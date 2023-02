Sa sút trí tuệ là gánh nặng bệnh tật hàng đầu cho những người lớn tuổi ở Australia

Báo cáo của AIHW chỉ ra rằng sa sút trí tuệ là nguyên nhân khiến thời gian sống khỏe mạnh trong năm 2022 của tất cả những người từ 65 tuổi trở lên giảm đi tổng cộng 230.000 năm, tăng 61% so với năm 2021. Đây là lần đầu tiên sa sút trí tuệ - thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng suy giảm dần các chức năng của não - vượt qua bệnh mạch vành trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những gánh nặng bệnh tật. Số liệu này dựa trên việc cộng số năm khỏe mạnh mất đi do bệnh tật và số năm mất đi do chết sớm.

Người phát ngôn của AIHW Melanie Dunford cho biết sa sút trí tuệ là nguyên nhân làm tăng gánh nặng bệnh tật ở Australia, chủ yếu là do dân số đang già hóa, nhưng cũng do sự sụt giảm tác động của của các nhân tố hàng đầu khác ví dụ như bệnh mạch vành.

Theo báo cáo, trong năm 2022, chứng sa sút trí tuệ chiếm khoảng 4,4% gánh nặng bệnh tật tại Australia, bao gồm cả ảnh hưởng của việc sống chung với bệnh và chết sớm, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến số ca tử vong cao thứ hai tại Australia vào năm 2020, chiếm 9,6% tổng số ca tử vong. Số người Australia sống chung với chứng sa sút trí tuệ trong năm 2022 tăng 4% so với năm 2021 lên 401.300 người. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 849.300 người vào năm 2058 nếu như không có những tiến triển trong nghiên cứu.

Bệnh Alzheimer là dạng phổ biến nhất của sa sút trí tuệ, chiếm 60% trong tổng số các trường hợp.