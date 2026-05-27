Đồng Nai có thêm dự án hơn 2.800 căn hộ tại trung tâm Biên Hòa

Công Danh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp của Tập đoàn Bcons có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng với quy mô gần 3ha sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2.800 căn hộ đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trên địa bàn và vùng lân cận…
Đồng Nai có thêm dự án hơn 2.800 căn hộ tại trung tâm Biên Hòa ảnh 1

Tập đoàn Bcons tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp.

Ngày 27/5, Tập đoàn Bcons tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng trên đường Phan Trung, thuộc phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai.

Dự án có tổng đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, đầu tư trên diện tích đất gần 3ha, được định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Với quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trong tương lai.

Đồng Nai có thêm dự án hơn 2.800 căn hộ tại trung tâm Biên Hòa ảnh 2

Phối cảnh dự án hơn 2.800 căn hộ của Tập đoàn Bcons.

Lãnh đạo Bcons cho biết, là tập đoàn đa ngành với 13 năm kinh nghiệm trên thị trường, Bcons đã đầu tư và đưa vào sử dụng, vận hành nhiều dự án nhà ở, chung cư, khu đô thị… và các dự án chung cư của Bcons là những dự án điển hình cho nhu cầu ở thực của người dân và những người có kinh tế trung bình khá, những người mới thoát khỏi cảnh nghèo khó và đang vươn lên trong xã hội.

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở cho thành phố Đồng Nai, còn hướng đến việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, tiện nghi và gần gũi với nhu cầu thực của cư dân. Các tiện ích như nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe, mảng xanh nội khu và giao thông nội bộ được bố trí nhằm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt, với khoảng 7.730m² cây xanh mặt đất, dự án góp phần tạo thêm những khoảng xanh cần thiết trong nhịp sống đô thị ngày càng năng động.

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp được kỳ vọng sẽ từng bước kiến tạo một không gian sống văn minh, ấm áp và bền vững; nơi người dân có thêm một điểm tựa để an cư, lập nghiệp và gắn bó lâu dài.

Công Danh
BCons Đồng Nai dự án căn hộ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.
Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” diễn ra sáng 27/5 tại Hà Nội
Công bố Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”
(Ngày Nay) -  Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III.
Cột mốc lịch sử mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.