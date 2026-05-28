Thi lớp 10: Những vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi

(Ngày Nay) - Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; các thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình...
Thí sinh dự thi lớp 10.
Chỉ còn hai ngày nữa, gần 125.000 sỹ tử Thủ đô sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được mang vào phòng thi bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; các thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị chứa thông tin phục vụ gian lận trong quá trình làm bài thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ vật dụng trước khi vào phòng thi, đặc biệt là thiết bị di động, đồng hồ thông minh, thiết bị điện tử.

Kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước cho thấy, mang điện thoại di động vào phòng thi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thí sinh bị đình chỉ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm nay có sự đăng ký tham gia của gần 125.000 thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh là gần 81.500 em. Thành phố đã bố trí 224 điểm thi, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. Kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/5 với thí sinh không thi chuyên, thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Thi lớp 10 vật dụng thí sinh phòng thi quy định

