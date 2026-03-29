Rapper Nxmad: “Âm nhạc là hành trình trải nghiệm đa dạng các góc nhìn”

(Ngày Nay) - Âm nhạc có thể là không gian để các nghệ sĩ thể hiện cá tính bản thân, đồng thời là nơi khán giả kết nối với những cảm xúc được truyền tải qua các tác phẩm. Với rapper Nxmad, âm nhạc còn là hành trình "đổi vai" liên tục giữa các đời sống khác nhau của người nghe và nghệ sĩ.

Kẻ lang thang trên con đường âm nhạc

Tiếp xúc sớm với văn hoá hip-hop, ảnh hưởng từ những rapper tượng đài như Tupac hay Eminem, Nxmad đã nảy sinh tình yêu với âm nhạc đường phố khi còn rất trẻ. Không được theo học bài bản, chàng trai sinh năm 2002 phải tự mình tìm tòi những kiến thức và trau dồi kỹ năng để trở thành một nghệ sĩ. “Mình không có nhiều mối quan hệ cũng như tiếp xúc với cộng đồng hip-hop để có thể học hỏi từ họ”, Nxmad chia sẻ.

Tuy không có sự kết nối với cộng đồng rap, Nxmad lại có cho mình những người bạn yêu thích âm nhạc và thường xuyên tìm hiểu, chia sẻ những kiến thức về âm nhạc. Khi có những sáng tác mới, nhóm bạn đó là nguồn kiểm nghiệm chất lượng quý giá cho từng sản phẩm, từ đó chàng rapper trẻ có thể nhận ra những thiếu sót và thay đổi, nâng cao trình độ bản thân.

Nghệ danh “Nxmad” hay “Nomad” được lấy cảm hứng từ một bộ phim đấm bốc, với ý nghĩa kẻ lang thang tự tại, dù có bị đánh gục những vẫn trở lại theo đuổi đam mê. Tương đồng với cái tên, âm nhạc của Nxmad cũng là hành trình “lang thang” giữa các màu sắc khác nhau với đủ thể loại từ trap, R&B cho đến disco. “Mình không đóng đinh bản thân vào một thể loại nhất định, thứ mình muốn giữ xuyên suốt trong các ca khúc là sự nhất quán về nội dung và câu chuyện của bản thân”.

Sắp tới, chàng rapper 24 tuổi sẽ không còn giữ nghệ danh Nxmad, tuy nhiên anh vẫn kiên định với màu âm nhạc đa dạng và đầy tính thử nghiệm của bản thân. “Mình muốn xây dựng những những hình ảnh mới nhưng không làm mất đi những giá trị cũ; những ca khúc sắp tới sẽ toàn diện hơn về mặt kỹ thuật, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả tuy nhiên vẫn mang màu sắc cố định của bản thân”.

Âm nhạc là tổng hợp các góc nhìn khác nhau

Âm nhạc đối với Nxmad là một phần tâm hồn, là phòng trưng bày những ký ức, những cuộc đời mà nam rapper trải nghiệm hay quan sát được. Những hình ảnh trong căn phòng đó rất đa dạng, như một chàng thanh niên ngông nghênh mặc đời trong “Tiệc tăng 3” hay những cảm xúc u sầu trong tình yêu ở ca khúc “thap trap tu do”. “Mỗi con người đều có cuộc đời, trải nghiệm khác nhau, những thứ mà chỉ họ có thể nhìn ra được; mong muốn lớn nhất của mình là đào sâu và hiểu thêm về từng cá nhân”.

Hình mẫu nghệ sĩ Nxmad hướng đến là người có thể hiểu được nhiều góc độ đời sống, khai thác được “thế giới quan” của con người. “Mình muốn đặt vào trong hoàn cảnh của người khác, và viết nên những câu chuyện đó từ góc nhìn của bản thân. Mình là một người đơn giản, không có quá nhiều cá tính để có thể khai thác, nhưng bằng cách nhập vai mình có thể truyền tải quan điểm, góc nhìn của bản thân đến khán giả”.

Không chỉ quan sát dưới góc nhìn người biểu diễn, Nxmad cũng dự định học thêm các kỹ thuật mixing/mastering, trở thành một kỹ sư âm thanh để có cái nhìn toàn diện hơn về âm nhạc. "Mình muốn trở thành một nghệ sĩ như Gesaffelstein (kỹ sư âm thanh đoạt giải Grammy 2026), vừa có thể là người đứng trước ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có thể là người đứng sau thầm lặng tạo nên thành công cho một tác phẩm".

Thông qua âm nhạc, Nxmad muốn được cả thế giới quan sát và ngược lại muốn quan sát cả thế giới. Hành trình âm nhạc của cậu là việc khám phá và kết bạn với những mảnh ký ức quý giá nhất trong từng tâm hồn, biến chúng thành chất liệu trong các ca khúc. Mỗi mảnh ghép đối với Nxmad là dấu mốc cho sự trưởng thành trong âm nhạc và nỗ lực thay đổi bản thân không ngừng.

“Hãy mở rộng tâm hồn ra để kết nối với mọi người, nuôi dưỡng tâm hồn bản thân. Một nghệ sĩ nếu không mở lòng hơn, đón nhận nhiều thứ hơn thì sẽ không thể cảm nhận được nhiều góc độ trong cuộc sống. Song hành với sự bay bổng và cá tính riêng biệt, người nghệ sĩ cũng cần có sự trưởng thành trong âm nhạc”, Nxmad đưa ra lời khuyên cho những bạn trẻ muốn theo đuổi âm nhạc.

Kết thúc buổi phỏng vấn, nam rapper có lời nhắn gửi tới bạn đọc của Tạp chí Ngày Nay: “Nếu như các độc giả thấy thích thú với những chia sẻ vừa rồi, xin hãy theo dõi và ủng hộ mình. Hi vọng những sản phẩm sắp tới sẽ mang đến những trải nghiệm mới hơn, nhận được sự yêu quý từ khán giả”.

