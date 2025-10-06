PV GAS NCSP: 25 năm an sinh xã hội – Hành trình yêu thương trọn vẹn

(Ngày Nay) - Suốt 25 năm qua, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) không chỉ vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống đường ống khí biển – bờ dài hơn 400km, cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho đất nước, mà còn âm thầm lan tỏa tinh thần sẻ chia qua hàng trăm chương trình an sinh xã hội (ASXH) đầy ý nghĩa, bền bỉ và liên tục như chính dòng khí mà đơn vị đang vận hành.

An sinh xã hội – một phần văn hóa doanh nghiệp

Thành lập năm 2000, PV GAS NCSP là đơn vị vận hành hệ thống khí ngoài khơi lớn nhất Việt Nam thời điểm đó. Ngay từ đầu, Ban lãnh đạo đơn vị đã xác định an sinh xã hội không chỉ là nghĩa vụ mà là trụ cột chiến lược, gắn liền với sự phát triển bền vững. Quan điểm này được duy trì suốt 25 năm, trở thành một phần trong “DNA” doanh nghiệp.

Tính đến năm 2025, PV GAS NCSP đã triển khai hơn 300 chương trình an sinh xã hội với ngân sách gần 8 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nhà ở, môi trường và hỗ trợ người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn... Điểm khác biệt của NCSP là sự kiên trì và định hướng dài hạn, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất tức thời mà còn tạo nền tảng, khích lệ để đơn vị, người được tiếp nhận có thể từ cộng đồng tự vươn lên trong chặng đường tiếp theo.

Giáo dục – gieo mầm ước mơ

Hơn 2.000 suất học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Hàng chục điểm trường được tài trợ bảng tương tác, máy vi tính, tủ sách, hệ thống âm thanh, tivi; nhiều sân chơi, không gian đọc sách thân thiện được xây dựng và trang trí. Những công trình này không chỉ cải thiện điều kiện học tập, mà còn nuôi dưỡng niềm vui đến trường và khát vọng vươn xa của các em, những mầm non tương lai của đất nước.

Y tế – chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hàng năm, PV GAS NCSP phối hợp với các bệnh viện địa phương tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Đơn vị cũng tài trợ nhiều thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện và trung tâm y tế nơi có văn phòng, nhà máy của đơn vị đang trú đóng, hoạt động, từ đó giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xử lý kịp thời các ca cấp cứu, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Nhà ở và hỗ trợ khẩn cấp, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Những năm qua, PV GAS NCSP đã xây mới và sửa chữa hơn chục căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Trong đại dịch COVID-19, đơn vị kịp thời hỗ trợ tiền mặt, khẩu trang, nước sát khuẩn, máy thở và thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh các dự án quy mô, PV GAS NCSP còn duy trì nhiều chương trình thiện nguyện do chính cán bộ công nhân viên khởi xướng và tham gia như “Xuân yêu thương”, “Bếp cơm 2000”, “Về nguồn”…Nhiều chuyến thiện nguyện đã đến với vùng sâu, vùng xa, thể hiện tinh thần “không ngại gian khó – sẵn sàng sẻ chia”.

Sức mạnh từ sự đồng hành vững bước cho hành trình tiếp nối

Các hoạt động an sinh xã hội của PV GAS NCSP được triển khai minh bạch, hiệu quả và luôn nhận được sự ủng hộ của PV GAS, các đối tác trong hợp doanh cùng chính quyền địa phương. Sự phối hợp này đảm bảo nguồn lực ổn định, mở rộng quy mô và tác động tích cực đến cộng đồng. Trong giai đoạn tới, PV GAS NCSP sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ giáo dục, y tế, giảm nghèo, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi và đánh giá chương trình, đảm bảo minh bạch và tối ưu hiệu quả.

25 năm – một hành trình yêu thương trọn vẹn, PV GAS NCSP sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy trên từng dòng khí, mang năng lượng và niềm tin đến với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội bền vững và nhân ái hơn.