Quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân

Phát biểu tại lễ khánh thành dự án có tên “Siêu tổng kho dược phẩm quốc gia vì sức khỏe người dân” có diện tích 50 hecta tại thành phố miền Trung Huehuetoca, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nhấn mạnh đây là thời khắc lịch sử bởi từ giờ trở đi, mọi người dân Mexico sẽ được ấp thuốc hoàn toàn miễn phí trong thời gian nhanh nhất.

Khẳng định đây là dự án đưa Mexico trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới có khả năng cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí và kịp thời đến mọi người dân, Tổng thống Obrador cho biết sự ra đời của “Siêu tổng kho dược phẩm quốc gia vì sức khỏe người dân” thể hiện chính sách an sinh xã hội ưu việt của Mexico trong nỗ lực không để người dân nào rơi vào cảnh không có thuốc trị bệnh. Cũng như thực phẩm và nước uống, thuốc men nằm trong danh mục những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu. Do vậy, việc cung cấp miễn phí dược phẩm không chỉ đảm bảo sức khỏe hiện tại của người dân mà còn đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của các thế hệ tiếp theo.

Liên quan đến các chủng loại thuốc được cung cấp, Bộ trưởng Y tế Mexico Jorge Alcocer cho biết, trong năm 2024, chính phủ nước này sẽ chi 219 tỷ peso (tương đương 13,6 tỷ USD) để mua 1.806 loại thuốc khác nhau, trong đó có nhiều loại thuốc nhập khẩu từ các quốc gia có nền công nghiệp dược phẩm nổi tiếng như Mỹ, Đức, Pháp. Cũng theo ông Alcocer, hầu hết các công tác hậu cần tại Trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia sẽ do Phòng thí nghiệm sinh hóa Mexico (Birmex), một cơ quan trực thuộc chính phủ, đảm nhiệm. Riêng việc vận chuyển thuốc đến Trung tâm và phân phối đến tay người bệnh sẽ do Bộ Quốc phòng Mexico (SEDENA) thực hiện nhằm đảm bảo tính kịp thời cũng như vấn đề an ninh.

Trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia Mexico được đặt tại thành phố Huehuetoca, cách thủ đô Mexico City 60 km về phía Bắc. Trung tâm ở gần nhiều cảng hàng không lớn cũng như gần tuyến đường bộ huyết mạch kết nối trực tiếp với nhiều địa phương trên cả nước, qua đó giúp việc vận chuyển thuốc men thuận tiện, nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bộ Y tế Mexico cho biết, để nhận được thuốc theo đúng nhu cầu, người dân cần có đơn chỉ định của bác sĩ và gọi điện đến tổng đài của Trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia để đặt thuốc. Việc vận chuyển thuốc đến tay người bệnh sẽ được thực hiện trong thời gian không quá 48 giờ kể từ khi Trung tâm xác nhận thông tin với cơ sở y tế nơi bệnh nhân đã đến khám.

Mexico thực hiện chính sách miễn phí khám chữa bệnh cho người dân tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế công lập, kể cả với những người không có bảo hiểm y tế. Hiện quốc gia 130 triệu dân này có 4.500 bệnh viện, trong đó 33% là bệnh viện công lập và 67% bệnh viện do tư nhân sở hữu và vận hành.