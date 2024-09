PV GAS tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức ATVSLĐ cho mạng lưới ATVSV năm 2024

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Hội nghị An toàn – Vệ sinh – Lao động (ATVSLĐ), Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2024”.