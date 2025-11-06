SABECO đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão lũ cho người dân tại Nghệ An và Hà Tĩnh

(Ngày Nay) - Tại điểm dừng chân thứ 8 của chuỗi “Hành Trình Di Sản”, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hoạt động này nằm trong kế hoạch của SABECO nhằm chung tay hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia thông qua chiến dịch kỷ niệm 150 năm di sản.

Lễ trao tặng được tổ chức tại Nghệ An vào ngày 31/10, và tại Hà Tĩnh vào ngày 1/11, với tổng giá trị hỗ trợ 1 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu đồng cho mỗi tỉnh. Đây là khoản hỗ trợ được trích từ 3 tỷ đồng do SABECO công bố vào ngày 16/10, và được trao bảng biểu trưng tại văn phòng UB TW MTTQVN vào ngày 24/10 vừa qua. Khoản hỗ trợ này sẽ được SABECO chuyển trực tiếp vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ của MTTQ tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo sự thống nhất của UB TW MTTQVN, nhằm khắc phục thiệt hại sau bão, hỗ trợ sửa chữa hạ tầng thiết yếu, tái thiết nhà ở và giúp người dân địa phương ổn định đời sống sau bão.

Ông Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi trao tặng: “Chúng tôi đánh giá cao các hoạt động mà SABECO đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ngân sách cho tỉnh, còn có các chương trình cộng đồng ý nghĩa thông qua MTTQVN tỉnh Nghệ An. Thay mặt cho người dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của SABECO và cam kết trực tiếp trao sự hỗ trợ này một cách nhanh chóng đến với các gia đình bị thiệt hại. Chúng tôi hy vọng SABECO sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho đồng bào không chỉ riêng ở tỉnh Nghệ An mà còn trên khắp cả nước.”

Ông Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: " Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trong đó có Hà Tĩnh đã chịu thiệt hại nặng nề do bão. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của SABECO trong việc hỗ trợ khắc phục sau bão lũ cho bà con. Chúng tôi rất trân trọng khi SABECO luôn đồng hành không chỉ trong việc phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào ngân sách của tỉnh và tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn luôn quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ cho đời sống của người dân."

Bên cạnh hỗ trợ tài chính cho cộng đồng địa phương, ban lãnh đạo SABECO cũng đã đến thăm các nhà máy, đơn vị đối tác tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời gặp gỡ, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, qua đó khẳng định cam kết của công ty trong việc đồng hành và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ: “Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa đặc biệt đối với SABECO, bởi Nghệ An và Hà Tĩnh không chỉ là hai trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt bão lũ vừa qua, mà còn là nơi gắn bó với nhiều cán bộ, nhân viên, đối tác và các đơn vị thành viên lâu năm của chúng tôi. Các nhà máy và công ty tại hai tỉnh này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của SABECO tại khu vực miền Trung, và chúng tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc sẻ chia và đồng hành cùng người dân địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Thông qua khoản đóng góp này, chúng tôi mong muốn mang đến sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội của SABECO trong việc sát cánh cùng đội ngũ nhân viên và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động. SABECO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển, không chỉ bằng việc xây dựng doanh nghiệp bền vững, mà còn bằng những đóng góp tích cực nhằm nâng cao đời sống và mang lại sự thịnh vượng cho người dân.”

Khoản đóng góp này là một phần trong kế hoạch hợp tác của SABECO cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng trên cả nước. Đây cũng là hoạt động thể hiện đúng tinh thần của chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” của SABECO, nhằm tôn vinh sự kiên cường, đoàn kết và sẻ chia của người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuỗi “Hành Trình Di Sản” với hình ảnh xe buýt hai tầng màu đỏ đặc trưng trong chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” tiếp tục lan tỏa tinh thần kết nối và sẻ chia tại Nghệ An thông qua các hoạt động gắn kết cộng đồng. Nổi bật trong đó là hoạt động “Bức Tường Gắn Kết”, nơi người dân có thể gửi gắm tình cảm và lời động viên đến địa phương, lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên và người dân đang nỗ lực phục hồi cuộc sống sau bão lũ. Người tham gia cũng được khuyến khích chia sẻ hình ảnh và thông điệp trên mạng xã hội kèm hashtag “Cùng Việt Nam Kiên Cường”, nhằm lan tỏa tinh thần đồng cảm và đoàn kết trên khắp cả nước. Mỗi lời nhắn gửi là một mảnh ghép của tinh thần Việt Nam kiên cường, thể hiện niềm tin về sự đoàn kết vượt qua mọi khó khăn.

“Hành Trình Di Sản” được SABECO tổ chức như một hành trình gắn kết cộng đồng trên khắp Việt Nam, nhằm tôn vinh chặng đường 150 năm phát triển cùng ngành bia và khẳng định cam kết đồng hành cùng sự tiến bộ của đất nước. Mỗi điểm dừng của hành trình không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm di sản mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, cảm thông và sẻ chia – những giá trị cốt lõi mà SABECO luôn theo đuổi. Đến nay, “Hành Trình Di Sản” đã đi qua 8 trên 9 địa điểm gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, và Nghệ An. Điểm cuối của hành trình ý nghĩa này sẽ kết thúc tại thủ đô Hà Nội.

Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO tại khu vực miền Trung. Nhiều năm qua, công ty đã trở thành một phần quen thuộc với người dân địa phương với sự hiện diện của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, và Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam, cũng là hai đơn vị đứng đầu trong danh sách các công ty nộp ngân sách lớn nhất ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, SABECO còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân qua dự án “Thắp Sáng Đường Quê” và “Thắp sáng đường biên” tại Nghệ An (gồm xã Tam Hợp, xã Bắc Lý, xã bản Na Loi) và Hà Tĩnh (gồm xã Hương Lâm, xã Hương Đỗ, xã Quang Thọ, và xã Kỳ Nam). Tuyến đường sử dụng đèn năng lượng mặt trời nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, đồng thời tăng cường an ninh trật tự, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cộng đồng dân cư vùng biên. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện dự án “Nâng bước thể thao”, nâng cấp sân thể thao cộng đồng với mục tiêu khích lệ lối sống cân bằng và năng động, đồng thời mang đến cơ hội phát triển nền tảng thể thao trong cộng đồng.

Thông qua “Hành Trình Di Sản”, SABECO mong muốn không chỉ lan tỏa niềm tự hào về hành trình 150 năm di sản mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, sẻ chia và kiên cường – nơi mà mỗi người dân Việt Nam cùng nhau viết tiếp hành trình “Di Sản Vươn Cao”.

Với di sản 150 năm trong ngành nấu bia, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. SABECO không ngừng phát triển với vai trò tiên phong cùng tư duy đổi mới, đồng thời gìn giữ những giá trị di sản, đóng vai trò kiến tạo nên một diện mạo mới cho ngành đồ uống Việt Nam. SABECO sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thương mại thành viên và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Hai thương hiệu biểu tượng là Bia Saigon (bao gồm Bia Saigon Lager, Bia Saigon Chill, Bia Saigon Special, Bia Saigon Gold, Bia Saigon Export, Bia Saigon Export Premium) và 333 (bao gồm 333 và 333 Pilsner) là niềm tự hào và dấu ấn mạnh mẽ của SABECO trên thị trường. Cam kết về chất lượng của SABECO không chỉ thể hiện qua công nghệ nấu bia tiên tiến mà còn ở sự chuyên nghiệp trong các hoạt động thương mại, xây dựng thương hiệu và uy tín doanh nghiệp. SABECO đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như World Beer Awards, International Beer Cup 2024, và đặc biệt là được vinh danh trong danh sách Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á do tạp chí Fortune bình chọn năm 2024. Điều này khẳng định năng lực, sự tin cậy và bản lĩnh của một thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Lấy sứ mệnh “Kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng” làm kim chỉ nam, SABECO tích cực triển khai các sáng kiến ESG toàn diện. Từ bảo vệ môi trường, thúc đẩy lối sống cân bằng năng động đến trao quyền cho cộng đồng và lan tỏa giá trị bền vững, SABECO cam kết mang đến những giá trị tích cực cho SABECO, các đối tác đồng thời đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Chất lượng – Tính di sản – Sự đổi mới chính là nền tảng giúp SABECO tiếp tục khẳng định vai trò là biểu tượng đáng tự hào của ngành bia Việt, ngày một vững mạnh, vươn xa.