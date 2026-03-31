Rapper Jino: Không có kiến thức nào là thừa thãi trong âm nhạc

(Ngày Nay) - Bước vào âm nhạc, nhiều nghệ sĩ trẻ thường loay hoay qua những thử nghiệm ban đầu trước khi tìm được hướng đi phù hợp. Với rapper Jino, sự chuẩn bị và định hướng rõ ràng từ sớm đang giúp hành trình theo đuổi con đường chuyên nghiệp trở nên vững vàng hơn.

Bước vào âm nhạc, nhiều nghệ sĩ trẻ thường loay hoay qua những thử nghiệm ban đầu trước khi tìm được hướng đi phù hợp. Với rapper Jino, sự chuẩn bị và định hướng rõ ràng từ sớm đang giúp hành trình theo đuổi con đường chuyên nghiệp trở nên vững vàng hơn.

Hướng đi rõ ràng trong âm nhạc

Nguyễn Tuấn Anh, hay còn được biết đến với nghệ danh Jino, là nghệ sĩ trẻ hiện đang hoạt động tại nhóm rap Kang Crew. Cái duyên âm nhạc đến với cậu khi còn đang ngồi ghế nhà trường. “Mình bắt đầu học guitar và thích ca hát từ những năm cấp 2, và bắt đầu viết rap vào cuối năm lớp 12. Khi mình vào đại học và gặp được những người bạn cùng chung đam mê, con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp mới thành hình”.

Theo học ngành Sư phạm âm nhạc, Jino định hướng theo đuổi rap như con đường riêng, đồng thời tích lũy nền tảng nhạc lý từ môi trường đào tạo chính quy. “Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung luôn luôn bao gồm nhau, không có kiến thức nào là thừa thãi. Việc học ở trường giúp mình có hiểu biết cơ bản về nhạc lý và cơ sở để có công việc ổn định, tiếp sức cho hành trình theo đuổi đam mê rap”, nam rapper chia sẻ.

Khó khăn thường thấy ở một nghệ sĩ chập chững vào nghề là gánh nặng “cơm áo gạo tiền”, và Jino cũng không phải ngoại lệ. Để chi trả cho các sản phẩm âm nhạc, Jino vừa làm part-time tại một công ty truyền thông, vừa kết hợp với dạy thêm thanh nhạc bên ngoài. Chi phí cho việc thu âm và phát hành các ca khúc, theo Jino chia sẻ, có thể tốn đến 3-4 lần mức thu nhập một tháng của cậu.

Khi được hỏi rằng có giây phút nào nghĩ đến việc buông bỏ không, cậu sinh viên năm 3 quả quyết rằng “chưa bao giờ”. Câu trả lời của Jino không chỉ là sự vô tư của một người trẻ, mà còn thể hiện sự quyết tâm của một nghệ sĩ với hướng đi rõ ràng. “Nhóm mình dành khoảng 2-3 năm vừa rồi để có thể tìm ra công thức với nhiều thử nghiệm ngẫu hứng. Hiện tại, chúng mình đang đào sâu hơn với những kiến thức học được, để phát hành những sản phẩm chỉn chu nhất". Các sản phẩm của nam rapper trước khi đưa ra thị trường đều trải qua khâu kiểm duyệt của Kang Crew, cùng với sự góp ý của nhiều nghệ sĩ đi trước. Quá trình biến đổi, tinh chỉnh cho một ca khúc sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả thường mất đến 2-3 tháng.

Sự kỹ lưỡng không chỉ được Jino thể hiện trong chất lượng của các ca khúc, mà còn ở cách phát hành các sản phẩm. Với EP sắp ra mắt, nam rapper sẽ chiêu đãi khán giả trước với một single mở đường, với các MV được quay tại nhiều địa điểm khác nhau hay thu hút sự tò mò của khán giả bằng các nghệ sĩ góp mặt. Cách quảng bá sản phẩm quen thuộc với bất kỳ nghệ sĩ chuyên nghiệp nào, nhưng rất đáng ghi nhận với nỗ lực của một nhóm sinh viên tự học và tự làm mọi thứ.

Kiên định với đam mê bản thân

Bên cạnh nền tảng đào tạo bài bản, Jino vẫn giữ được niềm đam mê và sự hồn nhiên của một nghệ sĩ trẻ. Từ những sân khấu quen thuộc trong trường học đến các sự kiện quy mô lớn như Chất Fest, nam rapper luôn thể hiện nguồn năng lượng hết mình. Với Jino, cảm giác được đứng trên sân khấu và thể hiện bản thân trước khán giả là “đặc biệt và khó có thể diễn tả bằng lời”.

Show diễn đầu tiên của Jino tại Hà Nội là The Sunset được tổ chức tại Noxx Citi, được cậu tự tay lên kế hoạch khi còn là sinh viên năm nhất. "Mình bắt đầu bằng việc mời các anh em chơi nhạc có thể kết nối được. Thời điểm ấy, mình chưa có kinh nghiệm tổ chức các chương trình âm nhạc hay kế hoạch cụ thể cho chương trình. Chỉ khi các nghệ sĩ đồng ý diễn, mình và các cộng sự mới triển khai dự án, từ âm nhạc cho đến truyền thông".

Sau The Sunset, ngày càng có nhiều người nghe biết đến Kang Crew, ấn tượng và bắt đầu để tâm đến chặng đường âm nhạc của Jino. Đây cũng là khoảng thời gian cậu xây dựng được một cộng đồng hip-hop của bản thân và bắt đầu kết với khán giả nhiều hơn.

Jino có nhiều câu chuyện để kể, nhưng âm nhạc của cậu lại hướng đến việc phục vụ cảm nhận của khán giả nhiều hơn. "Các ca khúc của mình không quá chú trọng vào nội dung, mà sẽ được đầu tư nhiều hơn về giai điệu". Học hỏi từ những melodic rapper như Don Toliver hay Sofaygo, chàng trai 19 tuổi muốn trở thành một live performer, có thể vừa hát, vừa nhảy, khiến khán giả lắc lư theo giai điệu của các ca khúc.

Chứng kiến nhiều người bạn giã từ con đường âm nhạc, Jino vẫn quyết tâm với con đường bản thân đã chọn; vì với cậu, "đã chơi phải chơi hết mình". Động lực lớn nhất để Jino theo đuổi âm nhạc chính là sự yêu thương và quan tâm của người thân và khán giả. “Thông qua âm nhạc, mình muốn chứng minh bản thân với những người xung quanh; những cảm xúc, suy nghĩ khi câu từ bình thường không thể hiện hết thì sẽ được gửi gắm qua các bài hát”. Những ca khúc của Jino hiện tại chủ yếu xoay quanh chủ đề tình yêu đôi lứa, nhưng EP sắp tới của nam rapper hé lộ sẽ có những ca khúc mang màu tự sự, trải lòng hơn.

“Phải tập trung vào âm nhạc; bởi vì nếu không đầu tư trải nghiệm bản thân vào âm nhạc, thì nghệ thuật bên trong sẽ không thể phát triển được", Jino chia sẻ. Cậu cũng gửi lời khuyên đến những sinh viên đang có chung đam mê như mình: "Nếu muốn nâng cao trình độ, các bạn có thể tập phân tích các ca khúc, kết nối với cộng đồng, đăng ký vào các câu lạc bộ để học hỏi từ mọi người”.

