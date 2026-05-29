Sau những đợt nắng nóng cực đoan, giới thượng lưu Hà Nội tìm kiếm điều gì ở một bất động sản?

(Ngày Nay) - Không gian sống trong lành với diện tích mặt nước và mật độ cây xanh/ đầu người cao đang trở thành tiêu chí định hình chuẩn mực sống mới của giới thượng lưu trong bối cảnh thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt.

Khi diện tích mặt nước trở thành một tài nguyên

Cây xanh và không gian mặt nước là 2 yếu tố cơ bản giúp điều hòa khí hậu, tăng độ ẩm, giảm ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu chuẩn diện tích cây xanh ở đô thị tối thiểu là 9m²/người. Đây là mật độ có thể giúp điều hòa nhiệt độ, cải thiện chất lượng không khí. Diện tích mặt nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái, điều hòa khí hậu, lọc bụi mịn, duy trì độ ẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tái thiết, diện tích cây xanh và mặt nước là yếu tố người dân đặc biệt quan tâm khi chọn không gian sống. Tuy nhiên, mật độ cây xanh tại khu trung tâm thành phố mới chỉ đạt 2-3m²/người, diện tích mặt nước con số còn ít ỏi hơn.

Không gian mặt nước hiếm hoi, được các dự án coi như nguồn tài nguyên quý giá. Các dự án có “thể tích xanh” gồm cây cối, mặt nước, thảm thực vật trên mỗi đơn vị diện tích đạt chuẩn khuyến nghị của các tổ chức sức khỏe quốc tế sẽ gia tăng giá trị nhờ đảm bảo đem đến cho cư dân không gian sống trong lành, tốt cho sức khỏe thân- tâm- trí.

“Gần thủy sinh tài” đã trở thành kim chỉ nam để lựa chọn bất động sản. Thực tế, các bất động sản hướng thủy, ven sông, gần vịnh, bên hồ hay có tầm view nhìn ra các khu vực có diện tích mặt nước rộng lớn thường có giá trị cao hơn 15-35% so với khu vực không có diện tích mặt nước, theo khảo sát của Savills Việt Nam.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: dự án “giải nhiệt” cơn khát hệ sinh thái mặt nước trong không gian sống

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là một trong những dự án hiếm hoi gần hàng loạt các sông, hồ lớn như Hồ Tây và sông Hồng, ngoài ra dự án còn liền kề công viên sinh thái Ciputra 65ha và công viên Phú Thượng hơn 20ha.

Đây cũng là dự án căn hộ có thiết kế diện tích mặt nước lớn hàng đầu nội đô với 3 bể bơi lớn với tổng 1.381 m² mặt nước. Hệ sinh thái mặt nước tại dự án này được kiến tạo đa tầng, đa trải nghiệm với biển hồ crystal lagoon tại mặt đất dài tới 500m, cùng sóng xanh, cát trắng và những hàng dừa rợp bóng, mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày ngay trước hiên nhà. Bể bơi tầng 4 rộng 165 m² kết hợp linh hoạt giữa mặt nước và tiện ích thư giãn riêng tư, đặc quyền dành cho cư dân thượng lưu. Bể bơi mặt du thuyền trên không tại tầng 40 với 1.216 m² diện tích mặt nước, view trực diện sông Hồng mở rộng vô hạn. Ngoài ra còn có hệ thống bể bơi riêng của từng căn hộ, hình thành một không gian sống tươi mát hiếm có để tái tạo năng lượng và chăm sóc toàn diện Thân, Tâm, Trí.

Theo các chuyên gia khí tượng, ngoài hình thế thời tiết, hiệu ứng đảo nhiệt từ nhà cao tầng, mặt đường bê tông và phương tiện giao thông khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao hơn nhiều so với khu vực khác. Điều này càng khiến những khu vực có diện tích mặt nước và cây xanh rộng lớn như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences trở nên quý hiếm, thu hút những gia chủ đặt yếu tố sức khỏe lên hàng đầu khi chọn nơi an cư.

Điều này cũng tương đồng với xu thế an cư của giới thượng lưu toàn cầu khi ngày càng nhiều người giàu, siêu giàu chọn sống ở những nơi có tầm view hướng ra mặt nước rộng lớn và gần các khu vực sông, hồ, vịnh, biển…Giá trị vô hình từ chất lượng môi trường sống, tầm nhìn phóng khoáng, nguồn năng lượng tích cực từ dòng chảy tự nhiên… khiến những bất động sản này trở thành chốn an cư lý tưởng. Hơn nữa, quỹ đất ven sông, hướng hồ ngày càng khan hiếm, các sản phẩm sở hữu vị trí này không chỉ có giá trị gia tăng bền vững mà còn trở thành biểu tượng khẳng định vị thế và đẳng cấp của chủ nhân.