí PM3

Hành trình của bản lĩnh và trí tuệ

Hệ thống khí PM3 - Cà Mau không chỉ là công trình khí đầu tiên do đội ngũ kỹ thuật Việt Nam trực tiếp thiết kế, thi công và vận hành, mà còn mang trong mình sứ mệnh lớn lao: tham gia giữ vững an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Miền Tây Nam Bộ.

Với tổng chiều dài 325 km gồm cả đường ống trên biển và trên bờ, 2 trạm khí và 1 trung tâm phân phối khí, hệ thống khí PM3-Cà Mau được thiết kế với công suất vận chuyển 2 tỷ Sm³/năm, dẫn khí từ mỏ PM3-CAA thuộc vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia tiếp bờ tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau đó, dòng khí đưa vào đường ống bờ, đi xuyên qua rừng quốc gia U Minh Hạ đến cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau để cung cấp nguồn nguyên liệu thiết yếu cho các công trình trọng điểm, gồm có: Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 (công suất 1.500 MW), Nhà máy đạm Cà Mau (800.000 tấn urê/năm) và Nhà máy xử lý Khí Cà Mau (năng lực đạt khoảng 200.000 tấn LPG và 11.200 tấn condensate/năm).

Từ dòng khí đầu tiên ngày 29/4/2007, PV GAS CA MAU lần lượt hoàn thiện chuỗi giá trị: cấp khí phát điện (5/2007), sản xuất phân đạm (9/2011) và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý khí (12/2017), khẳng định vai trò trung tâm trong hệ sinh thái năng lượng khu vực.

30 tỷ Sm³ - kết tinh của đoàn kết, vượt khó và tinh thần đổi mới

Vượt qua dấu mốc 20 tỷ Sm³ vào tháng 6/2019, tập thể PV GAS CA MAU đã phải đối diện với giai đoạn đầy thử thách (2020–2022) do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu. Trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, tập thể người lao động PV GAS CA MAU đã không lùi bước. Với tinh thần “an toàn là trên hết”, PV GAS CA MAU kích hoạt kịch bản “3 tại chỗ”, tăng tốc chuyển đổi số, đảm bảo vận hành xuyên suốt hệ thống, góp phần ổn định sản xuất điện và phân bón – những yếu tố then chốt bảo vệ an ninh năng lượng và an ninh lương thực của khu vực và Quốc gia. Song song đó, hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả hệ thống - tiếp tục khẳng định PV GAS CA MAU là đại diện điển hình của PV GAS tại khu vực Miền Tây.

Vững vàng sau những thử thách lớn, giai đoạn 2023–2025 ghi dấu sự phát triển toàn diện của PV GAS CA MAU, không chỉ ở hiệu quả vận hành hay sự khởi sắc của sản lượng khí tiếp nhận tăng trưởng qua từng năm, mà còn ở việc xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa doanh nghiệp đặc trưng. Định hướng “Con người làm trung tâm – Văn hóa làm nền tảng” đã trở thành chất keo gắn kết tập thể, giúp PV GAS CA MAU không chỉ vững vàng trước thử thách mà còn tỏa sáng bằng chính nội lực của mình.

30 tỷ Sm³ không chỉ là con số, mà là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của tập thể người lao động PV GAS CA MAU. Với nền tảng đã được tôi luyện qua năm tháng, cùng định hướng chiến lược từ Tổng công ty và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), PV GAS CA MAU tiếp tục khẳng định vai trò trong “hành trình năng lượng xanh”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội đất nước.