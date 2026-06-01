Dưới ánh trăng Hà Nội, Trung Quân và Bùi Trường Linh kể chuyện “Yêu người có ước mơ”

(Ngày Nay) - Tối 31/5, liveshow Yêu người có ước mơ của DeloDelo Show diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của hai nghệ sĩ Trung Quân và buitruonglinh (Bùi Trường Linh), mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc giữa lòng Thủ đô.

Khác với nhiều sân khấu ngoài trời được bao phủ bởi những màn hình LED cỡ lớn, chương trình tận dụng chính cảnh quan sẵn có của Bảo tàng Hà Nội. Phía sau sân khấu là những tòa nhà sáng đèn của thành phố về đêm, phía trên là vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời cuối tháng Năm. Không gian đô thị, cây xanh và ánh sáng tự nhiên hòa vào nhau, trở thành một phần của sân khấu âm nhạc.

Những khoảng xanh vốn có của địa điểm tổ chức cũng được giữ nguyên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Dù khu vực khán giả gần như kín chỗ, cách bố trí ghế ngồi vẫn đủ rộng để người xem theo dõi chương trình một cách thoải mái.

Trong gần ba giờ đồng hồ, Trung Quân và buitruonglinh lần lượt mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, xen kẽ các phần trò chuyện gần gũi cùng khán giả.

Lần đầu tham gia DeloDelo Show với vai trò khách mời, buitruonglinh không giấu được sự hào hứng. Nam ca sĩ cho biết anh rất vui khi có cơ hội xuất hiện trong chương trình và liên tục tương tác với người xem. Có lúc, anh hài hước hỏi khán giả muốn thưởng thức phần biểu diễn theo phong cách “sang trọng” hay muốn cùng hát theo. Câu trả lời gần như đồng thanh từ phía dưới sân khấu là lựa chọn thứ hai.

Nhiều ca khúc của buitruonglinh được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, nay được khán giả hòa giọng hát theo từ đầu đến cuối. Sự hưởng ứng ấy khiến nam ca sĩ nhiều lần bày tỏ niềm vui và sự xúc động.

Không chỉ các ca khúc của buitruonglinh, những bản ballad quen thuộc của Trung Quân cũng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Thay vì tạo ra khoảng cách giữa sân khấu và người xem, chương trình mang đến cảm giác như một buổi trò chuyện bằng âm nhạc, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ những câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ và những giấc mơ.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn song ca giữa Trung Quân và buitruonglinh. Trong đó, ca khúc Yêu người có ước mơ (sáng tác của buitruonglinh) – cũng là tên của chương trình – được hai nghệ sĩ thể hiện. Bên cạnh đó, màn trình diễn Thả vào mưa - một ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trung Quân - cũng nhận được nhiều sự chú ý. buitruonglinh chia sẻ anh đã yêu thích ca khúc này từ lâu và luôn mong muốn có dịp được hát cùng Trung Quân. Sự kết hợp giữa hai giọng hát mang màu sắc khác nhau nhưng vẫn tìm được sự hòa hợp tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Trong phần giao lưu, hai nghệ sĩ cũng hé lộ về dự án âm nhạc chung trong tương lai, khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự mong đợi.

Không có những đại cảnh sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng thị giác áp đảo, liveshow Yêu người có ước mơ lựa chọn cách tiếp cận giản dị hơn: để âm nhạc, câu chuyện và cảm xúc của nghệ sĩ dẫn dắt khán giả. Giữa thành phố lên đèn và dưới ánh trăng đầu hạ, đêm nhạc khép lại bằng những tiếng hát đồng thanh từ người xem – một hình ảnh phù hợp với tinh thần mà chương trình muốn gửi gắm ngay từ tên gọi của mình.

Một số hình ảnh được ghi lại tại sự kiện: