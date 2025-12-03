Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc

Ngọc Phạm In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 3/12, lễ khai mạc Cuộc thi sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 - Vùng trời quê hương đã chính thức diễn ra.
28 đội thi xuất sắc từ các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc cùng tham gia tranh tài.
28 đội thi xuất sắc từ các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc cùng tham gia tranh tài.

Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi đầu cho vòng thi đấu toàn quốc quy mô lớn, quy tụ 28 đội tuyển sinh viên xuất sắc từ các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc.

Với Chủ đề “Vùng trời quê hương”, Chương trình không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam.

Lễ Khai mạc có sự góp mặt của đại diện các Viện nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không - công nghệ, các trường Đại học, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 500 sinh viên, cổ động viên và người yêu thích thiết bị UAV.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (ISUT), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng UAV; đồng thời tìm kiếm những giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ và cứu nạn...

Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc ảnh 1

"Sân chơi" nhằm tìm kiếm những giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ, cứu nạn… phù hợp định hướng Công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký dự thi, sau 2 vòng sơ loại hồ sơ và thẩm định kỹ thuật, Ban tổ chức đã lựa chọn 28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.

Theo đó, 28 đội thi đã vượt qua hai vòng đánh giá khắt khe từ thẩm định hồ sơ đến thẩm định kỹ thuật để bước vào vòng loại. Theo Ban Giám khảo, các thí sinh đã thể hiện được năng lực thiết kế - chế tạo, sự sáng tạo trong ứng dụng UAV, cùng tinh thần nghiên cứu khoa học và kỹ năng làm việc nhóm nổi bật. Danh sách này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn, mà còn thể hiện sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi tới cộng đồng sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ trên toàn quốc.

Các đội sẽ được chia thành 7 bảng, thi đấu đối kháng theo lượt trong 3 ngày (từ ngày 3 tới 5/12). Theo đó, 7 đội Nhất bảng và 1 đội Nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ bước vào các vòng Tứ kết - Bán kết - Chung kết, diễn ra ngày 6 và 7/12 để xác định đội Vô địch.

Thông qua UAV CUP PV GAS 2025, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng cầu nối bền vững giữa giới học thuật - doanh nghiệp - cộng đồng khoa học, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, triển khai thực tế và phát triển thành các sản phẩm công nghệ có giá trị.

Ngọc Phạm
UAV Sinh viên Thiết bị bay không người lái

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia là một chủ trương lớn
(Ngày Nay) - Chiều 3/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Không tự ý dùng thuốc Tamiflu khi mắc cúm
Không tự ý dùng thuốc Tamiflu khi mắc cúm
(Ngày Nay) - Dịch cúm A gia tăng, nhiều người quan tâm đến thuốc Tamiflu, coi đây là loại thuốc “tránh biến chứng nặng" của bệnh cúm; tuy nhiên bác sĩ cảnh báo không phải ai cũng cần dùng loại thuốc này.
Ảnh chụp hiển vi các tế bào dạng amip đơn bào. Ảnh: sciencealert.com.
Phát hiện loài sinh vật mới sống sót ở nhiệt độ cao kỷ lục
(Ngày Nay) - Theo Nature, các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài amip đơn bào có khả năng sinh sôi mạnh mẽ ở mức nhiệt độ 63°C – mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp khác từng được biết đến (những sinh vật có tế bào chứa nhân và cấu trúc nội bào).
Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam
Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam
(Ngày Nay) - Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ
(Ngày Nay) - Công tác tổ chức và hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành tại một số Quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề, phát sinh sai phạm về đạo đức nghề nghiệp, có biểu hiện phục vụ lợi ích của một nhóm thành viên góp vốn lớn, trong đó biểu hiện rõ nhất là thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và những người có liên quan.