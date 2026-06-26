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PVcomBank tiên phong triển khai giải pháp thanh toán tiền điện mới

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(Ngày Nay) - Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ bằng những trải nghiệm vượt trội trên nền tảng trực tuyến, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp thanh toán hóa đơn tiền điện mới. Ngoài ra, PVcomBank cũng áp dụng chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện tự động trên ứng dụng PVConnect.
PVcomBank tiên phong triển khai giải pháp thanh toán tiền điện mới trên PVConnect
PVcomBank tiên phong triển khai giải pháp thanh toán tiền điện mới trên PVConnect

Khi cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc ghi nhớ thông tin để thực hiện đúng hạn các khoản thanh toán định kỳ như tiền điện, tiền nước… không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với nhiều người. Thấu hiểu nhu cầu đó, PVcomBank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp thanh toán hóa đơn tiền điện mới - chỉ cần nhập Mã khách hàng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, không cần ghi nhớ đơn vị cung cấp khi thực hiện thanh toán tiền điện.

Theo đó, người dùng PVConnect chỉ cần nhập duy nhất thông tin về Mã khách hàng để thanh toán hóa đơn tiền điện mà không cần lựa chọn hoặc nhập tên Nhà cung cấp điện như quy trình thông thường. Nhờ ứng dụng công nghệ kết nối hiện đại, PVConnect có thể tự động nhận diện chính xác đơn vị điện lực tương ứng với từng Mã khách hàng, giúp người dùng giảm tải thao tác, tránh nhầm lẫn do nhập liệu thủ công.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn thanh toán định kỳ tự động trên nền tảng Ngân hàng số PVConnect, qua đó chủ động quản lý các khoản chi tiêu thường xuyên, hạn chế tình trạng quên thanh toán hoặc phát sinh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Không chỉ mang đến sự thuận tiện, tính năng này còn góp phần tối ưu trải nghiệm ngân hàng số, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và an tâm hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Bên cạnh những trải nghiệm chất lượng mang đến cho người dùng trên nền tảng trực tuyến, PVcomBank cũng triển khai thêm chương trình khuyến mại “Thanh toán siêu tiện - Thảnh thơi dùng điện” từ nay đến hết ngày 11/4/2027 nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán của PVcomBank bằng phương thức eKYC qua đường link: https://pvconnect.onelink.me/HUyH/EVN-CC-HOME2026, đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện tự động của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hoặc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và thực hiện thanh toán thành công hóa đơn tiền điện PVConnect sẽ nhận được tối đa 100.000 đồng từ chương trình.

Ngoài tiền điện, người dùng cũng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tự động của PVcomBank đối với nhiều loại hóa đơn thiết yếu khác phục vụ nhu cầu cơ bản của gia đình như tiền nước, điện thoại, truyền hình, Internet… Không chỉ đảm bảo thanh toán đúng hạn các hóa đơn thông thường, việc sử dụng tính năng thanh toán tự động trên ứng dụng PVConnect cũng cho phép khách hàng chủ động theo dõi, tra soát nhanh chóng qua sao kê, từ đó quản lý các khoản chi tiêu định kỳ một cách đơn giản và hiệu quả hơn.

Khi người dùng ngày càng ưu tiên nâng cao trải nghiệm trên không gian số, việc PVcomBank không ngừng phát triển hạ tầng công nghệ phù hợp để triển khai các tiện ích hiện đại sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp Ngân hàng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng PVConnect.

PVcomBank giải pháp tiền điện PVConnect

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