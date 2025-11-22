Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế

(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng, chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025” được thiết kế như một bản tình ca sống động giữa thiên nhiên và con người. Toàn bộ dòng sông Ngô Đồng trở thành sân khấu mở, nơi âm nhạc, ánh sáng và diễu hành thuyền hòa quyện thành bức tranh lễ hội đầy sức sống.

Thuyền được trang trí thành những đóa hoa súng khổng lồ diễu hành qua Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba trong tiếng trống, tiếng nhạc. Bên cạnh các hoạt động diễu hành và biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn có lễ cầu an tại đền Thái Vi. Dịp này, Tam Cốc thu hút đông đảo khách du lịch nội địa và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, các gia đình yêu khám phá thiên nhiên.

Chị Trần Thị Diễm My, du khách đến từ Hà Nội cho biết, nhóm bạn gồm 6 người của chị lên kế hoạch đi du lịch dịp cuối tuần. Vì điều kiện công việc, chỉ có thể đi về trong ngày nên nhóm quyết định chọn điểm đến là Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình vào đúng dịp mùa hoa súng nở đẹp nhất. Tam Cốc mùa này thật sự khác biệt, dòng nước trong xanh, hai bên bờ rực rỡ sắc tím hồng của hoa súng, tạo nên một vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, nhóm của chị đã có một trải nghiệm thật sự thú vị, đáng nhớ.

Bà Nathalie, du khách Pháp chia sẻ, tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng nơi đây mang đến cho tôi một cảm giác thật đặc biệt. Không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, bà còn được tìm hiểu phong tục, tập quán qua các lễ hội, làng nghề, cảm nhận rõ sự thân thiện của người dân địa phương. Chắc chắn bà sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng đến nơi tuyệt vời này.

Thông qua chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025”, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu miền Bắc, nơi mỗi mùa là một lễ hội. Nếu “Sắc vàng Tam Cốc” đã làm nên dấu ấn Tam Cốc tháng Sáu với thảm lúa chín vàng óng ả, thì “Sắc hồng Tam Cốc” mở ra một hành trình mới đầy cảm xúc. Đây không chỉ là cách kéo dài mùa du lịch, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế - du lịch bền vững, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cộng đồng địa phương.