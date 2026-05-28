Kiến tạo “Thành phố điện ảnh” từ Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần II

(Ngày Nay) -Liên hoan phim ngắn TPHCM lần II - năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 với nhiều hoạt động hướng đến kiến tạo và hoàn thiện hệ sinh thái góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” của TPHCM trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.

Liên hoan phim ngắn TPHCM lần II do UBND TPHCM chỉ đạo; Hội Điện ảnh và Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM chủ trì thực hiện, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM cùng các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức. Liên hoan cũng là sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Theo ban tổ chức, Liên hoan năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt ý nghĩa khi TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển điện ảnh sau khi chính thức được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN) ở lĩnh vực điện ảnh.

Đây không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế của TPHCM như một trung tâm sáng tạo mới của khu vực, thông qua Liên hoan lần này, TPHCM tiếp tục cụ thể hóa các cam kết với UNESCO về xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh; thúc đẩy quyền tiếp cận văn hóa, phát triển tài năng trẻ, tăng cường giao lưu quốc tế và hình thành các không gian sáng tạo phục vụ cộng đồng.

Với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh”, Liên hoan Phim ngắn lần II - năm 2026 nhấn mạnh vai trò của phim ngắn như một không gian phát hiện, ươm mầm và kết nối thế hệ làm phim trẻ; đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” của TPHCM trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn, nghệ thuật và cộng đồng. Nổi bật, như: triển lãm Liên hoan phim ngắn TPHCM lần II kết hợp giới thiệu công nghệ và không gian điện ảnh sáng tạo; trình chiếu phim ngắn tại các cụm rạp, trường đại học và cơ sở điện ảnh trên địa bàn TPHCM; cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục và tập huấn ứng dụng AI trong làm phim dành cho giới trẻ; chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh” hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng; ra mắt bộ nhận diện “Thành phố Điện ảnh” thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO; hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, góp phần hình thành không gian trải nghiệm điện ảnh trong học đường…

Năm nay, Liên hoan tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ TPHCM đến các tỉnh, thành trên cả nước, khuyến khích các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam và những chuyển động tích cực của xã hội hiện đại.

Nhiều hoạt động đợt này được định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường kết nối với các tổ chức điện ảnh, quỹ hỗ trợ sáng tạo, chuyên gia và liên hoan phim nước ngoài, qua đó tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu, nâng cao năng lực phát triển dự án, sản xuất, phát hành và quảng bá tác phẩm.