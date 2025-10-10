PV GAS triển khai các giải pháp, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quản trị năm 2025

(Ngày Nay) -Trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động và áp lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) những tháng cuối năm ngày càng lớn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/Tổng công ty) vừa ban hành Chỉ thị về việc “Tăng cường các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD, tăng tốc về đích, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quản trị năm 2025” (Chỉ thị).

Chỉ thị thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty trong việc huy động toàn hệ thống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động để bứt phá về đích, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, PV GAS đã nỗ lực duy trì hoạt động SXKD trong điều kiện đầy thách thức: thị trường không thuận lợi, cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các lĩnh vực truyền thống, cốt lõi gần như đã đạt tới hạn. Tuy nhiên, bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để hoàn thành vượt mức các kế hoạch quản trị và về đích, Tổng công ty xác định phải tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các hoạt động quản trị và điều hành.

- Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng và mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ mới. Sẵn sàng các nguồn lực để triển khai hiệu quả quả các dự án trọng điểm, song song với việc tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động. Thực hiện thành công “Go-live” và đưa vào vận hành hệ thống ERP đồng bộ, hiệu quả.

- Tập trung triển khai thành công tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường các giải pháp quản trị phù hợp với bối cảnh mới, hướng tới mục tiêu cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập và tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty.

Tại Chỉ thị, Tổng giám đốc PV GAS nhấn mạnh phương pháp tư duy và đổi mới tác phong công tác, theo hướng “Nói ít – Nghĩ nhiều – Làm nhiều, Tốc độ nhanh – Hiệu quả cao”. Coi đây là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động của Tổng công ty, là phương châm hành động để toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến, tập trung cao độ, kỷ luật trong hành động, quyết tâm đổi mới, đưa PV GAS hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quản trị năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 an toàn, hiệu quả.