PV GAS tham dự Hội nghị chuyển dịch năng lượng trong sản xuất công nghiệp tại thành phố Cần Thơ

(Ngày Nay) - Chiều ngày 15/9/2025, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị chuyển dịch năng lượng trong sản xuất công nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng PV GAS thực hiện. Sự kiện là diễn đàn quan trọng nhằm kết nối chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, cùng thảo luận về định hướng phát triển thị trường năng lượng sạch – một trong những trụ cột chiến lược cho tăng trưởng bền vững của TP Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các bên liên quan, tạo nên diễn đàn đối thoại toàn diện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Về phía TP Cần Thơ có sự hiện diện của ông Vương Quốc Nam – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương, đại diện các Sở/Ban ngành thành phố. Về phía PV GAS có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Huỳnh Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại diện các Ban chuyên môn, đơn vị thành viên gồm Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) và Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG). Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ các nhà đầu tư, đại diện các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng năng lượng lớn, các trường đại học và các phòng ban chuyên môn của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện PV GAS đã trình bày hai tham luận trọng tâm, xoay quanh tiềm năng phát triển thị trường năng lượng sạch tại Thành phố Cần Thơ và giải pháp xây dựng hệ thống cấp khí cho các khu công nghiệp. Với vị thế là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải chuyển dịch từ các nguồn nhiên liệu truyền thống sang những giải pháp năng lượng xanh, ít phát thải hơn như khí thiên nhiên đường ống, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí nén thiên nhiên (CNG) và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Đây không chỉ là hướng đi tất yếu nhằm giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ và nâng cao hiệu suất sản xuất, mà còn là chìa khóa giúp địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon, phù hợp với Chiến lược năng lượng quốc gia và xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Điểm nhấn quan trọng được thảo luận tại Hội nghị là mô hình kinh doanh tích hợp các sản phẩm khí thiên nhiên đường ống thấp áp - LNG - CNG - LPG và dịch vụ năng lượng trọn gói do PV GAS cung cấp; cũng như định hướng phát triển hệ thống cấp khí đồng bộ, kết nối trực tiếp với Dự án đường ống Lô B – Ô Môn, công trình trọng điểm quốc gia dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2027. Trong giai đoạn chưa có nguồn khí Lô B, PV GAS đã và đang xây dựng nhiều giải pháp linh hoạt, từ cung ứng LNG/CNG bằng xe bồn đến nghiên cứu phát triển kho LNG quy mô nhỏ và hệ thống đường ống kết nối, bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và kịp thời cho các khu công nghiệp Trà Nóc, Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) và các tỉnh phụ cận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ khẳng định: “Thành phố xác định phát triển năng lượng sạch là xu hướng tất yếu và là động lực để thúc đẩy công nghiệp xanh. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và PV GAS trong thời gian tới, qua đó cùng địa phương thực hiện quá trình xanh hóa, giảm phát thải và tiến tới trung hòa carbon.”

Đại diện PV GAS, ông Huỳnh Quang Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh PV GAS sẵn sàng đồng hành cùng TP Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong lộ trình chuyển dịch năng lượng, với thế mạnh về hạ tầng khí trải dài cả nước, năng lực quản lý, vận hành tiên tiến và kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn. Ông cũng khẳng định, PV GAS sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp để mang đến những giải pháp năng lượng sạch, hiện đại, cung cấp các sản phẩm khí với giá thành hợp lý và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và của quốc gia.

Hội nghị chuyển dịch năng lượng trong sản xuất công nghiệp tại TP Cần Thơ năm 2025 đã mở ra một không gian hợp tác toàn diện, nơi chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng chia sẻ tầm nhìn và khẳng định quyết tâm chung, xây dựng một thị trường năng lượng xanh, bền vững, biến Cần Thơ trở thành điểm sáng trong hành trình xanh hóa của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, PV GAS tham gia hội nghị, góp phần khẳng định vị thế chủ đạo trong ngành năng lượng khí của Việt Nam trên bản đồ năng lượng trong nước, khu vực và thế giới.