Dưới ánh trăng Hà Nội, Trung Quân và Bùi Trường Linh kể chuyện “Yêu người có ước mơ”

Quỳnh Hoa
(Ngày Nay) - Tối 31/5, liveshow Yêu người có ước mơ của DeloDelo Show diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của hai nghệ sĩ Trung Quân và buitruonglinh (Bùi Trường Linh), mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc giữa lòng Thủ đô.
Khác với nhiều sân khấu ngoài trời được bao phủ bởi những màn hình LED cỡ lớn, chương trình tận dụng chính cảnh quan sẵn có của Bảo tàng Hà Nội. Phía sau sân khấu là những tòa nhà sáng đèn của thành phố về đêm, phía trên là vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời cuối tháng Năm. Không gian đô thị, cây xanh và ánh sáng tự nhiên hòa vào nhau, trở thành một phần của sân khấu âm nhạc.

Những khoảng xanh vốn có của địa điểm tổ chức cũng được giữ nguyên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Dù khu vực khán giả gần như kín chỗ, cách bố trí ghế ngồi vẫn đủ rộng để người xem theo dõi chương trình một cách thoải mái.

Trong gần ba giờ đồng hồ, Trung Quân và buitruonglinh lần lượt mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, xen kẽ các phần trò chuyện gần gũi cùng khán giả.

Lần đầu tham gia DeloDelo Show với vai trò khách mời, buitruonglinh không giấu được sự hào hứng. Nam ca sĩ cho biết anh rất vui khi có cơ hội xuất hiện trong chương trình và liên tục tương tác với người xem. Có lúc, anh hài hước hỏi khán giả muốn thưởng thức phần biểu diễn theo phong cách “sang trọng” hay muốn cùng hát theo. Câu trả lời gần như đồng thanh từ phía dưới sân khấu là lựa chọn thứ hai.

Nhiều ca khúc của buitruonglinh được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, nay được khán giả hòa giọng hát theo từ đầu đến cuối. Sự hưởng ứng ấy khiến nam ca sĩ nhiều lần bày tỏ niềm vui và sự xúc động.

Không chỉ các ca khúc của buitruonglinh, những bản ballad quen thuộc của Trung Quân cũng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Thay vì tạo ra khoảng cách giữa sân khấu và người xem, chương trình mang đến cảm giác như một buổi trò chuyện bằng âm nhạc, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ những câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ và những giấc mơ.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn song ca giữa Trung Quân và buitruonglinh. Trong đó, ca khúc Yêu người có ước mơ (sáng tác của buitruonglinh) – cũng là tên của chương trình – được hai nghệ sĩ thể hiện. Bên cạnh đó, màn trình diễn Thả vào mưa - một ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trung Quân - cũng nhận được nhiều sự chú ý. buitruonglinh chia sẻ anh đã yêu thích ca khúc này từ lâu và luôn mong muốn có dịp được hát cùng Trung Quân. Sự kết hợp giữa hai giọng hát mang màu sắc khác nhau nhưng vẫn tìm được sự hòa hợp tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Trong phần giao lưu, hai nghệ sĩ cũng hé lộ về dự án âm nhạc chung trong tương lai, khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự mong đợi.

Không có những đại cảnh sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng thị giác áp đảo, liveshow Yêu người có ước mơ lựa chọn cách tiếp cận giản dị hơn: để âm nhạc, câu chuyện và cảm xúc của nghệ sĩ dẫn dắt khán giả. Giữa thành phố lên đèn và dưới ánh trăng đầu hạ, đêm nhạc khép lại bằng những tiếng hát đồng thanh từ người xem – một hình ảnh phù hợp với tinh thần mà chương trình muốn gửi gắm ngay từ tên gọi của mình.

Một số hình ảnh được ghi lại tại sự kiện:

Quỳnh Hoa
Yêu người có ước mơ DeloDeloShow buitruonglinh Trung Quân

Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.
Hoa hậu Vanessa Pulgarín, cùng Á hậu 1 Faith Maria Porter và Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang. Ảnh: MGI/Facebook
Hương Giang xuất sắc đoạt ngôi Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026
(Ngày Nay) - Vượt qua nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang đoạt ngôi Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand.