Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục hoàn thiện bức tranh nghệ sĩ đa sắc với JSOL, HURRYKNG, CONGB và Vương Bình

(Ngày Nay) - Sau những dấu ấn tại Anh Trai “Say Hi”, JSOL, HURRYKNG, CONGB và Vương Bình tiếp tục ghi nhận nhiều bước tiến đáng chú ý trong âm nhạc, sân khấu và sức ảnh hưởng với khán giả trẻ. Sự góp mặt của 4 nghệ sĩ hứa hẹn mang đến thêm nhiều màu sắc mới cho hành trình sắp tới của Tinh Hà “Say Hi”.

Với 12 Anh Trai đã được công bố, Tinh Hà ”Say Hi” tiếp tục mở rộng quy mô đội hình với những gương mặt quen thuộc bước ra từ chương trình Anh Trai “Say Hi”: JSOL, HURRYKNG, CONGB, Vương Bình.

Anh Trai JSOL

Tỏa sáng từ những dấu ấn tại Anh Trai “Say Hi” 2024, JSOL có màn bứt tốc đáng chú ý trong năm 2025 với loạt dự án âm nhạc nổi bật, giải thưởng cùng hoạt động thương hiệu phủ sóng rộng rãi. Sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Giá Như Em Nhìn Lại, Hết Yêu Thật Sao, Sài Gòn Hôm Nay Mưa, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định định hướng nghệ thuật qua mini album OE OE - dự án đánh dấu bước trưởng thành rõ nét sau nhiều năm hoạt động.

Ca khúc Dán Mắt nhanh chóng ghi nhận phản hồi tích cực khi đạt No.1 iTunes Việt Nam, No.2 Zing MP3 Realtime và liên tục góp mặt trong Top Social Trend nhiều tuần liền. Bên cạnh thành tích trên nền tảng nhạc số, JSOL còn duy trì độ phủ tại các sân khấu lớn, mini concert cùng sự đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ SONIC.

Năm 2025 cũng chứng kiến bước tiến đáng chú ý khi JSOL được vinh danh tại Đẹp Awards với hạng mục Nghệ sĩ bứt phá, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn trong các chiến dịch lớn. Góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, nam nghệ sĩ được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cùng những màn trình diễn giàu cảm xúc.

Anh Trai HURRYKNG

Sau Anh Trai “Say Hi” 2024, HURRYKNG tiếp tục duy trì độ hiện diện nổi bật trong năm 2025 khi mở rộng hoạt động từ âm nhạc, thời trang đến các sân khấu quy mô lớn. Không theo đuổi những cú hit ngắn hạn, anh từng bước xây dựng bản sắc riêng bằng màu nhạc hiện đại và phong cách ngày càng rõ nét.

Với các sản phẩm như WALK, Kim Phút Kim Giờ, Mamma Mia, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng…, HURRYKNG ghi nhận nhiều thành tích tích cực trên các nền tảng nghe nhìn; riêng WALK và Kim Phút Kim Giờ đều vượt mốc 100 triệu lượt xem. Song song với âm nhạc, nam nghệ sĩ cũng ghi dấu trong lĩnh vực thời trang khi xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế và đồng hành cùng các thương hiệu lớn.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển biến rõ rệt về hình ảnh khi HURRYKNG trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch lifestyle và fashion, đồng thời gia tăng sức ảnh hưởng với phong cách cá tính, thời thượng. Tại Tinh Hà “Say Hi”, anh được mong đợi sẽ mang đến nguồn năng lượng bùng nổ cùng màu sắc âm nhạc đậm cá tính.

Anh Trai CONGB

Sau dấu ấn tại Anh Trai “Say Hi” 2025 với giải thưởng The Best Performer, CONGB nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của Vpop nhờ năng lượng sân khấu mạnh mẽ, giọng hát nội lực và khả năng trình diễn nổi bật. Trước đó, nam nghệ sĩ từng được khán giả trong và ngoài nước biết đến qua chương trình sống còn Boys Planet tại Hàn Quốc.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng của CONGB với EP đầu tay CONGBDAY gồm 5 ca khúc mang đậm bản sắc cá nhân. Các sản phẩm như Nhớ Em 8 Lần, Em Đợi Anh Lâu Chưa?, Ngôi Sao Hy Vọng, Bài Hát Này Dành Riêng Cho Mình Em… nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. EP đạt hơn 10.000 bản vật lý chỉ sau 5 ngày mở bán, trong khi fanmeeting đầu tiên tại TP.HCM sold out 1.200 vé sau 10 phút - cho thấy mức độ kết nối mạnh mẽ giữa CONGB và cộng đồng UNICONG.

Bên cạnh âm nhạc, anh chàng cũng liên tục xuất hiện tại nhiều giải thưởng lớn như Rising Star (WeYoung), Rising Artist (WeChoice Awards), Nghệ sĩ mới nổi bật (Cống Hiến) và New Wave (Đẹp Awards), qua đó khẳng định vị thế trong nhóm gương mặt trẻ tăng trưởng nổi bật của năm. Hình ảnh tích cực cùng sức hút với khán giả Gen Z cũng giúp CONGB trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn đồng hành.

Anh Trai Vương Bình

Nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả qua Anh Trai “Say Hi” 2025, Vương Bình nhanh chóng gây chú ý với ngoại hình sáng, tính cách gần gũi cùng hình ảnh trẻ trung, thân thiện. Song song đó, nam ca sĩ từng bước mở rộng dấu ấn cá nhân bằng màu nhạc nhẹ nhàng, tích cực và cảm xúc.

Các sản phẩm như Thành Phố Phía Đông, Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly, Thanh Tân… giúp Vương Bình duy trì sự quan tâm trên các nền tảng số. Trong đó, Thanh Tân tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ dịp Tết 2026 nhờ màu sắc âm nhạc mang dấu ấn riêng.

Album debut solo Anh Bờ Vai được xem là bước đi đáng chú ý trong hành trình làm mới hình ảnh âm nhạc của Vương Bình sau một năm hoạt động sôi nổi. Dự án ghi nhận hơn 22 triệu lượt stream trên các nền tảng nghe nhạc, đồng thời góp mặt trong nhóm album bán chạy nổi bật của năm 2025. Việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ Việt cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong tư duy sản xuất và định hướng nghệ thuật của nam ca sĩ.

Ngoài âm nhạc, Vương Bình tiếp tục duy trì sự gắn kết với cộng đồng người hâm mộ thông qua fanmeeting Binhjama Party tại TP.HCM và Hà Nội nhận được sự hưởng ứng tích cực. Góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những sân khấu chạm đến trái tim cùng nguồn năng lượng trẻ trung, gần gũi.