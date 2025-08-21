Thắp lửa non sông: Chuỗi câu chuyện 35 năm PV GAS

(Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – một hành trình không chỉ được đo đếm bằng thời gian, mà còn được khắc sâu bởi dấu ấn của con người, của văn hóa doanh nghiệp, của những sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, an sinh xã hội và khát vọng vươn xa.

Từ những “hạt mầm bé nhỏ” đầy gian khó buổi đầu, PV GAS đã không ngừng lớn mạnh, vươn mình trở thành một trong những trụ cột năng lượng quốc gia, tiên phong trong ngành công nghiệp khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Hành trình 35 năm ấy được kiến tạo bằng trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của hơn 4.000 người lao động, được bồi đắp bởi một văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc – nơi tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn xa trở thành động lực thôi thúc tập thể chinh phục mọi thử thách. Những nấc thang tăng trưởng ấn tượng, những công trình hạ tầng khí hiện đại trải dài khắp cả nước, cùng những giải thưởng, chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho chặng đường phát triển bền bỉ. Từ đó, PV GAS đã ghi dấu bằng những bước đi then chốt: hình thành và mở rộng hệ thống công nghiệp khí hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phát triển thị trường trong nước và vươn ra quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Trên hành trình ấy, con người PV GAS chính là nền tảng vững chắc nhất. Với bản lĩnh của những con người mang trong mình “khí chất” – đoàn kết, đổi mới, kiên cường và sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, khát vọng thành hiện thực. Đi cùng con người là văn hóa doanh nghiệp với 5 giá trị cốt lõi “An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác và Hiệu quả”, như “chất keo” gắn kết mọi thành viên, lan tỏa tinh thần “Thắp lửa non sông”. Chính từ nền tảng này, PV GAS không chỉ xây dựng một tập thể mạnh mẽ, mà còn kiến tạo bản sắc riêng, đầy tự hào.

Chiến dịch truyền thông “35 năm – Thắp lửa non sông” không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là lời khẳng định hiện tại và niềm tin vào tương lai thông qua hành trình kể lại những câu chuyện đáng tự hào về tập thể PV GAS, lan tỏa những giá trị bền vững và khát vọng đổi mới, để từ đó tiếp tục thắp sáng tương lai năng lượng xanh, hiện đại và bền vững cho Việt Nam.

Dịp này, PV GAS sẽ giới thiệu chuỗi bài viết chuyên đề - những lát cắt sống động tái hiện hành trình 35 năm đầy tự hào của PV GAS của mình. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa bức tranh lớn của Tổng công ty, chuỗi bài còn mở ra góc nhìn gần gũi và đa chiều về các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên – những mắt xích quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chung. Ở đó có câu chuyện về con người PV GAS – những người thắp lửa bằng trí tuệ và bản lĩnh; về văn hóa doanh nghiệp – chất keo gắn kết trong từng tập thể; về hành trình hình thành và phát triển – từ những hạt mầm nhỏ bé đến các công trình khí trọng điểm; về trách nhiệm xã hội – sẻ chia cùng cộng đồng; cùng những sáng kiến, nghiên cứu và đột phá công nghệ đang kiến tạo tương lai năng lượng xanh.

Mỗi bài viết không chỉ là một câu chuyện về hành trình đã qua, mà còn là nhịp cầu gắn kết quá khứ với hiện tại và mở ra niềm tin cho tương lai. Đó là nơi những giá trị được nâng niu, được kế thừa và tiếp nối, để ngọn lửa niềm tin và khát vọng của PV GAS không bao giờ tắt, luôn bùng sáng và lan tỏa, soi đường cho biết bao thế hệ hôm nay và mai sau.

35 năm qua là niềm tự hào, nhưng cũng chỉ là khởi đầu. Từ nền tảng vững chắc ấy, PV GAS bước vào chặng đường mới với bản lĩnh tiên phong, khát vọng đổi mới và sứ mệnh giữ vững an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tiên phong trên con đường năng lượng xanh. Hành trình mới đã mở ra – hành trình mà PV GAS sẽ tiếp tục “thắp lửa non sông”, lan tỏa niềm tin và dựng xây tương lai bền vững cho nước nhà.