PV GAS quyết tâm khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp khí Việt Nam

(Ngày Nay) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (BCH), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã có bài tham luận quan trọng với chủ đề: “Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng PV GAS đáp ứng vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp khí ở Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW, ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị”.

Khẳng định vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, PV GAS tự hào là đơn vị chủ lực của Petrovietnam, đóng vai trò chủ đạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam. Hiện nay, PV GAS là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu hạ tầng công nghiệp khí hoàn chỉnh ở tất cả các khâu từ thu gom, vận chuyển, chế biến, tồn trữ đến kinh doanh, xuất nhập khẩu khí và sản phẩm khí.

PV GAS đang cung cấp khí cho sản xuất khoảng 10% sản lượng điện, 70% sản lượng đạm; chiếm lĩnh 100% thị phần khí đường ống, thấp áp và CNG; 70% thị phần bán buôn LPG… Những con số này minh chứng cho đóng góp quan trọng của PV GAS vào việc đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn chiến lược

Ngày 24/4/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 76-KL/TW về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Kết luận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực và không gian phát triển mới cho ngành dầu khí Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp khí Việt Nam nói riêng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp khí, Kết luận 76-KL/TW yêu cầu thực hiện tốt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn như: Bảo đảm vai trò nền tảng và phát triển nhanh lĩnh vực công nghiệp khí gắn với cơ chế thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước, từng bước hội nhập thị trường khu vực và quốc tế; khai thác và sử dụng tài nguyên khí trong dài hạn, đẩy nhanh khai thác các dự án khí trong nước gắn với các chuỗi dự án khí điện đảm bảo lợi ích tổng thể quốc gia; ưu tiên phát triển nhiệt điện khí, sử dụng khí nội địa, sớm triển khai các dự án điện - khí LNG, có kế hoạch nhập khẩu khí (trọng tâm là LNG và chú trọng các hợp đồng dài hạn); thực hiện cơ chế chuyển ngang giá và sản lượng khí làm nguyên liệu cho sản xuất điện; xây dựng các trung tâm năng lượng quốc gia, tích hợp khí, LNG - Điện. Triển khai thí điểm sản xuất chuỗi khí hydro, amoniac, nhất là hydro xanh.

Nhận thức rõ vai trò, trọng trách của doanh nghiệp chủ đạo của ngành công nghiệp khí Việt Nam, PV GAS đã đề ra các mục tiêu, chiến lược phát triển gắn liền với Kết luận 76-KL/TW và định hướng chiến lược năng lượng quốc gia. Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đặt mục tiêu phát triển PV GAS tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam, góp phần vào hành trình chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, trong giai đoạn 2025 - 2030, PV GAS đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Khẳng định vị thế số 1, dẫn dắt ngành năng lượng khí tại Việt Nam và lọt vào Top 100 công ty hàng đầu khu vực Đông Nam Á về doanh số. PV GAS sẽ tập trung đầu tư để hình thành các trung tâm năng lượng tích hợp (LNG/Energy Hub) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. PV GAS cũng đặt mục tiêu chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên, khí thấp áp và CNG từ khí tự nhiên trong nước, 65-70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam, đồng thời tham gia sâu rộng vào thị trường quốc tế. PV GAS đồng thời khẳng định định hướng tiên phong phát triển thị trường năng lượng mới, năng lượng xanh.

Giải pháp đột phá để giữ vững vị trí tiên phong

Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra, PV GAS triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Về nguồn cung, PV GAS sẽ bám sát kế hoạch tìm kiếm, thăm dò và phát triển các nguồn khí trên toàn quốc và các nguồn có khả năng nhập khẩu để triển khai đầu tư đồng bộ. Mục tiêu là đảm bảo sẵn sàng thu gom, tiếp nhận toàn bộ, hiệu quả nhằm đóng vai trò là người mua khí duy nhất của Petrovietnam. PV GAS cũng sẽ xây dựng và triển khai các phương án nhập khẩu khí, LNG, LPG tối ưu, đồng thời, xem xét phương án tham gia đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước để chủ động thu xếp nguồn cung.

Về kinh doanh và thị trường, PV GAS sẽ đa dạng hóa sản phẩm và các hộ tiêu thụ, tập trung vào các hộ tiêu thụ lớn như điện, đạm, hóa chất. PV GAS cũng sẽ nghiên cứu cơ hội hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết để chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt chú trọng việc chủ động phát triển thị trường thông qua việc tham gia vào hạ nguồn (nhà máy điện, khu công nghiệp).

Về đầu tư, PV GAS sẽ nhanh chóng triển khai đầu tư hạ tầng phục vụ nhập khẩu, tồn chứa và phân phối LNG; phát triển mô hình kho LNG trung tâm công suất lớn (LNG Hub) làm tiền đề cho việc phát triển các trung tâm năng lượng tích hợp.

Về khoa học công nghệ, PV GAS sẽ tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) các công nghệ mới, các giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất kinh doanh.

Về nhân lực, PV GAS sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng khí và tiên phong nghiên cứu, ứng dụng chuyển dịch năng lượng xanh.

Về cơ chế, chính sách, PV GAS sẽ tích cực, chủ động báo cáo, làm việc, bám sát Petrovietnam và cấp có thẩm quyền nhằm nhanh chóng thể chế hóa Kết luận 76-KL/TW cũng như các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cần thiết cho việc triển khai đầu tư các dự án khí, LNG.

Cùng với các giải pháp về sản xuất kinh doanh, PV GAS sẽ đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt (bốn tốt), phát huy vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ cơ sở, lãnh đạo Tổng công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển Tổng công ty theo hướng bền vững.

Hành trình phía trước còn dài và nhiều thách thức, nhưng với truyền thống và bản lĩnh của người Dầu khí, cùng với định hướng, hội tụ tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo Tập đoàn, PV GAS tin tưởng và sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp khí ở Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn, đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài, bước tiếp hành trình vươn ra biển lớn - “Hành trình năng lượng xanh”, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cùng Tập đoàn và cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.