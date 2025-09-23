PV GAS PMC - Hành trình nối dài mạch lửa xanh

(Ngày Nay) - 35 năm trước, giữa biển khơi ngoài thềm lục địa Việt Nam, những dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ đã vượt sóng gió, theo hệ thống đường ống 16-inch Bạch Hổ – Dinh Cố để về đất liền. Đó không chỉ là dòng khí trong lòng biển cả bao la, mà là dòng chảy của trí tuệ, của khát vọng độc lập, tự chủ năng lượng Việt Nam.

Từ nền tảng quý giá ấy, ngành công nghiệp khí hình thành và phát triển, để rồi năm 2007, Công ty Quản lý Dự án Khí (PV GAS PMC) ra đời – mang trên mình sứ mệnh viết tiếp những trang sử hạ tầng công nghiệp khí trải dài khắp ba miền đất nước.

PV GAS PMC được thành lập sau khi hợp nhất các ban quản lý dự án khí trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), kế thừa kinh nghiệm quản lý của nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ thuật và tầm nhìn từ những “công trình nền móng”. Sự ra đời của đơn vị không chỉ để quản lý các dự án, mà còn khẳng định vai trò đầu tàu trong việc kiến tạo hạ tầng, đưa nguồn năng lượng xanh lan tỏa từ biển khơi vào các trung tâm công nghiệp, từ vùng ven tới những khu đô thị sầm uất của đất nước.

Những năm đầu, dấu ấn lớn của PV GAS PMC là dự án Đường ống dẫn khí Phú Mỹ – Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được đưa vào vận hành năm 2008. Với hơn 38 km đường ống 22-inch nối liền Phú Mỹ – Nhơn Trạch – Hiệp Phước, tuyến ống này đã mở ra một mạch dẫn khí mới, đưa khí nội địa đến các khách hàng lớn tại khu vực Đồng Nai, TP.HCM. Công trình không chỉ đơn thuần là kết nối kỹ thuật, mà còn là bước tiến chiến lược để ngành khí Việt Nam hội nhập sâu hơn vào trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chỉ một năm sau, năm 2009, dự án Trạm nạp xe bồn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thị Vải được xây dựng, rồi được nâng cấp vào năm 2011; dự án Kho LPG Lạnh Thị Vải (đầu tư 02 bồn chứa, mỗi bồn có công suất chứa 30.000 tấn) được xây dựng năm 2012 đưa Kho cảng Thị Vải trở thành trung tâm phân phối LPG lớn nhất Việt Nam với sức chứa tương đương 50% tổng công suất toàn bộ kho chứa LPG cả nước. Cũng trong giai đoạn 2008 – 2012, mạng lưới khí thấp áp được mở rộng khắp các khu công nghiệp trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ như Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Nhơn Trạch, Hiệp Phước. Từ đây, dòng khí PV GAS không chỉ phục vụ sản xuất công nghiệp mà còn góp mặt trong từng bếp lửa gia đình, lan tỏa sự hiện diện thầm lặng nhưng thiết yếu của ngành khí đến mọi miền đời sống.

Không chỉ các công trình trong bờ, PV GAS PMC đã mạnh dạn vươn khơi với chuỗi dự án đường ống Nam Côn Sơn 2. Đây là một trong những dự án đặc biệt và khó khăn nhất khi triển khai trong điều kiện nước sâu, xa bờ, giao diện phức tạp, lại đúng giai đoạn bùng nổ đại dịch COVID-19. Nhưng bằng bản lĩnh kiên định và tinh thần không lùi bước, tập thể kỹ sư, cán bộ công nhân viên PV GAS PMC đã vượt qua mọi thách thức, hoàn thành dự án đúng tiến độ, bổ sung hàng tỷ mét khối khí mỗi năm cho khu vực Đông Nam Bộ.

Song hành cùng các dự án mới, PV GAS PMC còn thực hiện hàng loạt công trình cải hoán, nâng cấp hệ thống hiện hữu: từ dự án cấp bù khí ẩm cho Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, nâng hệ số thu hồi LPG, đến cải tạo toàn diện để tiếp nhận nguồn khí Nam Côn Sơn giai đoạn 2. Mỗi hạng mục là một bước nâng tầm năng lực công nghệ, thông qua tích lũy kinh nghiệm, tiếp nhận kiến thức mới, đã khẳng định rằng PV GAS PMC không chỉ xây dựng mới, mà còn giữ vai trò “người gác mạch” bền bỉ, tối ưu vận hành, tận dụng từng nguồn tài nguyên khí quốc gia.

Từ những ngày đầu sơ khai, từ những tuyến ống đầu tiên đến những kho chứa khổng lồ, từ công trình trên bờ đến ngoài khơi, hành trình của PV GAS PMC chính là bản trường ca giúp duy trì liên tục và kết nối “ngọn lửa xanh” của PV GAS và đất nước. Ngọn lửa ấy vẫn đang cháy, vững vàng, PV GAS PMC tiếp tục sứ mệnh hoàn thiện hạ tầng, mở rộng đầu tư để viết tiếp những chương mới cho ngành công nghiệp khí nước nhà ngày càng rực rỡ hơn bao giờ hết.