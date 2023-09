Ra mắt Ghi chép về hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của nhóm nhạc BTS

(Ngày Nay) - Chiều ngày 16/9/2023, ShineBooks và Nhà xuất bản Thế giới đã tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách "Beyond the story: 10-year record of BTS", bản dịch tiếng Việt bởi nhóm dịch giả Heina Phương, Tiểu Huyền và ĐT (tựa đề giữ nguyên tiếng Anh). Đây là cuốn sách chính thức đầu tiên được phát hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của BTS, nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu đến từ Hàn Quốc.

Vượt xa những gì mà công chúng lẫn những người hâm mộ nhiệt thành đã biết về BTS, cuốn sách là những ghi chép chính thức về những câu chuyện cá nhân, hậu trường và hành trình cho đến thời điểm hiện tại. "Beyond the story: 10-year record of BTS" được chắp bút bởi nhà phê bình âm nhạc và văn hóa đại chúng Myeongseok Kang trong vòng hơn 3 năm, riêng việc phỏng vấn được thực hiện trong 2 năm. Myeongseok Kang là một nhà phê bình lâu năm và là cựu tổng biên tập của nhiều hãng truyền thông có nội dung xoay quanh văn hóa đại chúng Hàn Quốc, bao gồm K-pop. Hiện tại, ông đang làm việc cho Tạp chí Weverse.

Cuốn sách gồm 7 chương với các tiêu đề: Seoul; Lý do chúng ta tồn tại; Yêu, Ghét, ARMY; Inside out; Chuyến bay không bao giờ hạ cánh; Thế giới của BTS; Chúng ta. "Beyond the Story: 10-year record of BTS" tập hợp các bức ảnh, bài luận và bài phỏng vấn kể lại câu chuyện về 10 năm trở thành biểu tượng nhạc pop toàn cầu của BTS. Cuốn sách cũng bao gồm nội dung độc quyền, như những bức ảnh và video chưa từng thấy trước đây, được truy cập dưới dạng QR Code với bản in và đường link với bản điện tử.

Tháng 7, chuyên trang RollingStone đưa tin, bản tiếng Anh của cuốn sách được phát hành ngày 9/7 đã ngay lập tức leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của Amazon, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sách tổng thể sau vài giờ (9/7 cũng được biết đến là ngày thành lập chính thức của ARMY - fanclub của BTS).

Trang Korea Times dẫn tin từ Yonhap cũng cho biết, "Beyond the story: 10-year record of BTS" là cuốn sách đầu tiên của Hàn Quốc đứng đầu danh sách bán chạy nhất của The New York Times. Ấn bản ở Mỹ của cuốn sách được dịch bởi Anton Hur cùng với Clare Richards và Slin Jung, dày 544 trang, trong khi đó, ấn bản tiếng Việt dày 567 trang với format và hình ảnh tương tự.

Cuốn sách được chuyển ngữ sang 23 thứ tiếng, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật... "Beyond the story: 10-year record of BTS" đã gặt hái được nhiều thành công trên toàn thế giới, đứng đầu danh sách bán chạy nhất của Amazon tại Hoa Kỳ, Anh, Brazil, Úc và Nhật Bản, cũng như danh sách bán chạy hàng tuần của các hiệu sách trực tuyến của Hàn Quốc, như Yes24, Kyobo và Aladdin. BigHit Music, công ty chủ quản của nhóm nhạc BTS cũng cho biết đã nhận được đề nghị xuất bản cuốn sách bằng các ngôn ngữ khác ngoài danh sách 23 ban đầu.

Heina Phương, một trong ba dịch giả được "chọn mặt gửi vàng" cho ấn bản tiếng Việt, chia sẻ: "Nhóm dịch giả cũng như các biên tập viên đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc biên dịch. Chúng tôi ý thức được rất rõ về trách nhiệm của mình khi dịch cuốn sách này. Mọi thông điệp các chàng trai muốn truyền tải trong các phần phỏng vấn, những thông tin tác giả Kang đã chia sẻ, chúng tôi đều cố gắng hết sức để tra cứu, chuyển ngữ, và biên tập sao cho chính xác nhất, sau đó đến dễ hiểu và thuần Việt nhất."

Heina Phương cũng tiết lộ thêm, việc cô được tin tưởng giao cho dự án này, một phần là bởi bản thân luôn thể hiện rõ mình là một người hâm mộ nhiệt thành của BTS, và một phần quan trọng khác là vì cô tin rằng những tác phẩm dịch trước đó của mình đã chứng tỏ được cái tâm của một người dịch giả. "Với 'Beyond the story', phải nói là tôi hoàn toàn hài lòng về chất lượng dịch của cả team. Riêng cá nhân Heina Phương, tuy là người hâm mộ BTS, tôi cũng không dám sơ sài trong bất cứ khâu nào. Với từng sự kiện được nhắc đến trong sách, bản thân tôi cũng sẽ đi xem lại các video, hình ảnh, buổi phỏng vấn cũ để có thể hiểu chính xác hơn về bối cảnh, và chọn lựa từ ngữ phù hợp nhất có thể."

Thanh Trà, sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền, đồng thời là người hâm mộ nhóm nhạc BTS đã tham dự sự kiện ra mắt sách cho biết: "Được biết cuốn 'Beyond the Story' là sách kể về BTS, dịch giả lại cũng chính là người hâm mộ của BTS, nên mình cảm thấy rất yên tâm về chất lượng bản dịch. Hy vọng mình có thể học hỏi được thêm về kỹ năng dịch thuật của team dịch giả và hiểu thêm về thần tượng của mình"./.