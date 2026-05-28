Danh ca Bảo Yến và dàn nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc trong true Concert "Tình Đất"

(Ngày Nay) - Sau khi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, chương trình nghệ thuật “true Concert 2026 -Tình Đất” - nhân kỷ niệm 15 năm TH true MILK và TH đón nhận danh hiệu tập thể Anh hùng Lao động - sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

Tiếp nối hành trình của “true Concert” qua các chủ đề “Nước (2019)” và “Thanh âm của thiên nhiên” (2021), chương trình năm nay lựa chọn “đất” làm cảm hứng xuyên suốt. Nếu ở những mùa trước, thiên nhiên hiện lên qua thanh âm và không gian thì “Tình Đất” lần này lại đi gần hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức, sự gắn bó với quê hương cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày.

Theo đó, “true Concert - Tình Đất” đi theo hướng vừa phô diễn những hiệu ứng sân khấu “mãn nhãn”, vừa giữ nhịp cảm xúc mềm mại, tiết chế. Chương trình được chia thành 5 phần gồm: “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất”, kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu để tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt đêm diễn.

Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng chương trình, Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết anh cảm thấy may mắn khi tiếp tục là một trong những thành viên của đội ngũ sáng tạo “true Concert” qua nhiều mùa. Theo anh, với chủ đề “Tình Đất”, chương trình năm nay mang màu sắc rất khác so với nhiều Concert thông thường bởi ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về sự trân quý mẹ thiên nhiên, yêu thiên nhiên và sống cùng thiên nhiên. Sau hai mùa Concert trước và quãng thời gian dài gián đoạn từ sau dịch Covid-19, sự trở lại lần này càng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn khi nhắc con người biết trân quý nơi mình đang đứng, nơi trở thành điểm tựa cho sự sống, đó chính là đất. Với anh, cái tên “Tình Đất” cũng gợi cảm giác che chở, âu yếm như cách mẹ thiên nhiên luôn hiện diện để bao bọc con người.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu nói thêm, trong chương trình có nhiều hình ảnh rất đẹp liên quan tới giọt sương, hoa lá, khu rừng hay những cội rễ… gửi gắm thông điệp biết ơn và trân quý thiên nhiên. Để truyền tải tinh thần ấy, bên cạnh âm nhạc và trình diễn múa, ê-kíp đã đưa nhiều công nghệ, hiệu ứng hiện đại vào không gian Nhà hát Hồ Gươm như trình chiếu Mapping, tương tác màn hình LED… nhằm tạo thêm cảm xúc cho khán giả. Theo nam đạo diễn, điều anh ấn tượng nhất ở “true Concert” qua nhiều mùa vẫn là sự hòa quyện giữa âm nhạc, sân khấu và cảm xúc. Anh đánh giá nhạc sĩ Trần Thanh Phương đã mang tới màu sắc riêng khi lồng ghép âm nhạc dân gian với các ca khúc hiện đại, để những giai điệu quen thuộc được xử lý mới mẻ qua phần thể hiện của nghệ sĩ. Ê-kíp cũng mong rằng thông qua âm nhạc, múa đương đại cùng các yếu tố sân khấu, khán giả sẽ có thêm những suy nghĩ, sự đồng cảm với thiên nhiên và môi trường sống quanh mình.

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, biên đạo múa Tấn Lộc và Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương, “true Concert - Tình Đất’’ chuyển tải cho khán giả cảm xúc khi được sống giữa thiên nhiên bao la rộng lớn, phần âm nhạc nhiều màu sắc…

Theo nhạc sĩ Trần Thanh phương, âm hưởng của dàn nhạc giao hưởng sẽ tạo nên cảm giác rộng lớn, hùng vĩ như núi rừng, đại dương hay bầu trời. Jazz mang lại cảm giác tự do, ngẫu hứng giống như gió hoặc dòng nước đang chuyển động tự nhiên. Rock có thể diễn tả sức mạnh của thiên nhiên như giông bão, sóng lớn hay những năng lượng rất mãnh liệt còn acoustic thì gần gũi, mộc mạc khiến người nghe cảm nhận được sự ấm áp và bình yên của cây cỏ, cánh đồng hay những buổi chiều nhiều gió.Một trong những tiết mục được khán giả nhắc nhiều sau chương trình là “Mãi nương tựa bên người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ do Pia Linh và Oplus thể hiện. Pia Linh với màu giọng nhẹ, trong kết hợp cùng Oplus trầm ấm mang lại cảm giác bình an rất phù hợp với tinh thần bài hát.

Tiết mục giống như một khoảng lặng nhỏ giữa chương trình, nhưng lại khiến nhiều người dễ đồng cảm và cảm thấy gần gũi hơn với bài hát, để lại những chiêm nghiệm, suy nghĩ về niềm tin và cuộc sống.

Chia sẻ về lý do đưa một ca khúc còn khá mới vào chương trình, nhạc sĩ Thanh Phương cho biết điều khiến anh giữ lại “Mãi nương tựa bên người” nằm ở cảm xúc chân thành của bài hát. Theo anh, tác giả không phải người làm nghề âm nhạc chuyên nghiệp theo cách bài bản nhưng lại có những suy nghĩ rất rõ ràng về thiên nhiên, đời sống và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nam nhạc sĩ nhận xét ca khúc mang hơi hướng thiền nhẹ, tạo cảm giác trong trẻo, bình yên và không bị tính toán trong cảm xúc. Anh cho rằng giữa dòng chảy cảm xúc của concert, bài hát xuất hiện như một khoảng tĩnh cần thiết. Khi bắt tay hòa âm, ê-kíp còn đưa thêm những âm thanh tự nhiên như tiếng chim, tiếng gió để tạo không khí phù hợp với tinh thần chung của chương trình.

Về phần mình, Pia Linh bày tỏ sự xúc động khi lần đầu thể hiện “Mãi nương tựa bên người” trên sân khấu cùng nhóm Oplus và xem đây là một trong những tiết mục đặc biệt nhất của mình thời gian gần đây. Nữ ca sĩ cho biết, ca từ bài hát rất đẹp, nói về cách con người nuôi dưỡng sự bình yên bên trong mình. Với cô, bài hát nhắc nhớ cảm giác sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống.

“true Concert 2026 - Tình Đất” quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như: danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng, Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…

Đêm diễn hướng tới sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc. Ở đó, mỗi nghệ sĩ vẫn giữ màu sắc riêng nhưng cùng hòa vào tinh thần chung.Là người thể hiện hai ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó”, nam ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ sự đồng điệu với tinh thần của “true Concert - Tình Đất” bởi trong âm nhạc của anh vốn luôn có những hình ảnh gắn với thiên nhiên tươi đẹp, ký ức và cảm xúc đời sống. Nam nhạc sĩ tài hoa bày tỏ ấn tượng với cách ê-kíp dàn dựng những hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương bát ngát ở chính miền đất xứ Nghệ quê hương anh, cây cỏ và thiên nhiên trên sân khấu bởi điều đó khiến anh có cảm giác thế giới trong bài hát được mang tới gần hơn với khán giả.

Nếu Marzuz mang đến không gian âm nhạc đương đại và nhiều chiều sâu với ca khúc “Nước sâu” thì Hà An Huy và Thùy Chi tạo dấu ấn bằng phần kết hợp giàu chất thơ qua bản mashup “Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về”. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đem lại cảm giác thú vị và mềm mại và vừa đủ trong tổng thể chung.

Sau chương trình, Quán quân “Vietnam Idol 2023” Hà An Huy chia sẻ, “true Concert - Tình Đất” để lại nhiều cảm xúc bởi chương trình không chỉ là một đêm nhạc mà còn tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên. Nam ca sĩ cho rằng trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều thay đổi, con người càng cần quan tâm hơn tới sức khỏe, môi trường và những giá trị mà thiên nhiên mang lại. Điều anh thích ở chương trình là cách những thông điệp về môi trường và sự kết nối với thiên nhiên được truyền tải nhẹ nhàng thông qua âm nhạc và cảm xúc.

Sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với “Tình cây và đất” trong concert mang tới một màu sắc giàu trải nghiệm và nhiều cảm xúc. Giữa nhiều giọng ca trẻ cùng tinh thần âm nhạc đương đại, giọng hát của nữ danh ca tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc. Sự xuất hiện ấy cũng khiến “true Concert Tình Đất” không chỉ là câu chuyện về tình yêu thiên nhiên mà còn gợi cảm giác về sự tiếp nối của ký ức, cảm xúc và những giá trị được truyền đi theo thời gian.

Đại tá - nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ cảm nhận về chương trình: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở ‘true Concert - Tình đất” là chương trình không cố tạo ra sự choáng ngợp mà chọn sự dịu dàng. Giữa thời đại sân khấu ngày càng ồn ào, "Tình Đất" đi theo một hướng rất khác, tiết chế, tinh tế và đặt thiên nhiên vào vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật. Tôi nghĩ đây không chỉ là một Concert âm nhạc mà còn là một thông điệp văn hóa, nhân văn về mối quan hệ giữa con người với đất đai, môi trường và những giá trị bền vững. Điều đáng quý là mọi yếu tố trong chương trình, từ âm nhạc, dàn dựng đến những chi tiết rất nhỏ như món quà cây xanh dành cho khách mời, đều tạo cảm giác chân thành. Đó là lý do "Tình Đất" để lại dư âm rất lâu sau khi khép lại”.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, “true Concert 2026 - Tình Đất” cũng hướng tới những giá trị cộng đồng thông qua thông điệp về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống. Chương trình giữ tinh thần nhẹ nhàng và gần gũi, từ chủ đề, âm nhạc cho tới những chi tiết nhỏ trong cách dàn dựng.

Hình ảnh mỗi khán giả ra về cùng một chậu cây Kim ngân nhỏ sau chương trình vì thế không chỉ là món quà lưu niệm mà còn giống như cách để cảm xúc của Concert tiếp tục được nối dài trong đời sống thường ngày. Với ê-kíp thực hiện, việc gìn giữ môi trường hay nuôi dưỡng sự sống có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cách mỗi người sống và quan tâm tới những điều xung quanh mình.

Trong bối cảnh con người ngày càng quen với nhịp sống nhanh và nhiều áp lực, “true Concert 2026 - Tình Đất” lựa chọn cách nhắc về thiên nhiên, ký ức và những giá trị bền bỉ của đời sống bằng tinh thần và những thông điệp mềm mại. Có lẽ cũng vì vậy mà điều còn lại sau Concert này không chỉ là âm nhạc mà còn là cảm giác bình yên và sự đồng cảm mà chương trình mang lại cho khán giả. Với sự đầu tư về nội dung, dàn dựng cùng định hướng nghệ thuật xuyên suốt, “true Concert 2026 - Tình Đất” không chỉ là một đêm diễn với hiệu ứng thị giác bất ngờ hay những khoảnh khắc bùng nổ mà đã trở thành một sợi dây gắn kết, giữ lại là cảm giác kết nối giữa con người với thiên nhiên, với ký ức và với những giá trị bền vững của đời sống hôm nay.