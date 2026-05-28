World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao

Các công tố viên hàng đầu của bang New Jersey và New York ngày 27/5 thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.

Trong một thông cáo chung, Tổng chưởng lý bang New Jersey Jennifer Davenport và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cho biết cuộc điều tra tập trung vào “hàng loạt vấn đề phát sinh trong quy trình bán vé của FIFA,” đặc biệt là chính sách giá vé động (dynamic pricing) khiến giá nhiều vé “nóng” tăng lên mức hàng chục nghìn USD.

Hai bang xác nhận đã gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp tài liệu và thông tin liên quan tới hoạt động bán vé. Theo giới quan sát, việc các công tố viên công khai thông tin ngay từ giai đoạn đầu cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương đối với vụ việc.

Tổng chưởng lý Davenport chỉ trích FIFA đã biến quá trình mua vé World Cup thành “một mê cung của sự thiếu minh bạch, khan hiếm giả tạo và giá cả phi lý,” gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như người dân New Jersey - nơi sẽ đăng cai 8 trận đấu tại sân MetLife trong tháng 6 và 7 tới.

Cuộc điều tra diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa chính quyền bang New Jersey và FIFA liên quan tới công tác tổ chức World Cup 2026. Thống đốc bang Mikie Sherrill nhiều lần nhấn mạnh New Jersey cần thu hồi khoản chi lớn dành cho hạ tầng, an ninh và nâng cấp sân vận động phục vụ giải đấu.

Tranh cãi càng gia tăng khi bang này từng công bố mức giá vé tàu lên tới 150 USD dành cho người hâm mộ di chuyển tới sân MetLife, trước khi giảm xuống còn 98 USD nhờ tài trợ tư nhân. FIFA cũng gây phản ứng khi dành 1.000 vé giá 50 USD cho cư dân thành phố New York, trong khi New Jersey mới là nơi trực tiếp đăng cai các trận đấu.

Hai tổng chưởng lý cũng viện dẫn phản ánh của người hâm mộ cho rằng FIFA đã gây hiểu nhầm về chất lượng chỗ ngồi. Theo báo The Athletic, nhiều khán giả mua vé Hạng 1 - vốn được quảng bá là nhóm chỗ ngồi tốt nhất - sau đó phát hiện FIFA tạo thêm phân hạng “Phía trước” (Front Row), khiến vé họ mua thực tế bị hạ cấp.

Ngoài ra, việc FIFA áp dụng mô hình giá vé động cho phần lớn các trận đấu cũng khiến giá vé tăng trung bình 34% chỉ trong vòng 6 tháng. Một số vé có giá ban đầu 6.730 USD đã tăng lên tới 10.990 USD.

Tổng chưởng lý Letitia James nhấn mạnh người hâm mộ “xứng đáng có cơ hội công bằng để mua vé với mức giá hợp lý,” đồng thời cho rằng không ai nên bị buộc phải trả “mức giá cắt cổ” cho những chỗ ngồi không đúng như quảng cáo.

Theo Wall Street Journal, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã liên tục chỉ trích chiến lược bán vé của FIFA cho World Cup 2026 - kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận đấu. FIFA hiện triển khai mô hình định giá theo nhu cầu thị trường, khiến giá vé tăng mạnh so với các kỳ World Cup trước.

Nhiều vé ở các trận ít được chú ý cũng có giá hàng trăm USD, trong khi vé các trận cầu lớn nhanh chóng bị đẩy lên hàng nghìn USD. FIFA đồng thời vận hành nền tảng bán lại vé chính thức tại Mỹ và thu phí 15% đối với cả người mua lẫn người bán.

Quá trình phát hành vé theo từng đợt nhỏ trên website của FIFA cũng bị cho là tạo cảm giác khan hiếm nhằm kích thích nhu cầu mua vé của người hâm mộ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bảo vệ chính sách của tổ chức này, cho rằng FIFA - với tư cách tổ chức phi lợi nhuận - chỉ phản ứng trước các yếu tố thị trường. Ông cho biết một phần doanh thu dự kiến khoảng 11 tỷ USD từ World Cup 2026 sẽ được sử dụng cho các chương trình phát triển bóng đá toàn cầu.

Theo FIFA, khoảng 90% số vé hiện có đã được bán ra. Các báo cáo tài chính cho thấy doanh thu từ vé và các gói dịch vụ cao cấp dự kiến vượt 3 tỷ USD, cao gấp hơn 3 lần kỳ World Cup 2022 tại Qatar.