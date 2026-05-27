Đồng Nai có thêm dự án hơn 2.800 căn hộ tại trung tâm Biên Hòa

(Ngày Nay) - Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp của Tập đoàn Bcons có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng với quy mô gần 3ha sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2.800 căn hộ đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trên địa bàn và vùng lân cận…

Ngày 27/5, Tập đoàn Bcons tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng trên đường Phan Trung, thuộc phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai.

Dự án có tổng đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, đầu tư trên diện tích đất gần 3ha, được định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Với quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trong tương lai.

Lãnh đạo Bcons cho biết, là tập đoàn đa ngành với 13 năm kinh nghiệm trên thị trường, Bcons đã đầu tư và đưa vào sử dụng, vận hành nhiều dự án nhà ở, chung cư, khu đô thị… và các dự án chung cư của Bcons là những dự án điển hình cho nhu cầu ở thực của người dân và những người có kinh tế trung bình khá, những người mới thoát khỏi cảnh nghèo khó và đang vươn lên trong xã hội.

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở cho thành phố Đồng Nai, còn hướng đến việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, tiện nghi và gần gũi với nhu cầu thực của cư dân. Các tiện ích như nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe, mảng xanh nội khu và giao thông nội bộ được bố trí nhằm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt, với khoảng 7.730m² cây xanh mặt đất, dự án góp phần tạo thêm những khoảng xanh cần thiết trong nhịp sống đô thị ngày càng năng động.

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp được kỳ vọng sẽ từng bước kiến tạo một không gian sống văn minh, ấm áp và bền vững; nơi người dân có thêm một điểm tựa để an cư, lập nghiệp và gắn bó lâu dài.