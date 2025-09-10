SABECO kỷ niệm 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm dấu mốc trọng đại 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) chính thức khởi động chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” nhằm tôn vinh di sản ngành bia và vai trò của SABECO trên hành trình gìn giữ và phát huy truyền thống nghề nấu bia, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục vươn lên, đồng hành cùng bước tiến của đất nước trong chặng đường tương lai.

Trong suốt chặng đường phát triển, SABECO đã trở thành một hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống của người Việt. Những thương hiệu bia biểu tượng như 333 và Bia Sài Gòn không chỉ là hương vị được yêu thích, mà còn là dấu ấn gắn liền với bao khoảnh khắc đời thường, những buổi sum họp và cả những lễ hội trọng đại của dân tộc. Khởi nguồn từ năm 1875 tại một cơ sở sản xuất nước đá nhỏ phục vụ nhu cầu giải khát ở miền Nam Việt Nam, SABECO đã không ngừng vươn cao, kế thừa tinh thần tiên phong để vượt qua nhiều giai đoạn chuyển mình, và viết nên một di sản bền vững.

Không chỉ là nhân chứng cho sự chuyển mình và tiến bộ của đất nước, SABECO ngày nay đã trở thành một người bạn đồng hành của Việt Nam – một thương hiệu mang tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên, đại diện cho niềm tự hào dân tộc, sự đổi mới sáng tạo và bản sắc Việt tiến bộ. Với đội ngũ chuyên gia nấu bia người Việt lớn nhất cả nước – những người am hiểu sâu sắc khẩu vị bản địa và cam kết mang đến chất lượng chuẩn quốc tế với hương vị đậm chất Việt – SABECO tự hào là một thương hiệu quốc gia được xây dựng bởi chính bàn tay và tâm huyết của người Việt.

Chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” là lời tri ân của SABECO dành cho di sản ngành bia và mối gắn kết sâu sắc của thương hiệu với người dân Việt Nam, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết tiếp tục đồng hành cùng đất nước vươn tới một tương lai thịnh vượng.

Cùng tôn vinh hành trình vươn cao cùng đất nước

Trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần cùng nhau vươn lên, đồng thời tạo cầu nối gắn kết bền chặt với cộng đồng địa phương trên khắp mọi miền đất nước. Nổi bật trong đó là sáng kiến “Hành Trình Di Sản” – hành trình đặc biệt tượng trưng cho sự kết nối và sẻ chia, được tổ chức với mục tiêu lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản của SABECO đến gần hơn với người dân địa phương tại các tỉnh thành nơi SABECO đã và đang gắn bó, để mỗi điểm dừng chân không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp cộng đồng cùng chung niềm tự hào và khát vọng vươn cao.

“Hành Trình Di Sản” sẽ kéo dài trong hai tháng và đi qua 09 tỉnh thành trên khắp cả nước. Khởi đầu tại TP. Hồ Chí Minh – nơi đặt nền móng cho hành trình di sản của SABECO – hành trình sẽ tiếp tục đến với Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và dừng chân tại Thủ đô Hà Nội, khép lại một hành trình kết nối cộng đồng địa phương xuyên suốt từ Nam ra Bắc.

Song hành cùng “Hành Trình Di Sản”, chuỗi sự kiện “Đêm Di Sản” sẽ được SABECO tổ chức tại 5 tỉnh thành trọng điểm gồm TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội. Đây không chỉ là những sự kiện văn hóa – giải trí cộng đồng, mà còn là dịp để người dân địa phương khám phá sâu hơn di sản thương hiệu SABECO thông qua các trải nghiệm sống động, không gian trưng bày cảm xúc về hành trình phát triển và những dự án cộng đồng mà SABECO đã và đang theo đuổi. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện “Đêm Di Sản” còn mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị nơi người tham dự có thể thưởng thức và gắn kết cùng các thương hiệu biểu tượng như 333, Bia Sài Gòn, và Bia Lạc Việt – những hương vị gắn bó cùng đời sống và niềm tự hào của người Việt.

Các sáng kiến “Hành Trình Di Sản” và “Đêm Di Sản” không chỉ tôn vinh giá trị di sản lâu đời của SABECO, mà còn mang trong mình sứ mệnh lớn hơn: gắn kết cộng đồng khắp mọi miền và lan tỏa tinh thần vươn lên cùng nhau.

Cam kết mạnh mẽ vì một tương lai vươn cao

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO công bố Giải thưởng vinh danh cấp quốc gia do SABECO khởi xướng và phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự đồng hành chỉ đạo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh 150 người hùng thầm lặng trên khắp cả nước – những con người bình dị nhưng đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tinh thần kiên cường, đoàn kết, và khát vọng tiến bộ mà SABECO luôn theo đuổi. Trong số đó, 15 câu chuyện truyền cảm hứng nhất sẽ được công chúng cả nước bình chọn trực tuyến trên trang web chính thức của giải thưởng, để lan tỏa rộng rãi những giá trị nhân văn và khát vọng vươn lên của người Việt.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ chung tầm nhìn với SABECO trong việc ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thầm lặng của người dân Việt Nam trên khắp cả nước. Giải thưởng này là một hoạt động ý nghĩa để lan tỏa những tấm gương bình dị, cao quý trong cộng đồng, khơi dậy giá trị nhân văn tốt đẹp, và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cùng nhau xây dựng xã hội tiến bộ và tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần nuôi dưỡng nét đẹp văn hóa, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong cộng đồng”.

Giải thưởng này là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của SABECO trong việc đồng hành cùng mục tiêu phát triển đất nước bằng những hành động thiết thực hướng về cộng đồng. Với 6 hạng mục giải thưởng gắn liền với các trụ cột phát triển bền vững của SABECO, giải thưởng “Vinh Danh Người Truyền Lửa” tượng trưng cho sự tiếp nối di sản của các thế hệ trước, đồng thời tạo động lực cho những bước tiến mới của đất nước trong tương lai.

Ông Lester Tan – Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: “Từ truyền thống đến đổi mới, di sản của SABECO được tạo dựng bởi tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, và cam kết đóng góp cho cộng đồng. Chiến dịch ‘150 Năm Di Sản Vươn Cao’ là lời tri ân của SABECO dành cho những giá trị này và thể hiện niềm tự hào của chúng tôi về di sản lâu đời, đồng thời khẳng định cam kết chung tay kiến tạo một tương lai bền vững cho Việt Nam. Chiến dịch cũng phản ánh khát vọng vươn lên cùng đất nước của SABECO, bởi tinh thần đồng hành chính là yếu tố làm nên SABECO, là nguồn động lực cho sự phát triển và là nguồn cảm hứng để chúng tôi không ngừng hướng tới một tương lai tươi sáng, không chỉ với tư cách một doanh nghiệp đầu ngành, mà còn là một thương hiệu đại diện cho niềm tự hào và tinh thần Việt Nam.”