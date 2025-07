PV GAS D tổ chức hội nghị An toàn - Chất lượng - Môi trường năm 2025

(Ngày Nay) - Nằm trong kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2025, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã tổ chức thành công Hội nghị An toàn - Chất lượng - Môi trường (ATCLMT) vào ngày 18/7/2025 vừa qua.

Hội nghị là hoạt động thường niên của PV GAS D nhằm mục đích tổng kết, đánh giá công tác An toàn – Chất lượng – Sức khỏe – Môi trường (ATCLSKMT), đề ra các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 cũng như trao đổi, chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm trong công tác ATCLSKMT giữa các đơn vị trong Công ty, các khách hàng và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống phân phối khí tới các khách hàng được liên tục, ổn định.

Năm 2024, PV GAS D đánh dấu mốc quan trọng và đầy ý nghĩa khi là nhà phân phối chính thức sản phẩm LNG của PV GAS trên toàn quốc, bước ngoặc cho sự chuyển mình mạnh mẽ để tiên phong dẫn dắt thị trường và đưa nguồn LNG nhập khẩu phục vụ các ngành sản xuất công nghiệp trên cả nước, là tiền đề quan trọng để PV GAS D nỗ lực bứt phá phát triển.

Chủ trì Hội nghị PV GAS D có ông Lê Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Đỗ Phạm Hồng Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và hơn 80 đại biểu là đại diện Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV) của đơn vị. Hội nghị vinh dự có sự hiện diện lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc PV GAS và đại diện các Đơn vị cùng tham gia.

Hội nghị chia sẻ bức tranh toàn cảnh tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2024, các khó khăn, thách thức sắp tới, đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng của công tác ATCLSKMT trong việc đồng hành với công tác SXKD, định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. Từ đây đã điểm lại kết quả thực hiện trong năm 2024, quý I năm 2025, phân tích bối cảnh thuận lợi, rủi ro thách thức, thông qua phân tích 19 hoạt động thuộc 3 quá trình chính: Quá trình đo lường, cải tiến hệ thống quản lý; Quá trình ATSKMT-PCCC&CNCH; Quá trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa (BDSC).

Ngoài ra, các vấn đề còn vướng mắc, các nội dung về an toàn cần sự thảo luận, thống nhất cũng như đề xuất để cải tiến trong năm 2025 đã được các đơn vị trình bày tại Hội nghị thông qua các tham luận về quản lý an toàn trong vận hành, BDSC hệ thống thiết TEG; tham luận về công tác quản lý an toàn trong vận hành, BDSC hệ thống phân phối, tái hóa khí LNG.

Nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực của CBCNV Công ty trong các hoạt động ATCLSKMT giai đoạn vừa qua, Hội nghị đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ghi nhận an toàn STOP, công tác thực hành tốt 5S trong năm 2024 và Quý I/2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Phạm Hồng Minh – Giám đốc PV GAS D chia sẻ với Hội nghị về bối cảnh, định hướng phát triển, các khó khăn, thách thức của PV GAS D. Bên cạnh đánh giá về sự chia sẻ thẳng thắn, nội dung có chiều sâu của các tham luận, Giám đốc Công ty cũng nêu ra những điểm còn tồn tại, đồng thời đặt ra các yêu cầu mà công tác ATCLSKMT của PV GAS D cần thực hiện, cải tiến trong thời gian tới làm trụ cột vững chắc cho mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành động lực đổi mới, định hình lại mọi lĩnh vực.

Năm 2025 và giai đoạn về sau, PV GAS D quyết tâm triển khai công tác an toàn, sức khỏe, môi trường với tiêu chuẩn cao nhất, góp phần khẳng định văn hóa an toàn là cốt lõi trong PV GAS nói chung và đơn vị nói riêng, tiếp tục đồng hành cùng PV GAS gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong ngành công nghiệp – năng lượng nước nhà.