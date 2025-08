PV GAS nhận vinh danh Điển hình tiên tiến của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của toàn Tập đoàn, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, quản lý điều hành. Tại Hội nghị, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/Tổng công ty) và 5 cá nhân của PV GAS vinh dự được tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2024.

Đoàn đại biểu PV GAS tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty; đồng chí Phạm Văn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc PV GAS và các cá nhân được tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2024.

Tại Hội nghị này, Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã trình bày tham luận với chủ đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và công đoàn trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

PV GAS là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/ Tập đoàn), trải qua 35 năm hình thành và phát triển, luôn ý thức, thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn về công tác thi đua khen thưởng. PV GAS đã phát động và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua trong toàn đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tập thể, cá nhân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, doanh thu, lợi nhuận, quy mô và địa bàn hoạt động của đơn vị không ngừng phát triển và mở rộng; thu nhập và đời sống của người lao động trong toàn Tổng công ty không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước

Giai đoạn 2020 - 2025, PV GAS triển khai kế hoạch 5 năm với những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó khó khăn nhiều hơn, đó là: các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; xung đột địa chính trị tại các quốc gia, khu vực trên thế giới; các ảnh hưởng do suy giảm kinh tế toàn cầu; đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả thiết bị vật tư/nhiên liệu/LNG tăng cao, nguồn cung khí nội địa suy giảm nhanh...Trước những khó khăn như trên, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và Công đoàn PV GAS đã xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. PV GAS xác định phong trào thi đua yêu nước không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, mà là động lực then chốt trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất - kinh doanh, chiến lược phát triển và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và Công đoàn đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng giai đoạn, từng điều kiện, đặc thù của từng đơn vị. Các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến”; thi đua lao động “Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch”; thi đua “Hoàn thành an toàn, chất lượng và tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa trong các đợt dừng khí”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, … đã được triển khai sâu rộng trong toàn Tổng công ty hàng năm và đạt được các kết quả rất tích cực. Ngoài ra, PV GAS còn tổ chức nhiều đợt thi đua hướng tới các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, Tập đoàn và đơn vị.

Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước điển hình

Trong giai đoạn 2020 – 2025, PV GAS đã thực hiện thành công vai trò nòng cốt, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại, hoàn chỉnh ở tất cả các khâu. Mặc dù nguồn cung khí trong nước giảm 10 - 15% năm nhưng ước thực hiện 5 năm doanh thu hợp nhất gần 450 nghìn tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, tăng 31% so với 5 năm kỳ trước; Lợi nhuận trước thuế trên 64 nghìn tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch, tăng 5% so với 5 năm kỳ trước; Nộp Ngân sách trên 31 nghìn tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch, tăng 35% so với 5 năm kỳ trước. Liên tục dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Petrovietnam, đặc biệt năm 2024, doanh thu toàn PV GAS đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, đạt kỷ lục cao nhất từ khi thành lập.

Kết quả cụ thể từng lĩnh vực như sau: 1) PV GAS đã thành công trong việc chuyển dịch mô hình kinh doanh. Từ đơn vị tập trung sản xuất, phân phối, PV GAS đã chuyển sang mô hình kinh doanh tích hợp đa sản phẩm, đa dịch vụ trên cơ sở gắn kết, phát huy tối đa thế mạnh của từng đơn vị thành viên và lợi thế cạnh tranh của công ty mẹ nhằm tối ưu mô hình kinh doanh và giá trị của chuỗi sản phẩm. Ngoài ra, PV GAS cũng đẩy mạnh công tác kinh doanh quốc tế nhằm tối đa lợi thế, mở rộng sự hiện diện trong chuỗi kinh doanh quốc tế. doanh thu toàn PV GAS gần 130 nghìn tỷ đồng, lập kỷ lục cao nhất từ khi thành lập; 2) Quản lý vận hành các hệ thống vận chuyển, xử lý và phân phối khí vận hành an toàn, ổn định và không có sự cố mất an toàn ảnh hưởng đến con người; 3) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp khí trên toàn quốc phù hợp các chiến lược, kế hoạch đã duyệt. Hoàn thành đưa vào hoạt động 6 dự án, đặc biệt là kho LNG Thị Vải, tạo nền tảng phát triển các kho cảng LNG trung tâm (LNG Hub) tiếp theo; 4) Năng suất lao động tăng trưởng trên 10% năm và đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập ổn định cho người lao động; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên (CBCNV) không ngừng được cải thiện và nâng cao; 5) Luôn nằm trong Top đầu các bảng xếp hạng Việt Nam (doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn, công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, công ty niêm yết tốt nhất, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất, Thương hiệu quốc gia). Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PV GAS TRADING).

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến được PV GAS đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2020 - 2025, đã có 724 sáng kiến cấp đơn vị, 119 sáng kiến cấp Tổng công ty với tổng giá trị làm lợi các sáng kiến mang lại trên 1.700 tỷ đồng (chưa kể còn có những sáng kiến cải tiến không quy ra được giá trị làm lợi cụ thể). Những sáng kiến này được áp dụng trong thực tế góp phần quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn, liên tục các công trình khí, đem lại lợi ích kinh tế, góp phần thiết thực trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn PV GAS có 18 sáng kiến, giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn. Điển hình cho phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến là các đơn vị: Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (PV GAS SE) 122 sáng kiến, giá trị làm lợi là 472 tỷ đồng; Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) 102 sáng kiến, giá trị làm lợi là 348 tỷ đồng; Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU) 96 sáng kiến, giá trị làm lợi là 215 tỷ đồng; Công ty Dịch vụ Khí (PV GAS SERVICES) 130 sáng kiến, giá trị làm lợi là 76 tỷ đồng.

Bên cạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến, phong trào “thực hành tiết kiệm chống lãng phí” được Đảng ủy và tập thể lãnh đạo của PV GAS luôn coi là công tác quan trọng. Bằng chương trình hành động cụ thể với các nội dung thi đua rất phong phú, giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị đã tiết giảm được chi phí trong sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản với tổng số tiền trên 1.600 tỷ đồng. Điển hình cho phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là PV GAS SERVICES, PV GAS TRADING, Công ty Quản lý Dự án Khí (PV GAS PMC).

Phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng đến toàn thể CBCNV trong đơn vị. Bằng việc triển khai Hướng dẫn học tập và làm theo Bác, mời diễn giả báo cáo sâu theo chuyên đề từng năm cùng với việc cung cấp tài liệu học tập tới các đơn vị, tổ chức giáo dục “về nguồn”, thực hiện tuyên truyền qua hệ thống mạng nội bộ các tập tin âm thanh kể truyện ngắn về Bác Hồ, qua đó đã truyền tải được nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác dễ dàng hơn, tạo thành phong trào chung tại đơn vị. CBCNV thấm nhuần gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành và về đích trước kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tập thể CBCNV PV GAS đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Tập đoàn giao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của Tập đoàn và nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong giai đoạn 2020 - 2025, PV GAS có 01 tập thể và 11 cá nhân được Công đoàn Petrovietnam khen thưởng về việc thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực tiễn cho thấy vai trò của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và công đoàn rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. Ở PV GAS công tác thi đua có nề nếp, bài bản và các phong trào thi đua phát triển mạnh, lãnh đạo không chỉ là người đề ra chỉ tiêu, phát động phong trào, mà phải là người truyền cảm hứng, đồng hành và gương mẫu đi đầu. Lãnh đạo PV GAS luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong đơn vị cùng hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua. Khi phát động phong trào thi đua phải tổ chức theo dõi, chỉ đạo và sơ kết, tổng kết đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và tạo điều kiện để phong trào thi đua phát triển. Phải động viên, khen thưởng kịp thời để động viên tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích vật chất. Công khai, minh bạch trong đánh giá thi đua, kịp thời khen thưởng đúng người - đúng việc - đúng thời điểm, giúp lan tỏa tinh thần thi đua mạnh mẽ trong toàn PV GAS.

Có thể thấy, nhờ sự lãnh đạo thống nhất từ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo, phong trào thi đua tại PV GAS đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. PV GAS luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch Tập đoàn giao, giữ vững vị trí doanh nghiệp dẫn đầu về hiệu quả trong Tập đoàn. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Phong trào thi đua thực sự đã trở thành công cụ quản trị hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển con người.

Trong giai đoạn tới PV GAS tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trong định hướng phong trào thi đua; Tăng cường năng lực tổ chức phong trào thi đua của đội ngũ quản lý các cấp; Tích hợp, gắn kết hoạt động thi đua với các yêu cầu mới: chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường cho chúng ta ngày hôm nay. Khi cấp ủy, lãnh đạo và tập thể người lao động cùng chung sức, đồng lòng, cùng hành động quyết liệt, bài bản thì phong trào thi đua không chỉ là động lực, mà còn là sức mạnh tổng hợp để PV GAS và toàn Petrovietnam bứt phá vươn lên, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” hôm nay.