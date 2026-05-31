Âm nhạc từ FORESTIVAL 2026 tiếp tục làm bừng sáng miền di sản Ninh Bình

(Ngày Nay) - Đêm nhạc FORESTIVAL 2026 đã khép lại trọn vẹn tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), để lại những dư âm rực rỡ nhờ sự giao thoa tuyệt đẹp giữa chiều sâu văn hóa di sản và sự đồng điệu của hàng vạn khán giả. Sự góp mặt của một dàn line-up đa sắc màu, từ những cái tên bảo chứng cảm xúc như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, VCT, đến dòng năng lượng tươi trẻ, bứt phá của HIEUTHUHAI, GREY D, Phùng Khánh Linh đã thực sự biến đêm diễn trở thành một sự kiện âm nhạc thăng hoa.

Tối ngày 30/05/2026, tại không gian của Quảng trường Bình Minh, Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 với chủ đề “Chiến Binh Bình Minh” đã chính thức diễn ra. Dưới ý tưởng sáng tạo của đạo diễn Cao Trung Hiếu và ekip Viet Vision, không gian sân khấu được thiết kế hài hòa, lấy cảm hứng từ những phát kiến khảo cổ về đời sống của con người tiền sử tại vùng đất cố đô Tràng An - Bái Đính từ hàng vạn năm trước.

Phần âm nhạc của FORESTIVAL 2026 năm nay được chăm chút kỹ lưỡng bởi Giám đốc Âm nhạc Long Nguyễn. Các bản phối được làm mới một cách cẩn trọng để vừa giữ được nét quen thuộc của các bản hit, vừa mở ra không gian tương tác chân thành nhất giữa nghệ sĩ và người nghe.

Chương trình mở màn bằng set diễn khuấy động không khí của DJ 2PILLZ và tiếp nối với tiết mục "MƯỜNG - HIỆN ĐẠI" do Long Nguyễn phối khí. Bằng cách lồng ghép những âm hưởng truyền thống của đồng bào dân tộc Mường vào chất liệu điện tử đương đại, ban tổ chức mong muốn mang lại một góc nhìn mới mẻ nhưng đầy trân trọng đối với di sản địa phương, tạo nên lời chào ấm áp gửi tới những người yêu mến Ninh Bình.

Quay trở lại FORESTIVAL, Đen mang đến một khoảng không gian đầy hoài niệm và gần gũi đúng như tính cách giản dị vốn có của anh. Khán giả tại Quảng trường Bình Minh đã có một bất ngờ lớn khi nam ca sĩ lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới mang tên Mùa hè 26 - một món quà âm nhạc tinh thần gửi gắm những suy tư nhẹ nhàng về thời gian. Ngay sau đó, sự đồng điệu giữa hàng vạn con người được nối dài qua những giai điệu mộc mạc của Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm và Mang tiền về cho mẹ.

Tiếp nối chương trình, nhóm MAYDAYs mang lại bầu không khí trong lành, tự do của thiên nhiên với loạt ca khúc Biết đâu, Cho em, Ở trong khu rừng, Hẹn lần sau và Phép màu. Ngay sau những thanh âm mộc mạc ấy, không gian của Quảng trường Bình Minh chuyển mình đầy năng động với sự xuất hiện của LEZII cùng dàn vũ công cho Chẳng sai đâu mà, Alone Momei, Điện cao thế và Dập dìu trong mưa. Tất cả đã khuấy động khán đài, mang lại một làn gió âm nhạc điện tử trẻ trung và lôi cuốn.

Mạch tự sự được tiếp diễn khi GREY D đưa đêm nhạc thành một không gian đầy chất thơ để gửi gắm tâm tư qua ba bài hát mới nằm trong album vừa ra mắt: Hóa ra, Mới hôm qua và Đôi mắt kẻ tình si. Chất giọng ấm áp, nam tính và đầy lôi cuốn của GREY D như một lời thủ thỉ, dẫn dắt người nghe qua những cung bậc nhẹ nhàng của tình yêu tuổi trẻ, trước khi khép lại trọn vẹn bằng bài hát quen thuộc Có hẹn với thanh xuân.

Ngay sau GREY D, 7 chàng trai của nhóm UPRIZE tiếp tục làm phong phú thêm màu sắc cho đêm nhạc khi mang đến nguồn năng lượng phóng khoáng qua loạt ca khúc Gương vỡ làm lành, Exposure và Temple. Đặc biệt, nhóm đã dành tặng khán giả bản live ca khúc mới toanh mang tên Chính là cảm giác này, tạo nên một điểm nhấn sáng tạo đầy mới mẻ và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

Càng về sau, không gian âm nhạc càng thêm thăng hoa với những màn kết hợp đầy ngẫu hứng. Sau khoảng lặng cảm xúc cùng phiên bản acoustic của OK - Sao cũng được, Binz đã mang đến một bất ngờ lớn khi lần đầu tiên hòa giọng cùng Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I Love You.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Bùi Công Nam làm chủ sân khấu bằng lối kể chuyện âm nhạc thông minh. Những câu chuyện đời thường được anh truyền tải qua giai điệu vừa tươi sáng vừa sâu lắng của Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này. Sự mộc mạc, chân thành trong cách giao lưu của nam ca sĩ - nhạc sĩ đã xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách với hàng vạn khán giả.Không gian âm nhạc tiếp tục được làm giàu bởi nét cá tính đặc biệt của hai giọng ca thực lực Phùng Khánh Linh và VCT (Vũ Cát Tường). Phùng Khánh Linh mang đến một làn gió mùa hè tươi mát và tràn đầy năng lượng qua Căn gác mùa hè và Giả vờ. Cách xử lý ca khúc khéo léo với bản phối mới dành cho Ước anh tan nát con tim, Quý cô say xỉn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi tạo ra một không gian âm nhạc mới mẻ, hiện đại và làm cho hàng chục ngàn khán giả chỉ muốn đứng lên nhún nhảy cùng những giai điệu này.

Trong khi đó, VCT lại chọn cách kết nối bằng chiều sâu nội tâm thông qua loạt bản hit Từng là, Vết mưa, Don’t you go, Chỉ cần có nhau,... Những nốt cao tự nhiên, giàu cảm xúc của VCT hòa cùng tiếng đồng ca của hàng vạn khán giả dưới trời đêm đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp và lắng đọng nhất chương trình. Cũng trong không gian này, VCT lần đầu tiên trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới trước hàng vạn khán giả của FORESTIVAL. Dù thậm chí còn chưa có tên nhưng qua giọng hát tình cảm, nhạc phẩm mới này đã hoàn toàn chinh phục tất cả khán giả tại Quảng trường Bình Minh, để lại một dư âm đẹp đẽ và sự mong chờ mãnh liệt cho những dự án âm nhạc tiếp theo của VCT.

Một trong những điểm nhấn tạo nên làn sóng cuồng nhiệt nhất đêm nhạc chính là sự xuất hiện của Anh Trai HIEUTHUHAI. Anh đã dành tặng người hâm mộ một món quà đặc biệt khi trình diễn live liên tiếp bốn ca khúc từ album mới "MẮT NHẮM MẮT MỞ" gồm: Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói và Anh nên đi khỏi đây. Năng lượng của HIEUTHUHAI đã kéo khán giả hòa vào từng nhịp đập của bài hát, gửi vào không gian Ninh Bình sự tươi trẻ, sôi động của âm nhạc thế hệ mới.

Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn chính là mảnh ghép cuối cùng, giữ vai trò khép lại đêm diễn một cách trọn vẹn. Bắt đầu từ những giai điệu của Hoa hồng, anh tiếp tục dẫn dắt hàng vạn khán giả trôi theo dòng kỷ niệm cùng Tuyết rơi mùa hè, rồi bất ngờ thắp sáng toàn bộ không gian bằng năng lượng sôi động từ Địa đàng. Khán giả tại Quảng trường Bình Minh đã có cơ hội thưởng thức màn kết hợp đặc biệt khi khách mời Trần Duy Khang (Chillies) bất ngờ xuất hiện, cùng đàn anh hòa giọng qua liên khúc kết hợp Cảm ơn và xin lỗi - Mascara - Từ đống tro tàn. Bài hát khép lại chương trình là màn đồng ca của Hà Anh Tuấn cùng Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D trong liên khúc Có hẹn với thanh xuân - Có ai thương em như anh - Phép màu - Tháng tư là lời nói dối của em, mang đến sự gắn kết chân thành giữa những người làm nghệ thuật và công chúng dưới trời đêm cố đô.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, FORESTIVAL 2026 nỗ lực giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường thông qua các giải pháp vận hành thực tế tại Quảng trường Bình Minh như quản lý rác thải nghiêm ngặt, khuyến khích giao thông xanh và sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm. Đặc biệt, điểm nhấn ý nghĩa tại khu vực sự kiện chính là sự xuất hiện của xe Trung tâm Thiên nhiên Lưu động do tổ chức Save Vietnam's Wildlife vận hành. Không gian trải nghiệm lưu động độc đáo này mang đến cho khán giả cơ hội tương tác trực tiếp, tìm hiểu về hệ sinh thái và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là loài Voọc mông trắng quý hiếm của Ninh Bình.

Ban tổ chức mong rằng sự đồng cảm và ủng hộ của khán giả dành cho đêm nhạc sẽ là nguồn động lực quý giá để chúng ta cùng nhau gìn giữ các giá trị văn hóa, môi trường một cách bền bỉ nhất.

FORESTIVAL 2026 khép lại trọn vẹn tại Ninh Bình với một hành trình âm nhạc gắn kết mọi thế hệ khán giả. Sự kiện đã định hình một tiêu chuẩn mới cho mô hình lễ hội bền vững, nơi những sáng tạo nghệ thuật đương đại song hành nhịp nhàng cùng ý thức bảo tồn di sản.

Ảnh: Minh Thư / BTC