PV GAS PMC: Kiến tạo tương lai năng lượng Việt Nam

(Ngày Nay) - Nếu hành trình đầu tiên của Công ty Quản lý Dự án Khí (PV GAS PMC) là xây nền móng, thì chặng đường hôm nay là bước tiến vào tương lai. Trong bối cảnh nguồn khí nội địa dần suy giảm, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiên phong mở ra kỷ nguyên khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – nguồn năng lượng sạch của thế giới vào Việt Nam.

Mỗi dự án LNG, mỗi công trình trải dài từ Nam ra Bắc đều là minh chứng cho khát vọng đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu của PV GAS PMC nói riêng và PV GAS nói chung.

Tháng 10/2019, công trình mang tính bước ngoặt của cả nước – Kho chứa LNG Thị Vải – chính thức khởi công. Sau gần bốn năm, ngày 10/7/2023 đánh dấu cột mốc LNG lần đầu tiên được mang về Việt Nam trên chiếc tàu mang tên Maran Gas Achilles, tái hóa để cấp khí cho các nhà máy điện, chính thức đưa tên PV GAS lên bản đồ LNG toàn cầu. Trái tim của Kho LNG Thị Vải là một bồn chứa LNG kiểu bể chứa tổ hợp (full containment) với lớp bên trong bằng vật liệu thép đặc biệt, có thể chịu được đến nhiệt độ âm sâu, được bọc bên ngoài bằng bê tông để đảm bảo an toàn cao nhất cho bồn chứa khí, không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho trình độ quản trị dự án, kỹ thuật và an toàn đẳng cấp quốc tế của PV GAS PMC.

Thuộc chuỗi hạ tầng LNG này, đường ống dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ (năm 2021), trạm nạp xe bồn LNG (năm 2023), và dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4 (năm 2024) cũng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo vận chuyển khí LNG tái hóa từ kho LNG Thị Vải tới các nhà máy điện và cung cấp LNG bằng xe bồn tới các khách hàng tiềm năng. Mỗi mắt xích đều quan trọng, tạo thành hệ thống nhập khẩu, tái hóa và phân phối LNG đầu tiên tại Việt Nam đồng bộ và thuận tiện. Đây cũng là lời khẳng định, PV GAS PMC không chỉ nối dài truyền thống, mà còn đang mở cánh cửa đưa ngành khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên LNG toàn cầu.

Trở lại với nơi được xem là “cái nôi” của ngành dầu khí Việt Nam, PV GAS PMC ghi dấu ấn với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình (HRTB). Hệ thống HRTB bao gồm 25km đường ống khí ngoài khơi và trên bờ, 01 trạm tiếp bờ, 01 trung tâm phân phối khí cùng mạng lưới đường ống cấp khí thấp áp trong khu công nghiệp chính thức vận hành thương mại vào ngày 07/8/2015. Từ đây, hệ thống khí HRTB đã hiện thực hóa chiến lược phát triển thị trường khí tại miền Bắc của PV GAS, đưa “ngọn lửa xanh” đi rộng hơn về các vùng phụ cận phục vụ công nghiệp và dân sinh. Song song với đó, việc nâng cấp kho LPG Đình Vũ – Hải Phòng cũng được triển khai để đa dạng hóa nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhằm mở rộng thị trường, nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh, góp phần duy trì và phát triển thị phần tại thị trường miền Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và điều tiết thị trường LPG miền Bắc.

Ở Tây Nam Bộ, PV GAS PMC đại diện PV GAS chung tay hoàn thiện chuỗi Khí – Điện – Đạm Cà Mau với việc xây dựng Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (khởi công ngày 7/2/2015, khánh thành ngày 2/5/2018). Trong điều kiện thi công “khắt khe”, nền đất yếu, cạnh khu bảo tồn quốc gia U Minh Hạ, mỗi hạng mục hoàn thành là một minh chứng về bản lĩnh kỹ thuật và quản trị dự án. Tháp tách lỏng (De-Ethanizer T-1501) cao 50m, nặng 130 tấn – trái tim của nhà máy – được lắp dựng thành công, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp khí Việt Nam thông qua trái tim nhiệt huyết, khối óc kiên trì và tay nghề vững chắc của đội ngũ PV GAS PMC.

Để hoàn thiện mảnh ghép cung cấp năng lượng trên cả 3 miền, tại miền Trung, PV GAS PMC cũng đã bắt tay vào công tác tư vấn quản lý dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ (tỉnh Bình Thuận trước đây), mở ra thị trường khách hàng mới đầy tiềm năng. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm LNG trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp vào kinh tế của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Hướng tới tương lai, PV GAS PMC tiếp tục triển khai hàng loạt dự án mới: nâng công suất Kho LNG Thị Vải lên 3 MMTPA, đường ống Hiệp Phước – Long An, đường ống kết nối Đông – Tây, hay hệ thống kho LPG/LNG tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tất cả không chỉ đơn thuần là kế hoạch đầu tư, mà là chiến lược quốc gia, đặt an ninh năng lượng và phát triển bền vững lên hàng đầu.

Nhìn lại hành trình 35 năm, từ những tuyến ống đầu tiên tại Bạch Hổ đến những kho LNG hiện đại bậc nhất khu vực, PV GAS PMC đã song hành cùng PV GAS, viết nên một trường ca thắp lửa hào hùng. Ngọn lửa xanh ấy không chỉ bừng sáng trong từng công trình, mà còn lan tỏa niềm tự hào, trí tuệ và khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và người lao động PV GAS – những người mang trên vai sứ mệnh “thắp lửa non sông”.