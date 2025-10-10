ROX Group 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng APEA

Đây là năm thứ 5 liên tiếp ROX Group được vinh danh tại APEA, và năm thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng, khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của doanh nghiệp Việt trong khu vực.

Từ bản lĩnh nội lực đến thương hiệu truyền cảm hứng

Giải thưởng APEA (Asia Pacific Enterprise Awards) 2025 là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc với thành tựu nổi bật trong quản trị, phát triển kinh doanh và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Chủ đề năm nay “Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai” nhấn mạnh việc tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong, sẵn sàng cho tương lai bằng năng lực đổi mới, sáng tạo và khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

ROX Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, năng lượng,…Những năm qua, ROX Group liên tục cải tiến các mô hình quản trị, đầu tư vào chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Về mô hình quản trị, tập đoàn đề cao yếu tố con người thông qua chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cơ chế lương thưởng công bằng, minh bạch, đầu tư cho đào tạo, luân chuyển và phát triển năng lực nhân sự.

Tập đoàn cũng dành sự đầu tư lớn cho chuyển đổi số, từ đó giúp cải thiện trải nghiệm người lao động, nâng cao hiệu quả công việc.Nhờ thế, với đội ngũ nhân sự tối ưu, ROX quản lý và phát triển hàng trăm dự án bất động sản, trong đó có nhiều dự án có sự hợp tác của các đối tác quốc tế hàng đầu như The Legend Danang; KCN Gia Lộc, chuỗi khách sạn thuận ích…

Trong xu hướng đề cao giảm phát thải, ROX tiên phong phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời. Các nhà máy này không chỉ giúp tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế của địa phương mà còn là điểm tựa cho một tương lai an toàn năng lượng, thúc đẩy năng lượng xanh của Việt Nam.

Những thành quả của ROX chính là trải nghiệm tốt hơn về môi trường làm việc của người lao động; là các sản phẩm, dịch vụ vượt trội, đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng. Người lao động, khách hàng chính là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.

Giải thưởng danh giá, hành trình bền bỉ

APEA (Asia Pacific Enterprise Awards) là giải thưởng quốc tế thường niên do Enterprise Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật về tăng trưởng, đổi mới, bền vững và trách nhiệm xã hội.

Việc 5 năm liên tiếp được xướng tên tại APEA cho thấy ROX Group không chỉ là doanh nghiệp có năng lực vận hành vượt trội, mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng về tinh thần doanh nhân Việt Nam hiện đại dám nghĩ, dám làm, và bền bỉ theo đuổi giá trị tích cực.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Xuân Quảng, Tổng Giám đốc ROX Group chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của tập thể ROX trong hành trình ‘sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống’. Hơn cả thành công kinh doanh, ROX Group còn muốn kiến tạo những giá trị đẹp - chất - sang. Giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” chính là động lực để ROX tiếp tục kể những câu chuyện thương hiệu mang đậm tinh thần nhân văn, đổi mới và hội nhập.”

Những thành quả của ROX phần nào phản ánh bức tranh của một Việt Nam đang trên đà phát triển: những đô thị văn minh, những khu công nghiệp xanh, những nhà máy năng lượng tái tạo, những khách sạn thông minh…

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu Việt có vị thế quốc tế, ROX Group tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo các giá trị bền vững cho xã hội.