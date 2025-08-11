PV GAS kỷ niệm 10 năm vận hành hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình

(Ngày Nay) - Chiều ngày 08/8/2025, tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên (trước đây là tỉnh Thái Bình), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm vận hành hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình (HRTB) – công trình khí đầu tiên của PV GAS tại miền Bắc, đánh dấu một chặng đường phát triển bền bỉ, an toàn và hiệu quả của ngành công nghiệp khí Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hồng Nam – Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/Tập đoàn), đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn; ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS; các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas), các khách hàng, đối tác tiêu biểu và chính quyền địa phương xã Đồng Châu, xã Nam Cường thuộc tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã ôn lại lịch sử đặc biệt của tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), nơi dòng khí thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam được khai thác và đưa vào sử dụng từ những năm 1980 tại Tiền Hải. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao, đặc biệt là cho các khu công nghiệp, Petrovietnam đã giao PV GAS triển khai dự án “Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, Lô 102&106 - Giai đoạn 1”. Ngày 07/8/2015, dòng khí đầu tiên từ ngoài khơi chính thức được đưa vào xử lý, phân phối cho khách hàng tại Tiền Hải và các vùng lân cận, mở ra chương mới cho ngành khí ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Sau 10 năm vận hành, hệ thống khí HRTB đã đóng góp cho ngân sách địa phương trên 710 tỉ đồng, đồng thời tạo việc làm và góp phần nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Lãnh đạo PV GAS cho biết, từ tháng 9/2024, PV GAS đã triển khai vận chuyển LNG bằng đường sắt ra miền Bắc và đang xúc tiến xây dựng các trung tâm LNG tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đây là những hoạt động nhằm đa dạng hóa nguồn cung, phục vụ nhu cầu sử dụng khí tại các địa phương.

Tham dự buổi lễ, Thành viên HĐTV Petrovietnam - ông Trần Hồng Nam bày tỏ niềm vui khi PV GAS đang hướng tới kỷ niệm mốc 35 năm xây dựng và phát triển (20/9/1990 - 20/9/2025) trong hành trình 50 năm phát triển của Petrovietnam (1975 - 2025). Từ những ngày đầu thu gom khí trong muôn vàn khó khăn, PV GAS đã vươn lên trở thành trụ cột của Tập đoàn, góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ông cho rằng Lễ kỷ niệm 10 năm của hệ thống khí HRTB không chỉ tôn vinh công trình HRTB mà còn là dấu mốc của cả chuỗi giá trị khí, từ khai thác thượng nguồn, xử lý và vận chuyển trung nguồn, tới phân phối cho khách hàng hạ nguồn. Lãnh đạo Petrovietnam cũng nhấn mạnh, Tiền Hải vốn được xem là “cái nôi” của ngành dầu khí Việt Nam, nơi ghi dấu những công trình đầu tiên của ngành. Với nền tảng đó, Petrovietnam sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng, gắn kết doanh nghiệp, địa phương và khách hàng, hướng đến khu vực này thành trung tâm năng lượng - công nghiệp trọng điểm.

Cũng tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phúc Tuệ thay mặt tập thể lãnh đạo PV GAS, gửi lời tri ân sâu sắc tới các khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng PV GAS suốt chặng đường 10 năm qua. Ông nhấn mạnh, việc hệ thống khí HRTB được vận hành an toàn, liên tục, ổn định là kết quả từ sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và người lao động và là minh chứng rõ nét cho việc cam kết về chất lượng của PV GAS. Với những bước đi mới như cung cấp LNG bằng đường sắt, PV GAS mong muốn mang đến giải pháp năng lượng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại Trung tâm phân phối khí Tiền Hải - hoạt động mang ý nghĩa gắn kết, lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bền vững. Dịp này, PV GAS cũng vinh danh các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Hệ thống khí HRTB, đồng thời trao hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Đồng Châu và xã Nam Cường.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 10 năm với nhiều nỗ lực, thành tựu và sự chung sức của tập thể PV GAS, Petrovietnam, đối tác và khách hàng, mà còn là bước khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn - đưa Tiền Hải trở thành trung tâm công nghiệp khí tầm cỡ quốc gia, đóng góp mạnh mẽ vào an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước vào giai đoạn mới, PV GAS định hướng mở rộng mô hình tích hợp các sản phẩm năng lượng: khí tự nhiên đường ống, khí tự nhiên nén (CNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dịch vụ tư vấn khí, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng phía Bắc. Hệ thống khí HRTB không chỉ là nền móng, mà còn là bàn đạp cho chiến lược năng lượng xanh và xây dựng trung tâm công nghiệp khí tại miền Bắc Việt Nam.