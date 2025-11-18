Ra mắt triển lãm và buổi chuyện trò “Di sản Thờ Mẫu” – Hành trình đưa di sản đến gần hơn với Gen Z

(Ngày Nay) - “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2016. Dù vậy, theo đánh giá của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, những giá trị văn hoá – nghệ thuật và tinh thần của di sản này vẫn còn khá xa lạ với nhiều bạn trẻ, nhất là Gen Z tại các đô thị lớn.

Trước thực tế đó, dự án truyền thông “Di sản Thờ Mẫu – Hiểu di sản, sống giá trị” đã được nhóm sinh viên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Đại học FPT TP.HCM khởi xướng, với sự đồng hành chuyên môn của Tiến sĩ, nghệ nhân Nguyễn Đức Hiển – người được mệnh danh là “Sứ giả văn hóa”.

Dự án hướng tới việc lan tỏa các giá trị nhân văn, đạo đức và thẩm mỹ của Tín ngưỡng Thờ Mẫu bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và công nghệ sáng tạo, qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong giới trẻ. Điểm nhấn của chiến dịch là hai hoạt động: triển lãm nghệ thuật “Ngược nguồn, còn Ai?” và buổi trò chuyện “Từ Đâu Mà Ra?”, cùng diễn ra tại tầng 5, PARC Mall (547–549 Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP.HCM).

Triển lãm “Ngược nguồn, còn Ai?” đưa người xem bước vào một không gian nghệ thuật đa giác quan, tái hiện không khí linh thiêng của Tín ngưỡng Thờ Mẫu thông qua ánh sáng, âm thanh, hình ảnh và chuyển động. Không gian được thiết kế như một hành trình liền mạch, nơi các nghi lễ, trang phục, sắc màu và tinh thần nhân văn của di sản được kể lại bằng công nghệ 2D mapping, chuyển động 3D motion capture và các tác phẩm sáng tạo đương đại. Người xem có thể tìm hiểu hệ thống tín ngưỡng, trải nghiệm mô phỏng gian thờ, thưởng lãm bộ sưu tập khăn chầu áo ngự trong phiên bản chuyển động, xem trưng bày trang phục hầu đồng, tham quan các tác phẩm nghệ thuật về giá trị Chân – Thiện – Mỹ, cũng như tham gia khu vực tương tác và không gian merchandise.

Triển lãm mở cửa từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 21.11.2025, sau đó đón khách từ 9 giờ đến 21 giờ trong hai ngày 22 và 23.11. Ban tổ chức kỳ vọng trải nghiệm trực quan – sống động này sẽ giúp Gen Z tiếp cận di sản bằng cách tự nhiên và gần gũi hơn, vượt khỏi khuôn khổ nghiên cứu khô cứng thường thấy.

Song song với triển lãm, buổi trò chuyện “Từ Đâu Mà Ra?” diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 21.11 sẽ tạo nên không gian đối thoại mở giữa chuyên gia và người trẻ. Tiến sĩ – nghệ nhân Nguyễn Đức Hiển sẽ chia sẻ những câu chuyện về tín ngưỡng, nghệ thuật diễn xướng và bản sắc Việt ẩn sâu trong đời sống, qua đó giúp người nghe hiểu vì sao di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà luôn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Buổi trò chuyện được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới, để người trẻ khi hiểu “từ đâu mà ra” cũng tìm thấy cảm nhận rõ hơn về “mình là ai”.

Cả hai hoạt động đều mở cửa miễn phí và người tham dự có thể đăng ký trước qua biểu mẫu trực tuyến. Dự án cũng được triển khai đồng thời trên nhiều nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi thông điệp “Hiểu di sản, sống giá trị”, tiếp cận cộng đồng Gen Z – đối tượng được coi là cầu nối quan trọng trong hành trình giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong thời đại công nghệ.

